Zhongshan Global Investment Promotion Conferences 2023 eröffneten mit der Gründung von Produktionsprojekten im Wert von 75 Milliarden Yuan

ZHONGSHAN, China, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Am 30. März 2023 fand die Eröffnungszeremonie der Zhongshan Global Investment Promotion Conferences 2023 und des 10. Top Talent Networking statt, was zu einer geplanten Investition von mehr als 184 Milliarden Yuan führte. Mehr als 500 Personen aus der ganzen Welt, darunter herausragende Unternehmer und hochrangige Talente, nahmen an der Veranstaltung am Hauptveranstaltungsort in Zhongshan und an den in den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao sowie in Malaysia eingerichteten Nebenveranstaltungen teil. Angesichts der zunehmend instabilen Weltwirtschaft sind Unternehmen optimistisch in Bezug auf das Entwicklungspotential von Zhongshan und haben Vertrauen in Investitionen hier vor Ort.

Unter dem Motto „Investieren Sie in Zhongshan für eine Win-Win-Zukunft" hat Zhongshan erstmals 23 potenzielle Projekte mit detaillierten Informationen aufgelistet, um globale Investitionen anzuziehen. Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit von inländischen und ausländischen Hochqualitätsunternehmen auf Zhongshan zu lenken. Diese Projekte betreffen Schlüsselbereiche wie Gesundheitswesen, Medizin, intelligente Haushaltsgeräte, Informationstechnologie der nächsten Generation, Herstellung von High-End-Geräten, neue Energien, Handel und moderne Dienstleistungen.

Die Zahl der Investitionsprojekte in Zhongshan steigt auf 263. Von den über 90 Milliarden Yuan an unterzeichneten Projekten entfallen 75 Milliarden auf Fertigungsprojekte, was etwa 83 % entspricht.

Als wichtige Schnittstelle im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area hat Zhongshan aufgrund seiner bevorzugten Lage, seiner starken Industriebasis und ausreichenden Industrieflächen Investitionen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen angezogen.

Liu Zhengyu, Vorsitzender von Shenzhen Intl Holdings Ltd., sagte, dass das Unternehmen optimistisch in Bezug auf das Entwicklungspotential und die Aussichten von Zhongshan ist und die Stadt als wichtiges Drehkreuz und strategischen Kernstandort gelistet hat. Die beiden Parteien werden zusammenarbeiten, um im Großraum Greater Bay Area eine moderne Lieferkettenbasis für Shenzhen-Zhongshan aufzubauen, die in Zukunft rund 500.000 Quadratmeter Industrieplatz für die Stadt schaffen wird.

Zheng Guihui, Vorsitzender der ZDVC Group, erwähnte, dass das Unternehmen ein Projekt im Wert von 10 Milliarden Yuan für neue Materialien für Batterien der neuen Energie sowie für ultrareine und hochreine Mikroelektronik-Materialien etablieren wird. Außerdem wird ein globales Produktionsmanagement-Hauptquartier in Zhongshan eingerichtet. Nach Fertigstellung des Projekts wird es die weltweit größte Produktionsbasis in diesem Spezialbereich sein. Man hofft, in Zukunft in Zhongshan ein weltweit erstklassiges Innovationszentrum für die Mikroelektronikindustrie aufbauen zu können.

Zhongshan hat sich zum Ziel gesetzt, eine der besten Städte in Bezug auf das Geschäftsumfeld mit den schnellsten Projektgenehmigungsverfahren und den effizientesten Dienstleistungen aufzubauen. Kaneo Saito, Geschäftsführer von Minebea AccessSolutions (Guangdong) Co., Ltd. ist der Meinung, dass Zhongshan eine berühmte historische und kulturelle Stadt mit einer vorteilhaften Lage und bequemen Verkehrsverbindungen ist. Die Stadtverwaltung von Zhongshan misst der Entwicklung der Realwirtschaft große Bedeutung bei, fördert die Innovation und die digitale Modernisierung von Unternehmen und hilft ihnen, Talente anzuziehen. Beamte auf allen Ebenen bieten den Unternehmen zuvorkommende Dienstleistungen und eine schnelle Bearbeitung und Reaktion auf ihre Anfragen, was Minebea dazu veranlasst, sich in Zhongshan niederzulassen und seine Investitionen und Produktion weiter auszubauen.

Darüber hinaus beschleunigt Zhongshan den Aufbau eines hochrangigen Talentzentrums in der Greater Bay Area und setzt alles daran, einen fruchtbaren Boden für Innovation und Unternehmertum für Talente zu schaffen. „Die vollständig eingerichteten Talentwohnungen, die rücksichtsvolle Anreizpolitik für Talente und das seit 10 Jahren stattfindende Top Talent Networking lassen mich die starke Atmosphäre der Anerkennung und des Respekts für Talente in Zhongshan spüren", kommentierte Hu Mingxiu, leitender Vizepräsident von Zhongshan Akeso Biopharma Inc.

Zum ersten Mal umfassten die diesjährigen Zhongshan Global Investment Promotion Conferences nicht nur Aktivitäten am Hauptveranstaltungsort, sondern auch viele spezielle Investitionsförderungsaktivitäten in Städten und Bezirken entsprechend ihrer industriellen Besonderheiten. Mehr als 14 Treffen zur Förderung von Investitionen in Industrieketten in den Bereichen Industriedesign, intelligente Fertigung, Biomedizin, neue Energie, photoelektrische Information und moderne Dienstleistungen sowie 12 Aktivitäten zur Vernetzung von Talenten, darunter eine Jobmesse für Unternehmen in den „10 neuen Industrieclustern" von Zhongshan, ein Treffen zu Angebot und Nachfrage nach hochqualifizierten Talenten sowie Aktivitäten zu Unternehmertum und Innovation für junge Menschen aus Hongkong, Macao und Taiwan sowie für Chinesen aus Übersee, werden in der ganzen Stadt durchgeführt.

