A Conferência de Promoção da Integração do Círculo Econômico de Jiaodong foi realizada em Pequim

Yang Weimin, vice-diretor do Comitê de Assuntos Econômicos do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, fez um discurso de abertura no evento. Wang Shujian, membro permanente do Comitê Provincial de Shandong do Partido Comunista da China (PCC) e vice-governador da província de Shandong, Wang Qingxian, membro permanente do Comitê Provincial de Shandong do PCC e secretário do Comitê Municipal de Qingdap do PCC, Guo Lanfeng, vice-secretário geral da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e os secretários dos comitês municipais de Yantai, Weifang, Weihai e Rizhao do PCC discursaram no evento. Zhao Haozhi, prefeito interino de Qingdao participou do evento.

Yang afirmou que o Círculo Econômico de Jiaodong deve realizar uma pesquisa profunda para encontrar sua posição no desenvolvimento econômico nacional, identificar os problemas chave no desenvolvimento integrado e tomar um caminho de desenvolvimento correto para melhorar as funções de Qingdao como cidade central, construir um entorno empresarial internacionalizado, orientado pelo mercado e baseado na lei, promover a concentração de recursos econômicos e talentos, desenvolver indústrias, criar empregos, aumentar a receita e ampliar fontes de receita tributária, a fim de transformar o Círculo Econômico de Jiaodong em uma importante zona econômica moderna do país.

Wang Shujian declarou que o comitê de Shandong do PCC e o governo provincial outorgam grande importância ao desenvolvimento regional integrado e fizeram dele uma das oito estratégias de desenvolvimento, construindo o aglomerado de cidades na Península de Shandong, as cidades centrais a nível nacional de Jinan e Qingdao e os círculos econômicos da capital provincial, Jiaodong, e do sul de Shandong. Afirmou que o Círculo Econômico de Jiaodong está na vanguarda da abertura em direção ao Japão e à República da Coreia, e é uma zona com a abertura de nível mais elevado, a economia mais desenvolvida e o maior potencial de desenvolvimento na província de Shandong.

Wang Qingxian afirmou que o Círculo Econômico de Jiaodong é de grande importância estratégica para unir as partes sul e norte da China, e tem uma influência significativa no desenvolvimento das partes oriental e ocidental do país. Ele acrescentou que o círculo econômico também serve como um nó que conecta o Japão e a República da Coreia a leste e os países da Nova Ponte Terrestre Euroasiática (parte da iniciativa do Cinturão e Rota da China) a oeste. Considerou que o círculo econômico tem um valor único na implementação da estratégia de desenvolvimento de "circulação dupla" do país, na qual os mercados internos e externos podem impulsionar-se mutuamente e a "circulação interna" é o pilar fundamental. Também tem a base e a responsabilidade de assumir a liderança na execução da estratégia de proteção ecológica e desenvolvimento de alto nível da bacia do Rio Amarelo e servir de janela para a abertura da bacia. Esperava que cada vez mais parceiros pudessem se unir ao círculo econômico para promover conjuntamente novos polos de crescimento para a economia da China sob o novo padrão de desenvolvimento.

No evento, os departamentos financeiros das cinco cidades mencionadas acima e o Shandong Hi-Speed Group estabeleceram um fundo de 100 bilhões de yuans para o investimento em infraestrutura no aglomerado de cidades da Península de Shandong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1362123/Jiaodong_Economic_Circle_Integration_Promotion_Conference.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1362124/Wang_Qingxian.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1245709/Qingdao_Logo.jpg

Contato: Sra. Zhu Yiling

Tel: +86-532-85911619

Website: http://www.qingdaochina.org

Facebook: https://www.facebook.com/qingdaocity

Twitter: https://twitter.com/loveqingdao

FONTE Stadt Qingdao

SOURCE Stadt Qingdao