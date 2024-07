Comviva dévoile le banc d'essai de l'IA de nouvelle génération qui accélère les programmes de croissance de la clientèle pour les fournisseurs de services de communication (FSC)

La nouvelle plateforme permet aux opérateurs de télécommunications de disposer d'un banc d'essai de science des données autogéré et centré sur le client afin de maximiser la valeur à vie du client pour les activités B2C et B2B.

Elle intègre une bibliothèque de plus d'une centaine de modèles d'IA prêts à l'emploi, conçus pour aider les FSC dans leurs programmes de gestion de la valeur à vie du client (CVM - Customer Value Management) et de croissance du chiffre d'affaires.

NEW DELHI, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui la sortie d'un tout nouveau banc d'essai de l'IA « no-code » pour son produit phare MobiLytix™ Marketing Studio.

MobiLytix™ AIx permet aux entreprises et aux spécialistes du marketing de lancer de manière indépendante des initiatives de gestion de la valeur à vie du client (CVM) basées sur l'IA dans les domaines B2C et B2B. Avec ses dernières améliorations, Comviva propose une bibliothèque de plus d'une centaine de modèles d'IA prêts à l'emploi, spécialement conçus pour les programmes de marketing et de croissance du chiffre d'affaires. Ces modèles soutiennent les FSC dans les domaines de la gestion de la valeur à vie du client, des ventes, de la gestion de la relation client et de la gestion des opérations et des services.

La plateforme a joué un rôle déterminant dans la réalisation de nombreux cas d'utilisation clés tels que la prédiction de la perte de clientèle, les meilleures offres suivantes, la vente croisée et la vente incitative pilotées par l'IA, l'optimisation du temps d'envoi, l'enrichissement du profil des clients, le service à la clientèle, la prédiction des baisses de commandes, la prédiction du délai d'exécution et la prévision des ventes.

Disponible en modèle SaaS sur les hyperscalers, MobiLytix™ AIx permet un accès rapide sans installation ou configuration fastidieuse. La nouvelle solution comprend également des API permettant de se connecter aux plateformes de données standard de l'industrie. Intégrant des fonctions de sécurité complètes, il permet aux FSC de stocker leurs données en toute sécurité, que ce soit sur site ou dans le nuage. En outre, la plateforme dispose désormais d'un chatbot piloté par GenAI pour améliorer l'expérience utilisateur et l'assistance produit.

S'exprimant sur le lancement Amit Sanyal, vice-président exécutif et directeur d'exploitation, MarTech Solutions chez Comviva, a déclaré, « Avec notre nouveau banc d'essai de l'IA " no-code ", nous fournissons des solutions prêtes à l'emploi pour accélérer la mise sur le marché et augmenter les rendements des programmes de gestion de la valeur à vie du client (CVM). MobiLytix™ AIx permet aux opérateurs de télécommunications de disposer d'une interface de science des données autogérée et centrée sur le client afin de maximiser la valeur à vie des clients pour les entreprises B2C et B2B. Cette nouvelle solution va changer la donne pour répondre aux besoins évolutifs des FSC en accélérant considérablement la réalisation de campagnes en temps réel auprès des clients ».

MobiLytix™ AIx offre des perspectives, une automatisation et une gestion des données, compatibles avec les processus ModelOps/AIOps. Il comprend désormais une plateforme MLOps intégrée pour le déploiement de modèles d'IA/ML par simple clic. Utilisant une conception en libre-service centrée sur l'utilisateur, il offre un banc d'essai de développement de l'IA à expériences multiples.

Comviva a récemment été reconnue comme visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner 2024 pour l'IA dans les opérations clients et commerciales des FSC.

