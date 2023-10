A Cúpula de Redes de IP Inteligentes do UBBF 2023, em Dubai, foi um sucesso impressionante

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Durante a nona edição do UBBF 2023, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, a Cúpula de Redes de IP Inteligentes — com o tema "Net5.5G Continuous Innovation, Boosting New Growth" (Inovação Contínua da Net5.5G, Impulsionando Novo Crescimento) —, forneceu o cenário ideal para as principais operadoras e analistas de organizações de prestígio de todo o mundo se reunirem e discutirem o desenvolvimento do setor de comunicações de dados e suas normas. As operadoras também puderam compartilhar suas práticas comerciais inovadoras na evolução da rede de transporte Net5.5G e redes digitais do setor.

As aplicações de IA estão crescendo de forma explosiva e causando grande impacto no estilo de vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, as empresas estão passando por uma rápida transformação — de digitais para inteligentes. Como principal infraestrutura do mundo inteligente, as redes de comunicação de dados estão passando por processos constantes de inovação e evolução. A Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, juntamente com organizações e operadoras do setor, aproveitou a oportunidade, durante a cúpula, para discutir como as redes de transporte evoluirão e criarão novo valor por meio de inovação contínua.

Mark Oliver, Vice-Presidente da Omdia Consulting, iniciou seu discurso, dizendo que as exigências dos consumidores para as redes aumentarão exponencialmente até 2030, e que os consumidores prestarão mais atenção na qualidade e confiabilidade da rede. Empresas, como as do setor de varejo, educação, saúde e finanças, usarão as tecnologias IoT e IA para automatizar as operações. Com o advento da era inteligente, as redes precisarão enfrentar os novos desafios dessa nova era. Para ajudar as empresas a implementarem rapidamente a transformação inteligente, as redes de transporte de IP precisam de mais inovação. Essas redes devem ser capazes de fornecer alta capacidade de processamento, baixa latência, alta largura de banda, alta confiabilidade, alta segurança e alto nível de automação, além de serem ágeis, convergentes e sustentáveis.

Zuo Meng, Vice-Presidente da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, fez um discurso intitulado "Building a Net5.5G-oriented IP Converged Transport Network" (Construindo uma Rede de Transporte Convergente de IP Orientada para Net5.5G). Nele, ele previu que as redes de transporte de IP entrarão em uma nova era, apresentando as redes metro 400GE e redes backbone 800GE, e que fornecerão conexões onipresentes de 10 Gbps para usuários móveis, residenciais, corporativos e de campus na era Net5.5G. As redes de transporte de IP de ponta devem ser capazes de fornecer não apenas transporte convergente, como também garantia de serviços diferenciados, atendendo, assim, aos requisitos de rede diferenciados de vários serviços. A Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei vem fazendo inovações contínuas em tecnologias de interface 400GE e 800GE, fatiamento de rede e mapa digital de rede, entre outras, oferecendo as principais soluções de rede de transporte para operadoras globais, e ajudando-as a alcançar o sucesso nos negócios. Os provedores podem se beneficiar imensamente das ofertas da Huawei, incluindo a série NetEngine 8000 de roteadores de ponta. Esses dispositivos de alto desempenho e de baixo consumo energético não apenas suportam todos os serviços, como também podem ser implementados em todos os cenários. E as recém-atualizadas NetEngine 8000 M14, F8 e série X apresentam melhorias significativas em termos de capacidade e relação de eficiência energética, oferecendo a solução ideal de Custo Total de Propriedade (TCO) para a construção de redes das operadoras.

Vaughn David Naidoo, Executivo do Centro de Excelência da MTN South Africa, falou sobre o lançamento da estratégia Ambition 2025 pela MTN e sobre o início da transformação de DICT em 2021. A MTN foi a primeira a concluir a construção de uma rede em nuvem inteligente orientada para o setor, fornecendo aos clientes empresariais serviços digitais completos que oferecem a melhor experiência. As redes de telecomunicações oferecem recursos essenciais, como entrega rápida, visualização de recursos e otimização automatizada, ajudando as empresas a alcançarem rapidamente a transformação digital.

A Telecom Argentina é a principal operadora na Argentina. Leonardo Gabriel Di Pilato, gerente de garantia de serviços, disse que a Telecom Argentina se concentrou em melhorar a experiência premium dos usuários residenciais de banda larga. À medida que a implantação da rede FTTH se generaliza, os utilizadores residenciais passam a exigir mais da experiência de rede. Por meio de inovação conjunta aprofundada com a Huawei, a Telecom Argentina implementou extensivamente a tecnologia 400GE em redes backbone, reduzindo drasticamente o congestionamento da rede. E, ao aplicar a inovadora solução inteligente BRAS, as redes da operadora mudaram de resposta passiva para operações e manutenção (O&M) proativas. Isso trouxe grandes benefícios para melhorar a experiência do usuário de banda larga residencial e impulsionar o rápido crescimento do mercado.

Robin Li, Especialista em Protocolo de IP da Huawei, falou sobre o mais recente progresso e aplicação do IPv6 Enhanced, e falou sistematicamente sobre o desenvolvimento de redes de IP. Ele disse que as redes de comunicação de dados estão testemunhando a nova era das redes inteligentes de IP. O IPv6 Enhanced é a melhor escolha para liberar o potencial da rede e tornar as redes inteligentes. Robin também explicou as vantagens, o progresso da implementação comercial e os valores das principais tecnologias, como SRv6, fatiamento de rede, IFIT e APN6, na família de tecnologia IPv6 Enhanced.

O UBBF é a cúpula de rede fixa de mais alto nível do mundo, organizada em conjunto pela International Telecommunication Union (ITU) e pela Huawei. O objetivo é reunir todas as partes interessadas para debater a evolução das redes de transporte Net5.5G e compartilhar as práticas das operadoras na transformação digital das redes do setor; assim, ajudando as operadoras mundiais a explorarem novos mercados.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2247897/image_5009699_26357311.jpg

FONTE Huawei

