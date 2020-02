A decisão do Tribunal Federal de Justiça alemão confirma que a Wuxi Hisky Medical infringiu a parte alemã da patente da Echosens: Hisky FibroTouch é considerada ilegal na Alemanha

Como o Tribunal Federal alemão decidiu que os produtos da Hisky estão em infração, todo marketing, vendas e utilização comercial da Hisky / FibroTouch são considerados ilegais na Alemanha.

«Fomos pioneiros na Elastografia Transitória com Vibração Controlada para avaliação hepática e estamos a investir bastante nas nossas tecnologias inovadoras com mais de um terço dos nossos colaboradores a trabalhar em I&D. As tecnologias da Echosens são únicas e apoiadas por mais de 2500 ensaios clínicos e, por isso, não podemos permitir que concorrentes falsifiquem os nossos avanços tecnológicos dificilmente adquiridos ou que infrinjam as nossas patentes», afirma Laurent Sandrin, fundador e Diretor Técnico da Echosens.

«Estamos felizes por o tribunal ter confirmado que a Hisky infringiu as patentes da Echosens. Enquanto líder no diagnóstico não invasivo da Saúde hepática, a Echosens está empenhada em proteger a sua propriedade intelectual no cumprimento da sua missão para expandir e melhorar a avaliação da saúde hepática e diagnóstico em todo o mundo», declara Dominique Legros, CEO do Grupo da Echosens.

Acerca da Echosens

A Echosens é o principal fornecedor do mundo de dispositivos médicos não invasivos dedicados à avaliação de doença hepática crónica. A Echosens alterou significativamente a prática relativamente aos diagnósticos hepáticos com FibroScan®, o único dispositivo que usa VCTE™ patenteado e validade para avaliação da rigidez do fígado e CAP™ para quantificação da esteatose.

O dispositivo FibroScan® é reconhecido em todo o mundo como a referência para diagnóstico hepático não invasivo com mais de 2500 publicações médicas e 40 recomendações de diretrizes.

Com uma rede de distribuição internacional muito vasta que inclui França (Paris), Estados Unidos (Waltham) e China (Xangai, Shenzhen e Pequim), a Echosens tornou o FibroScan® disponível em mais de 80 países.

http://www.echosens.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1090145/Echosens_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1090146/FibroScan_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090147/Mini_Compact.jpg

FONTE Echosens

Related Links

echosens.com



SOURCE Echosens