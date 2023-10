UBBF 2023 Intelligent IP Network Summit in Dubai ist ein beeindruckender Erfolg

DUBAI, VAE, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Während des 9. UBBF 2023 in Dubai, VAE, bot der Intelligent IP Network Summit unter dem Motto „Net5.5G Continuous Innovation, Boosting New Growth" (Kontinuierliche Innovation, Aufschwung für neues Wachstum) die perfekte Bühne für führende Netzbetreiber und Analysten von renommierten Organisationen aus der ganzen Welt, um die Entwicklung der Datenkommunikationsbranche und -standards zu diskutieren. Netzbetreiber konnten auch ihre innovativen Geschäftspraktiken bei der Entwicklung von Net5.5G-Transportnetzen und digitalen Industrienetzen vorstellen.

KI-Anwendungen nehmen explosionsartig zu und haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Lebensweise der Menschen. Gleichzeitig vollzieht sich in den Unternehmen ein rascher Wandel von der digitalen zur intelligenten Technologie. Als zentrale Infrastruktur der intelligenten Welt unterliegen die Datenkommunikationsnetze einer ständigen Innovation und Weiterentwicklung. Die Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei nutzte gemeinsam mit Branchenorganisationen und Netzbetreibern die Gelegenheit, während des Gipfels zu erörtern, wie sich die Transportnetze weiterentwickeln und durch kontinuierliche Innovation neue Werte schaffen werden.

Mark Oliver, Vizepräsident von Omdia Consulting, begann seine Rede mit der Feststellung, dass die Anforderungen der Verbraucher an Netzwerke bis 2030 exponentiell steigen werden und dass die Verbraucher verstärkt auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Netzwerke achten werden. Unternehmen, z. B. im Einzelhandel, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen und in der Finanzbranche, werden IoT- und KI-Technologien nutzen, um Abläufe zu automatisieren. Mit dem Beginn des intelligenten Zeitalters müssen Netzwerke die damit verbundenen neuen Herausforderungen bewältigen. Um Unternehmen bei der schnellen Umsetzung der intelligenten Transformation zu unterstützen, benötigen IP-Transportnetze weitere Innovationen. Solche Netzwerke müssen eine hohe Rechenleistung, niedrige Latenzzeiten, hohe Bandbreite, hohe Zuverlässigkeit, hohe Sicherheit und einen hohen Automatisierungsgrad bieten und flexibel, konvergent und umweltfreundlich sein.

Zuo Meng, Vizepräsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, hielt einen Vortrag mit dem Titel „Building a Net5.5G-oriented IP Converged Transport Network." Darin sagte er voraus, dass IP-Transportnetze in eine neue Ära mit 400GE Metro- und 800GE-Backbone-Netzwerken eintreten und in der Net5.5G-Ära allgegenwärtige 10-Gbit/s-Verbindungen für Mobil-, Heim-, Unternehmens- und Campusnutzer bereitstellen werden. Modernste IP-Transportnetze müssen nicht nur in der Lage sein, einen konvergenten Transport, sondern auch eine differenzierte Dienstgarantie zu bieten und damit die differenzierten Netzwerkanforderungen verschiedener Dienste zu erfüllen. Die Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei hat kontinuierliche Innovationen in den Bereichen 400GE- und 800GE-Schnittstellentechnologien, Network Slicing und Network Digital Map durchgeführt und bietet führende Transportnetzwerklösungen für globale Netzbetreiber an, die ihnen zu geschäftlichem Erfolg verhelfen. Netzbetreiber können von den Angeboten von Huawei, einschließlich der High-End-Router der NetEngine 8000-Serie, in hohem Maße profitieren. Diese leistungsstarken und energiesparenden Geräte unterstützen nicht nur alle Dienste, sondern können auch in allen Szenarien eingesetzt werden. Die neu aufgerüsteten NetEngine 8000 M14-, F8- und X-Serien bieten erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Kapazität und Energieeffizienz und stellen eine optimale TCO-Lösung für den Netzwerkaufbau von Netzbetreibern dar.

Vaughn David Naidoo, Executive of Center of Excellence, MTN South Africa, sprach über die Veröffentlichung der Ambition 2025-Strategie von MTN und den Beginn der DICT-Transformation im Jahr 2021. MTN war das erste Unternehmen, das den Aufbau eines branchenorientierten, intelligenten Cloud-Netzes abgeschlossen hat und Unternehmenskunden digitale Dienste aus einer Hand anbietet, die ein ultimatives Erlebnis bieten. Die Netze des Telekommunikationsanbieters bieten wichtige Funktionen wie schnelle Bereitstellung, Ressourcenvisualisierung und automatische Optimierung, die Unternehmen dabei helfen, die digitale Transformation schnell umzusetzen.

Telecom Argentina ist der führende Netzbetreiber in Argentinien. Leonardo Gabriel Di Pilato, Service Assurance Manager, sagte, dass Telecom Argentina sich auf die Verbesserung des Premium-Erlebnisses für private Breitbandnutzer konzentriert. Mit der zunehmenden Verbreitung von FTTH stellen private Nutzer immer höhere Anforderungen an das Netzerlebnis. Durch intensive gemeinsame Innovationen mit Huawei hat Telecom Argentina die 400GE-Technologie in großem Umfang in Backbone-Netzwerken eingesetzt und damit die Überlastung des Netzes drastisch reduziert. Und durch den Einsatz der innovativen intelligenten BRAS-Lösung haben sich die Netze des Betreibers von einer passiven Reaktion zu einer proaktiven O&M gewandelt. Dies hat zu erheblichen Vorteilen bei der Verbesserung der Erfahrung von Breitbandnutzern zu Hause geführt und das schnelle Wachstum des Marktes vorangetrieben.

Robin Li, der leitende IP-Protokollexperte von Huawei, sprach über die neuesten Fortschritte und Anwendungen von IPv6 Enhanced und ging systematisch auf die Entwicklung von IP-Netzwerken ein. Er sagte, dass den Datenkommunikationsnetzen die neue Ära der intelligenten IP-Netze bevorsteht. IPv6 Enhanced ist die beste Wahl, um das Potenzial von Netzwerken auszuschöpfen und die Entwicklung von intelligenten Netzwerken voranzutreiben. Robin erläuterte auch die Vorteile, die Fortschritte bei der kommerziellen Einführung und den Wert von Schlüsseltechnologien - wie SRv6, Network Slicing, IFIT und APN6 - in der IPv6 Enhanced-Technologiefamilie.

Das UBBF ist das weltweit höchste Gipfeltreffen für Festnetze, das gemeinsam von der International Telecommunication Union (ITU) und Huawei ausgerichtet wird. Ziel ist es, alle interessierten Stakeholder zu Diskussionen über die Entwicklung von Net5.5G-Transportnetzen und zum Austausch von Praktiken der Netzbetreiber bei der digitalen Transformation von Industrienetzen zusammenzubringen und so den globalen Netzbetreibern bei der Erschließung neuer Märkte zu helfen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2247897/image_5009699_26357311.jpg

SOURCE Huawei