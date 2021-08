A CQG anuncia conexão com a bolsa de valores brasileira B3 para dados de negociação e de mercado

CHICAGO e SÃO PAULO, 30 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A CQG, provedora global líder em soluções de tecnologia de alto desempenho para traders, corretores, hedgers comerciais e bolsas de valores, anunciou hoje ter adicionado à sua rede de bolsas de valores global a B3, uma das maiores empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo.

Agora, os clientes da CQG em todo o mundo podem ter acesso aos dados de negociação e de mercado brasileiros para seus produtos de commodities, taxas de juros, tesouraria e ações listados. Os clientes da B3 no Brasil e em todo o mundo também se beneficiarão do abrangente conjunto de front-ends e APIs da CQG.

Segundo Claudio Jacob, diretor administrativo de desenvolvimento de negócios e de clientes da B3, a parceria com a CQG é estratégica para a bolsa brasileira, pois ajuda investidores de todo o mundo a acessar ações, mercados futuros, índices e dados de mercado desse importante mercado global na América Latina. "O mercado de capitais brasileiro está passando por um período de expansão atualmente. Apenas este ano, mais de 44 empresas foram listadas na bolsa de valores brasileira em comparação com 28 em 2020. O número de investidores de varejo também cresceu significativamente, de 700.000 em 2018 para mais de 3,8 milhões em 2021. Além disso, nossos minicontratos vêm mostrando um desempenho excepcional em termos de volume. O mercado de futuro do mini índice Ibovespa, que atingiu um volume médio diário de 17,3 milhões até o final de junho, um crescimento anual de 64%, e agora é o segundo contrato mais líquido no ranking de mercados futuros e opções do índice de capital da FIA, é um bom exemplo disso. O contrato de minidólar de mercado futuro dos EUA, que cresceu 52% no mesmo período, tornando-se o terceiro contrato no ranking de mercados futuros e opções FX da FIA, é outro exemplo", afirmou Jacob.

Alli Brennan, diretor geral da CQG e líder das Américas, disse: "há muito tempo que temos interesse em expandir para o Brasil e estamos entusiasmados com as oportunidades que existem, tanto com clientes locais na região que buscam novas ferramentas de negociação quanto para nossos clientes internacionais que buscam acesso aos mercados em crescimento da B3. A parceria com o B3 foi um próximo passo óbvio para o CQG, e agradecemos aos nossos parceiros na bolsa de valores pelo que acreditamos que será uma parceria positiva em termos de conexão".

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em termos de capitalização de mercado entre líderes globais no setor de bolsa de valores. A B3 conecta, desenvolve e possibilita o mercado financeiro e de capital e, juntamente com clientes e com a sociedade, impulsiona o crescimento do Brasil. Ela opera em ambientes de bolsa de valores e OTC e oferece produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Londres e Xangai, a B3 realiza funções importantes no mercado, promovendo as melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.

B3. Com o mercado. Para o futuro.

Sobre a CQG

A CQG oferece as soluções de maior desempenho do setor para traders, corretores, hedgers comerciais e bolsas de valores para suas atividades relacionadas ao mercado em todo o mundo, incluindo operações na bolsa de valores, dados de mercado, análise técnica avançada, gestão de riscos e administração de contas. A empresa faz parceria com a grande maioria das corretoras e empresas de compensação de mercados futuros e oferece Acesso Direto ao Mercado (DMA) para mais de 45 bolsas de valores por meio de sua rede global de Gateways de Bolsa de Valores Hospedados. A tecnologia da CQG atua como o front-end para uma variedade de bolsas de valores e é cada vez mais empregado como o mecanismo de correspondência over-the-counter para novos mercados importantes. As ferramentas de gestão de ordens do lado do servidor da CQG para divulgação, combinação de mercado e ordens inteligentes são insuperáveis pela rapidez e facilidade de utilização. Seu feed de dados de mercado consolida 85 fontes, incluindo intercâmbios em todo o mundo para mercados futuros, opções, renda fixa, câmbio e ações, bem como dados sobre títulos de dívida, relatórios do setor e índices financeiros. Uma das soluções de tecnologia mais antigas do setor, a CQG ganhou vários prêmios por seu software de negociação, análise técnica e plataforma de negociação de múltiplos ativos. A CQG está sediada em Denver, com 16 escritórios de vendas e suporte e data centers em importantes mercados em todo o mundo. Para mais informações, visite www.cqg.com.

