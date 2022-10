A criatividade não conhece fronteiras -- a Wondershare capacita os criadores do YouTube em todo o mundo através de inspiração, ferramentas criativas e uma comunidade para partilhar

A Wondershare disponibiliza conteúdo inspirador em vários idiomas, garantindo que os criadores possam crescer e entrar em contacto uns com outros sem limites.

VANCOUVER, BC, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma viagem criativa não assenta apenas na criação e talento, mas no contacto constante com o mundo e em inspirar os outros. É por isso que a Wondershare, uma líder global no desenvolvimento de software merecedora da confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países, está empenhada em fornecer tecnologias inovadoras e uma plataforma para criadores de qualquer nível de competências para prosperar.

Uma das muitas coisas que a pandemia nos ensinou é que as pessoas podem estar ligadas de forma próxima, apesar das barreiras geográficas. Com a missão de ligar criadores em todo o mundo, a comunidade Wondershare Creator cria um ambiente inclusivo para que possam crescer partilhando capacidades técnicas, inspirando-se uns aos outros com os seus próprios antecedentes culturais e oferecendo uma oportunidade de mostrar o seu trabalho através da colaboração.

"Esperamos que a comunidade Creative Wondershare possa ser o ponto de partida da viagem de cada novo criador e que lhes ofereça uma sensação de pertença", disse Shaan Jahagirdar, diretor de design da Wondershare. "Saber que não estão sozinhos na viagem criativa definitivamente ajuda a aumentar a confiança e elevar as coisas ao próximo nível."

Disponível em 7 idiomas, incluindo português, italiano, francês, alemão, espanhol, japonês e inglês, os canais do YouTube do Wondershare Filmora Video Editor apresentam criadores de diferentes países para partilhar as suas opiniões, ideias criativas, criações e conselhos sobre edição de vídeo utilizando o software principal da Wondershare, o Filmora. "Para empresários ou pessoas que estão a começar no mundo da edição ou pessoas que têm uma empresa ou são empresários, o Filmora é uma boa opção em termos de geração de conteúdo de qualidade", diz o produtor audiovisual Rich Ingo, do México.

"Hoje temos o YouTube, mas a forma como utilizamos o YouTube enquanto plataforma pode mudar nos próximos dez anos; isso significa que a tecnologia moldará o consumo de conteúdo e a sua experiência de pontos de contacto", continuou Jahagirdar.

Neste competitivo mercado de criadores, tornar o seu conteúdo visualmente atraente é definitivamente uma das chaves para o sucesso. Enquanto ferramenta criativa poderosa e fácil de usar, o Filmora está repleto de uma série de recursos profissionais, tais como o visualizador de áudio, sincronização de batidas automáticas, ramping de velocidade e muito mais. Os utilizadores podem editar e adicionar efeitos especiais, tais como transições para os seus próximos vídeos, utilizando a interface de arrastar e largar do software, a qual requer apenas uma curva de aprendizagem baixa.

"Eu só editei vídeos utilizando aplicações, mas com o Filmora é tão fácil de fazer a edição de vídeo", a cantora japonesa-compositora HoshinoKaori recomenda vivamente que os criadores por todo o mundo experimentem o Filmora. "Podemos utilizá-lo para expressarmos a nossa própria personalidade e isso é uma das suas melhores características."

"Testamos várias e gostamos muito das poderosas funcionalidades, tais como os terços inferiores (lower-thirds), os textos animados, uma grande seleção de introduções e modelos prontos a usar", acrescentou Querlen Amback, um YouTuber do Brasil com mais de 70 000 seguidores.

A criatividade não tem limites – as suas histórias devem ser sempre ouvidas e inspirar os outros. Se se quiser tornar mais forte como criador, saiba mais sobre a comunidade de criadores Wondershare no site https://filmora.wondershare.com.br/filmoraforyoutuber.html. Sente que está na hora de melhorar as suas criações? Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube e fique atento à próxima campanha online #FilmoraforYouTuber.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

