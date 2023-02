A Ecobat construirá nova instalação de reciclagem de baterias de íon-lítio no Arizona

A empresa expandirá seus recursos europeus de reciclagem de baterias de veículos elétricos e aplicará capacidade global, infraestrutura e décadas de experiência com reciclagem e produção de baterias de chumbo para reciclar baterias de veículos elétricos nos EUA.

CASA GRANDE, Ariz., 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Ecobat, líder global em reciclagem de baterias, está construindo sua terceira instalação de reciclagem de baterias de íons de lítio e a primeira na América do Norte. A nova instalação em Casa Grande, Arizona, produzirá inicialmente 10.000 toneladas estimadas de material reciclado por ano, com planos de expandir a capacidade para atender à crescente necessidade de reciclar baterias de íon-lítio.

"Estamos entusiasmados em aumentar nossa pegada global de reciclagem de baterias de íon-lítio com uma nova instalação em Casa Grande, Arizona", disse o CEO da Ecobat, Marcus Randolph. "Essa unidade, como nossas instalações de reciclagem de baterias de íon-lítio na Alemanha e no Reino Unido, representa um marco significativo na estratégia da Ecobat de aumentar nosso negócio de reciclagem de baterias de íon-lítio a uma escala semelhante ao nosso negócio líder mundial em reciclagem de baterias de chumbo".

A Ecobat Casa Grande reaproveitará as baterias de íon-lítio que chegam ao fim da vida útil por meio de diagnósticos, classificação, trituração e separação de materiais, para produzir uma massa negra concentrada contendo os materiais valiosos das baterias de íon-lítio. Ela estará localizada a cerca de 1,6 km das instalações existentes da Ecobat Resources no Arizona, que há 15 anos usam tecnologia de ponta e uma força de trabalho altamente treinada para fabricar ânodos. O início está previsto para o terceiro trimestre deste ano.

"Com a adição de mais um inovador global de baterias, o Arizona tornou-se um hub central de tecnologias de armazenamento e reciclagem de energia", disse Sandra Watson, presidente e CEO da Arizona Commerce Authority. "Com essa instalação de última geração, a Ecobat Casa Grande aumentará a pegada de sustentabilidade do Arizona enquanto expande nossa indústria de baterias e cria empregos qualificados".

A Ecobat mantém notáveis certificações da Organização Internacional para Padronização (ISO) em sistemas ambientais, de segurança e saúde, qualidade e gerenciamento de energia. A expansão da empresa no mercado norte-americano destaca seu compromisso de oferecer soluções sustentáveis de reciclagem de segunda vida para tecnologia avançada de baterias.

"Parabéns à Ecobat e obrigado por trazer sua empresa e empregos para nossa comunidade", disse o Prefeito de Casa Grande Craig McFarland. "Sempre me perguntam o que faremos quando nos convertermos totalmente para veículos elétricos e tivermos que lidar com baterias velhas! Esta nova fábrica de reciclagem de baterias de íon-lítio é um ótimo exemplo exatamente do que precisamos; uma empresa tendo sucesso e expandindo uma operação sustentável em nossa comunidade. Damos as boas-vindas ao segundo componente de suas operações na cidade de Casa Grande e aplaudimos seus esforços para usar práticas sustentáveis em seu setor, ao mesmo tempo em que oferecem empregos para moradores que procuram oportunidades de trabalhar mais perto de casa".

Saiba mais sobre como a Ecobat está transformando o armazenamento de energia em todo o mundo em Ecobat.com.

Contato para a imprensa

[email protected]

Sobre a Ecobat

A Ecobat é a maior recicladora de baterias do mundo. Atendemos às necessidades essenciais de armazenamento de energia, tornando os negócios de baterias mais seguros e sustentáveis para uma economia de energia circular. Em 2021, o principal negócio de reciclagem de baterias da Ecobat reciclou totalmente 70 milhões de baterias de veículos. Agora, continuamos a inventar maneiras de aproveitar o chumbo, o lítio e outros materiais que alimentam a vida cotidiana de forma mais eficiente. Para mais informações sobre como estamos transformando o armazenamento de energia, acesse www.ecobat.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2005405/Ecobat_Logo.jpg

FONTE Ecobat

SOURCE Ecobat