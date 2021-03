A Dole Packaged Foods nomeia Juan Carlos Dalto presidente, como parte da expansão da liderança nas Américas

Juntamente com os atuais membros da equipe, Michael Walton, vice-presidente de vendas de varejo; e Stuart McAllister, vice-presidente de vendas e marketing Foodservice/industrial, o grupo trabalhará com a equipe global para continuar a transformação de uma empresa de 170 anos em uma empresa orientada para fins específicos.

A equipe de liderança aprimorada se concentrará no crescimento de primeira linha orientado para o propósito, centrado no consumidor nas Américas, em conjunto com A Promessa Dole.

"A equipe das Américas continuará impulsionando nossa transformação sob a Promessa Dole com foco no crescimento por meio de pessoas, do planeta e da prosperidade", declarou Pier Luigi Sigismondi, presidente da divisão Worldwide Packaged Foods da Dole. "Sabemos que os objetivos estabelecidos em nossa promessa só serão possibilitados mantendo nossos olhos, ouvidos e portas abertos a pessoas com a experiência e inovações que possam nos levar rapidamente adiante."

JC Dalto ingressou na equipe da Dole em janeiro de 2021 como presidente e diretor administrativo da Dole Packaged Foods nas Américas, incluindo a América do Norte e Latina, sucedendo Brad Bartlett, que se aposentou no final de 2020. Originário da Argentina, Dalto traz mais de três décadas de experiência focada em bens de consumo e alimentos de rápido movimento, passando mais da metade de sua carreira com empresas de nutrição e bem-estar em todo o mundo, incluindo Danone, The Pillsbury Company, Kraft Foods e, mais recentemente, Savencia Fromage & Dairy. Um executivo ítalo-argentino mundial, Dalto e os outros novos líderes trabalharão na sede da Dole em Westlake Village, estado americano da Califórnia.

"A necessidade de uma boa nutrição para todos é algo universal e algo pelo qual tenho trabalhado ao longo da minha carreira", declarou Dalto. "Estou entusiasmado por me juntar a esta equipe e fazer parte de uma empresa que foi construída com um propósito, focada no consumidor e está comprometida em trabalhar em conjunto para atingir metas ambiciosas de crescimento sustentável e lucrativo."

A equipe executiva procurará apoiar as metas ambiciosas estabelecidas na Promessa Dole com foco em preencher as lacunas para uma boa nutrição para todos: acessibilidade, aceitabilidade, consciência e redução de resíduos e aumento de valor para as partes interessadas da empresa, incluindo agricultores e acionistas.

"Tenho o prazer de me associar à equipe executiva da Dole Packaged Foods nas Américas. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a equipe para desenvolver campanhas que nos impulsionem e que nos ajudem a causar impacto com nossos clientes e com o mundo", declarou Hódi, que se juntou à equipe este mês. Originária da Hungria, ela traz uma experiência significativa no ambiente de Alimentos e CPG de seu cargo anterior de vice-presidente de marketing e inovação da Foster Farms. Hódi ocupou anteriormente cargos de liderança no Grupo Bimbo Bakeries, ganhando exposição e forte familiaridade com o mercado latino-americano.

Michael Walton ingressou na Dole em setembro de 2019 e atualmente trabalha como vice-presidente de vendas de varejo. Um talentoso executivo de vendas sênior com mais de 19 anos de experiência em alimentos embalados para o consumidor, Walton traz sua experiência em operações de vendas, gerenciamento de clientes e desenvolvimento de estratégias comerciais para assumir esta nova função. Anteriormente, Walton havia atuado como diretor de canal e desenvolvimento de clientes – beleza e cuidados pessoais na Unilever, trabalhando em diversas áreas comerciais, incluindo Natural/Specialty, eCommerce, Mass, Club, Drug and Grocery

Por fim, a jornada de Stuart McAllister com a Dole começou em 1989 como estagiário de verão, e nas últimas três décadas ele ocupou cargos com maior responsabilidade em marketing, vendas e estratégia de vendas. Atualmente, como vice-presidente de vendas e marketing Foodservice e Industrial, ele agrega uma combinação única de experiência em operações e vendas, bem como processos de marketing e planejamento de toda a organização. McCallister liderou anteriormente o processo de planejamento de marketing, desenvolveu embalagens e realizou negociações de vendas com clientes no Japão, nos Estados Unidos e na Europa.

Sobre a Dole Packaged Foods, LLC

A Dole Packaged Foods, LLC, é líder mundial no cultivo, abastecimento, distribuição e comercialização de frutas e lanches saudáveis. A Dole vende uma linha completa de frutas estáveis embaladas, frutas congeladas, frutas secas e sucos. Em todas as suas operações, a empresa se concentra em quatro pilares de sustentabilidade: gestão da água, pegada de carbono, conservação do solo e redução de resíduos. Para mais informações, acesse dolesunshine.com.

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., é líder mundial e inovadora na produção e marketing de frutas embaladas e lanches saudáveis de alta qualidade. A Dole Asia Holdings também é um dos maiores produtores e comerciantes da Ásia de frutas e legumes frescos de alta qualidade. Para mais informações, acesse dolesunshine.com ou doleintlcsr.com.

Sobre a Promessa Dole

Em junho de 2020, a Dole anunciou a Promessa Dole, com seus três pilares em torno da nutrição, da sustentabilidade e da criação de valor compartilhado.

Melhor para as pessoas: Disponibilizando alimentos saudáveis para 1 bilhão de pessoas até 2025, com a meta de ter zero açúcar processado em todos os produtos Dole até 2025.

Melhor para o planeta: trabalhando para atingir a meta de zero perda de frutas entre as fazendas da Dole e os mercados até 2025, com zero embalagem de plástico de origem fóssil até 2025 e zero emissões de carbono até 2030.

Melhor para todas as partes interessadas: a Dole continuará a impactar positivamente todos os agricultores, comunidades e pessoas que trabalham para a empresa – por meio de seu compromisso com igualdade de oportunidades, salários dignos e um nível sempre crescente de segurança, nutrição e bem-estar. A empresa também busca promover os direitos humanos nas operações diretas e nas cadeias de suprimentos por meio da construção de uma cultura de transparência e responsabilidade. Além disso, a empresa visa um aumento de 50% no valor de seus negócios até 2025.

