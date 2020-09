A Comviva recebe a certificação de Emissor Fornecedor de Serviço Token - Issuer Token Service Provider (I-TSP) da Visa

NOVA DELHI, 10 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Comviva, líder mundial em solução financeira digital, anunciou hoje que foi certificada pela Visa como Issuer Token Service Provider (I-TSP). Anteriormente, a Comviva foi certificada como Fornecedor de Serviço Token: Solicitante de Token (TR-TSP) pela Visa em Junho de 2017. As certificações Visa I-TSP e TR-TSP são destinadas à plataforma Comviva mobiquity®, que aproveita a tecnologia de Emulação de Cartão Host (Host Card Emulation, HCE) e de Tokenização para oferecer aos clientes um pagamento móvel rápido, seguro, sem atritos e conveniente sem contato. A HCE permite que o cliente tenha uma versão digital do cartão de crédito ou débito em seu celular e, por meio de um toque, efetue pagamentos em máquinas POS com certificação payWave/payPass. A tokenização oculta os detalhes do cartão para garantir que os pagamentos sejam efetuados de maneira segura.

Os pagamentos por cartão digital, como pagamentos para eCommerce, tap and pay móvel no ponto de venda do lojista e via aplicativo estão em rápido crescimento, assim como a necessidade de melhor segurança de transações. Os serviços de tokenização, como o Serviço Visa Token (Visa Token Service, VTS), tornam as transações de cartão seguras, substituindo as informações confidenciais do cartão por um identificador digital exclusivo chamado token. O token permite que o pagamento seja processado sem expor as informações reais do cartão.

A Visa está acelerando a adoção de pagamentos digitais seguros usando Tokenização, o que permite a parceiros terceiros aprovados chamados Fornecedores de Serviço Token (Token Service Providers, TSPs) fornecer acesso ao Serviço Visa de Token (VTS). Os TSPs são conectados ao VTS e ajudam os Solicitantes de Token (Token Requestors, TRs); esses incluem entidades como carteiras digitais, aplicativos de pagamento digital, viabilizadores de pagamentos e lojistas para habilitar pagamentos Tokenizados. A Comviva é um TSP com certificação Visa. Existem dois tipos de TSP: TSP Solicitante de Token (Token Requestor TSP, TR-TSP) e TSP Emissor (Issuer TSP, I-TSP). O TR-TSP permite aos Solicitantes de Token desenvolver soluções de pagamento digital aproveitando o VTS. O I-TSP oferece soluções para instituições financeiras nos serviços de pagamento digital do solicitante de token participante. A plataforma mobiquity® da Comviva oferece agora as soluções TR-TSP e I-TSP certificadas para uso com VTS.

Expressando sua satisfação em receber a certificação, Srinivas Nidugondi, EVP e COO de Soluções Financeiras Móveis da Comviva, disse: "Estamos felizes por concluir todos os requisitos de avaliação do programa Visa Ready TSP e obter a certificação I-TSP. Com ambas as certificações I-TSP e TR-TSP, a mobiquity® agora poderá oferecer a bancos emissores, instituições financeiras e provedores de carteira digital terceirizados uma solução de pagamento móvel completa e abrangente sem contato, que aproveita HCE e Tokenização. Gostaríamos de agradecer a Visa por seu apoio e nos dar a oportunidade de fazer parte de seu programa de TSP".

"Os pagamentos sem contato Tap and Pay são higiênicos e seguros e, portanto, estão crescendo em popularidade durante a pandemia atual", acrescentou ainda.

A solução mobiquity® HCE e de Tokenização da Comviva foi implementada por vários bancos e emissores de cartão em todo o mundo. A SBI Card, um dos principais emissores de cartões de crédito na Índia, implementou a solução mobiquity® HCE e Tokenização em outubro de 2019 para oferecer o serviço de pagamento móvel sem contato SBI Card Pay.

Observação: a mobiquity® é uma marca registrada apenas na Índia

