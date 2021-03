A divisão de Negócios internacionais da CDK Global está se tornando Keyloop

LONDRES, 1 de marco de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Francisco Partners (FP) concluiu a aquisição da CDK Global International, uma divisão anterior da CDK Global (NASDAQ: CDK) por US $1,45 bilhão (https://www.franciscopartners.com/news). Para a empresa líder global em investimentos, especializada em parcerias com empresas de tecnologia, a aquisição da FP representa sua convicção de que a Keyloop está posicionada de forma privilegiada para colaborar com agentes do setor automotivo, tanto os revendedores quanto OEMs, para contribuir nas grandes mudanças da próxima década à medida que transformam a experiência de varejo automotivo.

Tom Kilroy está ingressando na Keyloop imediatamente como o novo CEO, por sua vez, Neil Packham, o antigo CEO da CDK Global International, continuará a apoiar os negócios em uma capacidade consultiva à medida que avançarem. Tom Kilroy juntou-se à FP, com quem costumava ser parceiro operacional. Antes disso, ocupou o cargo de diretor de operações da Finastra, uma empresa fintech com mais de 10.000 funcionários e receitas de cerca de 2 bilhões de dólares. Ele contribui com uma experiência ampla das melhores práticas dos negócios globais de tecnologia que fornecem software para missão crítica.

A Keyloop pretende agir de forma rápida e decisiva para cumprir sua missão de transformar a experiência de compra e propriedade de veículos em parceria com revendedores e OEMs. A experiência de varejo automotivo está mudando com o lançamento dos carros conectados, novos modelos de compra e o engajamento digital muito maior. A Keyloop está preparada para desempenhar um papel fundamental nesta evolução.

Tom Kilroy comentou sobre os anúncios de hoje:

"O forte desempenho da Keyloop, a história impressionante e as pessoas brilhantes são atributos-chave que a tornaram uma empresa tão atraente." A FP adquiriu a Keyloop não apenas porque receonheceu o portfólio superior de produtos que ela mantém hoje, mas também pelo potencial de inovação em um dos setores mais importantes e de rápida evolução do mundo.

"Todos nós vimos como as companhias de tecnologia estabeleceram novos padrões para experiências excepcionais no varejo digital. Agora, os consumidores automotivos estão começando a querer o mesmo. À medida que as concessionárias atraem e atendem à próxima geração de compradores de automóveis, a transformação digital deve estar no topo de sua agenda, e a Keyloop será o parceiro para ajudar tanto eles quanto os OEMs a conseguir isso."

"Estamos lançando nossa empresa como Keyloop com o objetivo de aprimorar muito mais a experiência automotiva do cliente."

Clique aqui para acessar a sala de imprensa virtual da Keyloop, onde você encontrará uma variedade de ativos relativos a este acontecimento (as versões traduzidas estarão na internet ao longo da semana), incluindo comunicados à imprensa, perguntas frequentes, histórico de mídia e logotipos atuais.

Sobre a Keyloop

A missão da Keyloop é criar e conectar tecnologia para promover a experiência de compra e a propriedade de carros em parceria com revendedores e OEMs. É um fornecedor líder global de soluções de software para o setor de varejo automático, atendendo a aproximadamente 16.000 centros de revendedores e a maioria dos fabricantes automotivos em mais de 90 países. Com sede no Reino Unido, a Keyloop também possui operações em EMEA e na Ásia. Para mais informações, acesse www.keyloop.com.

Sobre a Francisco Partners

A Francisco Partners é uma empresa líder global de investimentos especializada em parcerias com negócios capacitados por tecnologia e de tecnologia. Desde o seu lançamento há mais de 20 anos, a Francisco Partners investiu em mais de 300 empresas de tecnologia, tornando-se uma das investidoras mais ativas e bem estabelecidas do setor de tecnologia. Com mais de 25 bilhões de dólares em ativos sob gestão, a empresa investe em oportunidades em que seu profundo conhecimento setorial e conhecimento operacional podem ajudar as empresas a concretizarem todo o seu potencial. Para mais informações sobre a Francisco Partners, acessewww.franciscopartners.com.

Perfil de Tom Kilroy

Antes de ingressar na FP, Tom foi diretor de operações da Finastra, uma empresa de software fintech com mais de 10.000 funcionários, mais de 8.600 clientes (incluindo 90 dos 100 principais bancos do mundo) e receitas de cerca de 2 bilhões de dólares. Nos dez anos que está na empresa, Tom ocupou vários cargos responsáveis por impulsionar o crescimento e a rentabilidade. Em 2017, ele liderou a integração da Misys e do D+H. Em 2012, como CEO interino, Tom liderou o take-private da Misys plc e então foi parte central da equipe que o transformou em propriedade privada. Antes disso, Tom trabalhou oito anos na GE Healthcare, uma divisão da General Electric.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1444817/Keyloop_Logo.jpg

FONTE Keyloop

SOURCE Keyloop