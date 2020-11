Este 2020, la Cumbre Mundial para la Innovación en Salud (WISH) presenta destacados ponentes y profundos debates a través de una plataforma virtual inmersiva

En el marco de la pandemia actual, esta reunión bienal de líderes en la industria de la salud se llevará a cabo en línea, con asistencia gratuita y, por primera vez, con invitación abierta para el público en general. Además, WISH 2020 se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de noviembre, para un total de cinco días de evento en lugar de los tradicionales dos.

El tema de la COVID-19 será un protagonista importante, como también lo será otra serie de desafíos globales para la salud entre los que se encuentran el cambio climático y la salud, el estrés tóxico en la niñez, la salud mental y tecnologías digitales y las inmunoterapias.

Entre los ponentes confirmados se encuentra el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus; el director de epidemiología de Suecia, Dr. Anders Tegnell; el delegado especial de la OMS para la COVID-19, Dr. David Nabarro; el reconocido médico y activista humanitario sudanés, Dr. Tom Catena; y la Cirujana General de California, Dra. Nadine Burke Harris.

La actriz, activista y filántropa Eva Longoria aunará su voz al debate en torno al impacto de la pandemia y de las inequidades mundiales en salud que experimentan mujeres y niñas de color. El icónico actor y ganador del premio Oscar, Morgan Freeman, ofrecerá un discurso de apertura en torno a la necesidad de enfocarse en la salud temprana de la niñez en un planeta que lucha contra el calentamiento global y los conflictos.

Hasta el momento ya se han confirmado más de 300 ponentes y panelistas, y previo al evento se estarán confirmando aún más.

En el "Centro de innovación", un amplio espacio de exhibición, se presentarán innovadores y emprendedores de la salud, así como organizaciones comprometidas con la construcción de un mundo más sano, incluyendo entre ellas el Centro Carter, Save The Children y UNICEF.

La plataforma WISH también contará con biblioteca, cine, área de relacionamiento y zona de bienestar.

Sultana Afdhal, directora ejecutiva de WISH, comentó: "Este año, más que nunca, hemos evidenciado la importancia de la cooperación para hacer frente a los desafíos globales en salud. Si bien lamentamos no poder recibir a los visitantes en el evento físico en Doha, nosotros seguimos adelante esperando recibir de manera virtual muchas más personas en WISH de lo que normalmente sería posible".

WISH es una iniciativa de Qatar Foundation. Más detalles sobre la cumbre, incluyendo cómo registrarse, están disponibles en www.wish.org.qa

FUENTE World Innovation Summit for Health

