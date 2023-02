Ecobat buduje nowy zakład recyklingu akumulatorów litowo-jonowych w Arizonie

Firma rozszerzy swoje możliwości w zakresie recyklingu akumulatorów do pojazdów elektrycznych, wykorzystując globalne zasoby, infrastrukturę i kilkudziesięcioletnie doświadczenie w recyklingu i produkcji akumulatorów ołowiowych na potrzeby recyklingu akumulatorów do pojazdów elektrycznych w USA.

CASA GRANDE, Arizona, 20 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Ecobat, światowy lider w dziedzinie recyklingu akumulatorów, buduje swój trzeci zakład recyklingu akumulatorów litowo-jonowych na świecie i pierwszy w Ameryce Północnej. Szacuje się, że nowy obiekt w Casa Grande w Arizonie będzie początkowo pozyskiwał 10 tys. ton materiału z recyklingu rocznie, z zamiarem późniejszego rozszerzenia zdolności produkcyjnych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na recykling akumulatorów litowo-jonowych.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością rozszerzenia naszej globalnej działalności w obszarze recyklingu akumulatorów litowo-jonowych dzięki nowemu zakładowi w Casa Grande w Arizonie - powiedział prezes Ecobat, Marcus Randolph. - Ten obiekt, podobnie jak nasze zakłady recyklingu akumulatorów litowo-jonowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii, stanowi ważny kamień milowy w strategii Ecobat, która zakłada rozwój naszej działalności w zakresie recyklingu akumulatorów litowo-jonowych, aby osiągnąć tak dużą skalę, jak w przypadku naszej wiodącej na świecie działalności w obszarze recyklingu akumulatorów ołowiowych".

Zakład Ecobat w Casa Grande będzie przetwarzać zużyte akumulatory litowo-jonowe poprzez diagnostykę, sortowanie, rozdrabnianie i separację materiałów w celu wytworzenia skoncentrowanej czarnej masy zawierającej cenne materiały użytkowane w produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Zakład będzie zlokalizowany w odległości ok. jednej mili od istniejącego zakładu Ecobat Resources Arizona, który od 15 lat wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i wysoko wykwalifikowanych pracowników do produkcji anod. Uruchomienie zakładu planowane jest na trzeci kwartał bieżącego roku.

„Dzięki uruchomieniu zakładu przez kolejnego globalnego innowatora w dziedzinie akumulatorów, Arizona stała się centralnym ośrodkiem technologii magazynowania energii i recyklingu - powiedziała Sandra Watson, prezes i dyrektor generalny Arizona Commerce Authority. - Mając tak supernowoczesny obiekt, Ecobat Casa Grande przyczyni się do zwiększenia skali zrównoważonego rozwoju Arizony, jednocześnie rozwijając nasz przemysł akumulatorowy i tworząc miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników".

Ecobat posiada prestiżowe certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) w zakresie systemów zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i zdrowiem, jakością oraz energią. Ekspansja firmy na rynku północnoamerykańskim podkreśla jej zaangażowanie w dostarczanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie recyklingu na potrzeby zaawansowanej technologii akumulatorowej.

„Gratuluję firmie Ecobat i dziękuję za utworzenie zakładu, a tym samym miejsc pracy, w obrębie naszej społeczności - powiedział burmistrz Casa Grande Craig McFarland. - Często jestem pytany o to, co zrobimy, gdy całkowicie przejdziemy na pojazdy elektryczne i będziemy musieli w jakiś sposób zutylizować stare akumulatory. Nowy zakład recyklingu baterii litowo-jonowych to dokładnie to, czego potrzebujemy - firmy odnoszącej sukcesy i rozwijającej zrównoważoną działalność w obrębie naszej społeczności. Z radością przyjmujemy fakt, iż w mieście Casa Grande powstaje drugi obiekt firmy i doceniamy ich wysiłki w zakresie stosowania zrównoważonych praktyk w branży, a także tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców, którzy szukają możliwości zatrudnienia blisko domu".

Ecobat

Ecobat jest największym na świecie podmiotem prowadzącym recykling akumulatorów. Zaspokaja podstawowe potrzeby w zakresie magazynowania energii, czyniąc działalność związaną z użytkowaniem akumulatorów bezpieczniejszą i w większym stopniu zrównoważoną, na rzecz gospodarki energetycznej obiegu zamkniętego. W 2021 r. firma Ecobat zajmująca się recyklingiem akumulatorów ołowiowych przeprowadziła pełny recykling 70 mln akumulatorów samochodowych. Obecnie wciąż pracuje nad efektywniejszymi metodami wykorzystania ołowiu, litu i innych materiałów, które są użytkowane w codziennych źródłach zasilania. Więcej informacji o tym, w jaki sposób przekształca się magazynowanie energii, można znaleźć na stronie: www.ecobat.com.

