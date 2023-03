A Conferência de Promoção de Investimentos Globais de Zhongshan de 2023 foi inaugurada com a criação de projetos de fabricação de 75-Billion-Yuan.

ZHONGSHAN, China, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em 30 de março de 2023, a cerimônia de abertura das Conferências de Promoção de Investimentos Globais de Zhongshan de 2023 e a 10ª Top Talent Networking foram realizadas, resultando em um investimento planejado de mais de 184 bilhões de yuan. Mais de 500 pessoas de todo o mundo, incluindo empreendedores de destaque e talentos de alto nível, participaram do evento nos locais principais em Zhongshan e sublocais em Hong Kong e Macau SARs, bem como na Malásia. No contexto da economia mundial cada vez mais instável, as empresas estão otimistas sobre o potencial de desenvolvimento de Zhongshan e confiantes em investir aqui.

Com o tema "Invista em Zhongshan para um Win-win Future", Zhongshan listou 23 projetos potenciais com informações detalhadas para atrair investimentos globais pela primeira vez, visando atrair mais atenção de empresas de alta qualidade nacionais e estrangeiras para Zhongshan. Esses projetos cobrem áreas-chave, incluindo saúde, medicina, eletrodomésticos inteligentes, tecnologia da informação de próxima geração, manufatura de equipamentos de alta tecnologia, energia nova, comércio e serviços modernos.

O número de projetos de investimento de Zhongshan chegou a 263. Dos mais de 90 bilhões de yuan em projetos que foram assinados, 75 bilhões são para projetos de manufatura, representando cerca de 83%.

Como importante junção na Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macao, Zhongshan tem atraído investimentos de empresas de várias indústrias com sua localização superior, forte base industrial e amplo espaço industrial.

Liu Zhengyu, presidente da Shenzhen Intl Holdings Ltd., disse que a empresa está otimista sobre o potencial de desenvolvimento e as perspectivas de Zhongshan e listou Zhongshan como uma cidade hub primordial e uma localização central estratégica. As duas partes trabalharão juntas para construir uma base moderna de cadeia de suprimentos Shenzhen-Zhongshan na Grande Área da Baía, que deve trazer cerca de 500.000 metros quadrados de espaço industrial para a cidade no futuro.

Zheng Guihui, presidente do ZDVC Group, mencionou que a empresa estabelecerá um projeto de 10 bilhões de yuan de materiais de bateria de nova energia e materiais microeletrônicos ultra limpos e de alta pureza, bem como uma sede global de gerenciamento de produção em Zhongshan. Uma vez concluído, será a maior base de produção do mundo nesse campo especializado. A esperança é construir um centro de inovação de indústria de microeletrônicos de primeira classe global em Zhongshan no futuro.

Zhongshan está dedicada a construir uma das melhores cidades em termos de ambiente de negócios com o processo de aprovação de projetos mais rápido e os serviços mais eficientes. Kaneo Saito, gerente geral da Minebea AccessSolutions (Guangdong) Co., Ltd., acha que Zhongshan é uma cidade histórica e cultural famosa com localização vantajosa e transporte conveniente. O governo municipal de Zhongshan dá grande importância ao desenvolvimento da economia real, incentiva a inovação e a atualização digital das empresas e as ajuda a atrair talentos. Os funcionários de todos os níveis prestam serviços atenciosos às empresas e lidam rapidamente com suas solicitações, o que atrai a Minebea a se estabelecer em Zhongshan e continuar a expandir seus investimentos e produção.

Além disso, Zhongshan está acelerando a construção de um centro de talentos de alto nível na Grande Baía e fazendo todo o esforço para construir um terreno fértil para a inovação e o empreendedorismo para os talentos. "Os apartamentos para talentos completamente mobiliados, as políticas de incentivo atenciosas para os talentos e a Top Talent Networking, realizada há 10 anos, me fazem sentir a forte atmosfera de reconhecimento e respeito de Zhongshan pelos talentos", comentou Hu Mingxiu, vice-presidente sênior da Zhongshan Akeso Biopharma Inc .

Pela primeira vez, as Zhongshan Global Investment Promotion Conferences deste ano incluíram não apenas atividades no local principal, mas também muitas atividades especiais de promoção de investimentos em cidades e distritos de acordo com suas características industriais. Mais de 14 reuniões de promoção de investimentos em cadeias industriais de design industrial, fabricação inteligente, bio-medicina, nova energia, informação fotoelétrica e serviços modernos, bem como 12 atividades de networking de talentos, incluindo uma feira de empregos para empresas nos "10 Novos Clusters Industriais" de Zhongshan, uma reunião de oferta e demanda para talentos altamente qualificados e atividades de empreendedorismo e inovação para jovens de Hong Kong, Macau e Taiwan, bem como chineses no exterior, serão realizadas em toda a cidade.

FONTE 2023 Zhongshan Global Investment Promotion Conferences

