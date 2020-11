A cúpula World Innovation Summit for Health (WISH - Cúpula Mundial da Inovação na Saúde) de 2020 oferece palestrantes líderes e debates atraentes por meio de uma plataforma virtual imersiva

A COVID-19 terá destaque, assim como uma série de outros desafios de saúde global, incluindo alterações climáticas e saúde, estresse tóxico na infância, saúde mental e tecnologias digitais e imunoterapia.

Os palestrantes confirmados incluem o diretor geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus; o epidemiologista chefe da Suécia, Dr. Anders Tegnell; o enviado especial da OMS COVID-19, Dr. David Nabarro; o premiado médico e humanitário do Sudão, Dr. Tom Catena; e a cirurgiã geral da Califórnia, Dra. Nadine Burke Harris.

A atriz, ativista e filantropa Eva Longoria dará voz às discussões em torno do impacto da pandemia e das desigualdades globais na saúde vividas por mulheres e meninas negras. O icônico ator Morgan Freeman, vencedor do Oscar, fará um discurso sobre o tema da necessidade de enfocar a saúde da primeira infância em um mundo que luta para combater o aquecimento e os conflitos globais.

Mais de 300 palestrantes e debatedores já foram confirmados até o momento, e outros serão anunciados antes do evento.

Os inovadores e empreendedores de saúde serão apresentados em um amplo espaço de exposição "Innovation Hub", que também apresentará organizações comprometidas com a construção de um mundo mais saudável, incluindo The Carter Center, Save The Children e UNICEF.

A plataforma WISH também contará com uma biblioteca, um cinema, uma área de networking e uma área de bem-estar.

Sultana Afdhal, CEO da WISH, comentou: "Este ano, mais do que nunca, testemunhamos a importância de colaborar para enfrentar os desafios globais da saúde. Embora estejamos desapontados por não poder receber visitantes em um evento físico em Doha, estamos ansiosos para receber virtualmente muito mais pessoas na WISH do que normalmente seria possível."

A WISH é uma iniciativa da Qatar Foundation. Mais detalhes sobre a cúpula, incluindo detalhes sobre como se inscrever, podem ser encontrados em www.wish.org.qa

FONTE World Innovation Summit for Health

