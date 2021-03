La division internationale de CDK Global devient Keyloop

Un nouveau nom, un nouveau propriétaire, une nouvelle direction et l'engagement de Keyloop en faveur de l'innovation dynamique

LONDRES, 1er mars 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Francisco Partners (FP) a complété son acquisition de CDK Global International, une ancienne division de CDK Global (NASDAQ : CDK) pour 1,45 milliard de dollars (https://www.franciscopartners.com/news). CDK Global International est désormais établi en tant qu'entreprise indépendant sous le nom de Keyloop.

L'acquisition par FP, une société d'investissement mondiale de premier plan spécialisée dans les entreprises technologiques, représente sa conviction que Keyloop est idéalement positionnée pour aider les acteurs du secteur automobile, tant les concessionnaires que les équipementiers, à répondre aux changements majeurs qui se produiront au cours de la prochaine décennie, tandis qu'ils transforment l'expérience de la vente au détail des véhicules automobiles.

Tom Kilroy rejoint immédiatement Keyloop, car le nouveau PDG, Neil Packham, ancien PDG de CDK Global International, continuera à soutenir l'entreprise à titre consultatif au fur et à mesure de son évolution. Tom Kilroy arrive de FP, où il était partenaire opérationnel. Avant cela, il a occupé le poste de directeur de l'exploitation de Finastra, une société de technologie fine qui emploie plus de 10 000 personnes et dont le chiffre d'affaires s'élève à environ 2 milliards de dollars. Il apporte une expérience approfondie des meilleures pratiques des entreprises technologiques mondiales fournissant des logiciels essentiels.

Keyloop a l'intention d'agir rapidement et de manière décisive pour remplir sa mission, qui est de transformer l'expérience d'achat et de possession de voitures, en partenariat avec les concessionnaires et les équipementiers. L'expérience du commerce de détail automobile change rapidement avec le développement des voitures connectées, de nouveaux modèles de vente au détail et d'un engagement numérique considérablement accru. Keyloop s'apprête à jouer un rôle central dans cette évolution.

Tom Kilroy a commenté les annonces d'aujourd'hui :

« Les solides performances de Keyloop, son histoire impressionnante et son personnel brillant sont les principaux attributs qui en ont fait une entreprise si attrayante. FP a acquis Keyloop non seulement parce qu'il a reconnu son portefeuille de produits actuel de qualité supérieure, mais aussi le potentiel d'innovation de l'une des industries les plus importantes et évolutives au monde.

» Nous avons tous vu comment les acteurs technologiques ont établi de nouvelles normes pour des expériences numériques exceptionnelles dans le commerce de détail. Aujourd'hui, les consommateurs d'automobiles commencent à exiger la même chose. Alors que les concessionnaires attirent et s'occupent de la prochaine génération d'acheteurs de voitures, la transformation numérique doit être une priorité pour eux, et Keyloop sera le partenaire qui les aidera, ainsi que les équipementiers, à y parvenir.

» Nous lançons notre entreprise sous le nom de Keyloop dans le but d'améliorer l'expérience des clients de l'industrie automobile. »

Cliquez ici pour accéder à la salle de presse virtuelle de Keyloop, où vous trouverez toute une série d'outils pour accompagner cette histoire (des versions traduites seront mises en ligne tout au long de la semaine), notamment des communiqués de presse actuels, des FAQ, des fiches d'information pour les médias et des logos.

À propos de Keyloop

La mission de Keyloop est de créer et de connecter la technologie qui fait progresser l'expérience d'achat et de possession d'une voiture en partenariat avec les concessionnaires et les équipementiers. Elle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles pour le secteur de la vente au détail de véhicules automobiles. Elle dessert environ 16 000 sites de concessionnaires et la plupart des constructeurs automobiles, dans plus de 90 pays. Basée au Royaume-Uni, Keyloop est également présente dans la région EMEA et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.keyloop.com.

À propos de Francisco Partners

Francisco Partners est une société d'investissement mondiale de premier plan qui se spécialise dans les partenariats avec les entreprises technologiques et les entreprises à vocation technologique. Depuis son lancement il y a plus de 20 ans, Francisco Partners a investi dans plus de 300 entreprises technologiques, ce qui en fait l'un des investisseurs les plus actifs et les plus anciens de l'industrie technologique. Avec plus de 25 milliards de dollars d'actifs sous gestion, l'entreprise investit dans des opportunités où sa connaissance sectorielle approfondie et son expertise opérationnelle peuvent aider les entreprises à réaliser tout leur potentiel. Pour plus d'informations sur Francisco Partners, veuillez consulter le site www.franciscopartners.com.

Profil de Tom Kilroy

Avant de rejoindre FP, Tom était le directeur de l'exploitation de Finastra, une société de logiciels fintech qui compte plus de 10 000 employés, plus de 8 600 clients (dont 90 des 100 premières banques mondiales) et des revenus d'environ 2 milliards de dollars. Pendant dix ans au sein de cette entreprise, Tom a occupé différents postes responsables de la croissance et de la rentabilité. En 2017, il a dirigé l'intégration de Misys et de D+H. En 2012, en tant que PDG par intérim, Tom a dirigé le rachat de Misys plc et a ensuite été un élément central de l'équipe qui l'a transformée en société privée. Avant cela, Tom a passé huit ans chez GE Healthcare, une division de General Electric.

