La décision de la Cour fédérale de justice allemande confirme que les produits de Wuxi Hisky Medical sont en infraction de la partie allemande du brevet d'Echosens : Hisky FibroTouch jugé illégal en Allemagne

Dans la mesure où la Cour fédérale allemande a reconnu que les produits Hisky étaient en infraction, toute utilisation marketing et commerciale et toute vente des produits Hisky / FibroTouch sont considérées comme illégales en Allemagne.

« Nous avons révolutionné le diagnostic des maladies du foie avec notre technologie VCTE, à savoir l'élastographie impulsionnelle à vibration contrôlée. Nous investissons massivement dans nos techniques novatrices, avec plus du tiers de nos collaborateurs dans le service R&D. Les technologies Echosens sont uniques et étayées par plus de 2 500 études cliniques. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser nos concurrents contrefaire nos technologies révolutionnaires durement acquises, ni violer nos brevets », a déclaré Laurent Sandrin, fondateur et directeur technique d'Echosens.

« Nous sommes ravis de la confirmation par le tribunal que Hisky portait atteinte aux brevets d'Echosens. En tant que leader des dispositifs médicaux non invasifs destinés à l'évaluation des maladies du foie, Echosens s'engage à protéger sa propriété intellectuelle dans le cadre de sa mission visant à élargir et perfectionner le diagnostic et l'évaluation des maladies hépatiques partout dans le monde », a indiqué Dominique Legros, PDG du groupe Echosens.

À propos d'Echosens

Echosens est le leader mondial des dispositifs médicaux non invasifs destinés à l'évaluation des maladies chroniques du foie. Echosens a profondément bouleversé les méthodes de diagnostic hépatique grâce à FibroScan®, seul dispositif qui repose sur la technologie VCTE™ brevetée et validée pour la mesure de l'élasticité du foie, et CAP™ pour la quantification de la stéatose.

FibroScan® est un dispositif reconnu dans le monde entier comme la référence en matière de diagnostic hépatique non invasif, avec plus de 2 500 publications médicales et 40 recommandations.

S'appuyant sur un vaste réseau de distribution à l'international, comprenant la France (Paris), les États-Unis (Waltham) et la Chine (Shanghai, Shenzhen et Pékin), la société Echosens a permis à FibroScan® d'être disponible dans plus de 80 pays.

http://www.echosens.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1090145/Echosens_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1090146/FibroScan_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090147/Mini_Compact.jpg





