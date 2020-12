A Eastmen enfrenta os desafios globais por meio de objetivos ambiciosos em sustentabilidade

A empresa, que atua na inovação de materiais, publica seu relatório de sustentabilidade de 2020 e anuncia comprometimentos para o ano de 2030

KINGSPORT, Tennesee, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Eastman (NYSE:EMN) anunciou, na última terça-feira, compromissos ambiciosos em sustentabilidade para 2030, juntamente com seu relatório de sustentabilidade de 2020. O relatório destaca o comprometimento da empresa com a inovação sustentável, além de estabelecer metas para lidar com os desafios árduos, potencialmente devastadores, e de longo prazo que afetarão a população, que se encontra em rápido crescimento: as mudanças climáticas, a crise dos resíduos plásticos e as desigualdades sociais.

"Através de inovações em processos, sistemas e materiais, podemos criar soluções que nos ajudam a resolver as crises climáticas e dos resíduos plásticos, enquanto apresentamos produtos ao mercado para uma população em crescimento constante", disse Mark Costa, Presidente do Conselho e CEO da Eastman. "Pensamos nisso como em inovar para conseguir um A Better Circle (Um melhor círculo)."

Como empresa de inovação de materiais, a Eastman possui um posicionamento único para lidar com estes desafios e ajudar a criar soluções que atendam a todos. Através da abordagem Better Circle, a empresa pretende:

Mitigar mudanças climáticas

A Eastman tem a responsabilidae de continuamente aprimorar sua pegada de carbono operacional. A empresa apoia o Acordo de Paris, e alinhada ao mesmo, se compromete a alcançar neutralidade de carbono até 2050.

Comprometimento para 2030:

Reduzir emissões absolutas de gases de efeito estufa 1+2 em um terço até 2030, de modo a alcançar neutralidade de carbono em 2050.

Inovar para oferecer produtos que possibilitam economia de energia e reduções em emissões de gases de efeito estufa por nossas cadeias de valor, e também no nível do consumidor.

Circularidade a nível geral

A Eastman contribui para uma economia circular. Para a Eastman, isso significa manter resíduos plásticos longe de aterros e do meio ambiente, através de inovações em reciclagem que convertem resíduos em materiais, reduzindo, portanto, a necessidade de insumos de combustíveis fósseis.

Comprometimento para 2030:

Converter mais de 226 milhões de kg de resíduos plásticos anualmente através de tecnologias de reciclagem molecular, com comprometimento para que em 2025 possamos reciclar mais de 113 kg de resíduos plásticos anualmente com estas tecnologias.

Incentivar melhorias no sistema de reciclagem, ao continuamente expandir a capacidade de se reciclar produtos mais complexos, além de participar de iniciativas e colaborações que estimulem uma coleta maior.

Cuidar da sociedade

As atividades da Eastman são totalmente voltadas para pessoas. Trabalhamos de dentro para fora, nos certificando que nosso quadro de funcionários reflita a população em toda sua diversidade, além de alinharmos nossas parcerias e apoios externos em áreas de impacto essencial, atividades que garantem que a Eastman possa contribuir para uma sociedade mais igualitária.

Comprometimento para 2030:

Alcançar a igualdade salarial entre gêneros, através do comprometimento com as metas da Paradigm for Parity ® .

Ser líder em igualdade racial em nosso setor.

Impulsionar novas inovações de produto que criem soluções para as necessidades mais urgentes da população, enquanto garantimos segurança e transparência para os produtos.

Como parte de sua dedicação em alcançar os compromissos para 2030, a Eastman publicou seu relatório de sustentabilidade para 2020. O relatório traz uma análise transparente do progresso da empresa em direção às suas metas para 2020, além de um roteiro sobre como pretende alcançar seus objetivos para 2030.

"Nossa estratégia de sustentabilidade se baseia no progresso que conseguimos enquanto buscávamos nossas metas anteriores", disse Costa. "Adquirimos percepções cruciais sobre como a sustentabilidade, unida à inovação, impulsionará nossa transformação para uma empresa de materiais especializados. Estamos comprometidos em avançar nossas práticas ambientais e sociais por toda a corporação e nas comunidades onde atuamos, publicando anualmente nosso progresso na forma de relatórios".

O relatório de sustentabilidade de 2020 da empresa já está disponível. Para visualizar o relatório completo e saber mais sobre os compromissos da Eastmen para 2030 na criação de um Better Circle, visite eastman.com/sustainabilityreport .

Sobre a Eastman

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especializados que produz uma grande variedade de produtos encontrados em artigos que as pessoas usam todos os dias. Com a finalidade de aprimorar a qualidade de vida de modo material, a Eastman trabalha juntamente dos consumidores para proporcionar produtos e soluções inovadoras, enquanto mantém um compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento da empresa, orientado pela inovação, aproveita plataformas de tecnologia de classe mundial, um profundo envolvimento com o consumidor e um desenvolvimento diferenciado de aplicações para impulsionar seu posicionamento de liderança em mercados finais atrativos, como transporte, construção e bens de consumo. Como empresa global inclusiva e diversa, a Eastman emprega cerca de 14.500 pessoas em todo o mundo, atendendo consumidores em mais de 100 países. A receita aproximada da empresa em 2019 foi de US$ 9,3 bilhões, e sua sede fica em Kingsport, Tennessee, nos EUA. Para obter maiores informações, visite eastman.com .

