A editora de acesso aberto Hindawi disponibiliza publicamente métricas editoriais detalhadas

LONDRES, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Hindawi Limited anuncia o lançamento de novos relatórios de revistas científicas, que fornecem detalhes sem precedentes sobre os serviços subjacentes das revistas científicas da Hindawi.

Os relatórios de revistas científicas da Hindawi mostram uma ampla gama de métricas de publicação, desde a apresentação até a revisão por pares e a descoberta, proporcionando uma percepção melhor do desempenho e da composição de suas revistas.

Os relatórios foram criados em parceria com a DataSalon e estão disponíveis ao público pelo site Hindawi.com a partir da página principal de cada revista científica, seguindo o link "See full report" (Ver relatório completo) abaixo das métricas das revistas. Veja um exemplo aqui: https://www.hindawi.com/journals/omcl/journal-report/

Esta primeira fase dos novos relatórios de revistas científicas fornece uma maior percepção dos índices de aceitação e dos tempos de decisão, incluindo o tempo médio de revisão por pares e o número de revisões por artigo. Em paralelo às métricas tradicionais, como citações e visualizações de artigos, os relatórios fornecem a distribuição geográfica dos autores, editores e revisores. A última seção inclui métricas sobre a abertura dos metadados (como resumos e citações fornecidas abertamente ao CrossRef), a legibilidade do conteúdo por máquina e o uso de identificadores persistentes (como o ORCID).

Ao compartilhar essas informações, a Hindawi visa ajudar os pesquisadores a tomar decisões mais bem fundamentadas ao escolher onde publicar, ao invés de se basearem em indicadores limitados e muitas vezes problemáticos.

Catriona MacCallum, diretora de Ciência Aberta da Hindawi, comentou:



"A Hindawi está empenhada em adotar uma abordagem fundamentada em evidências para as publicações. Ao começar a separar e compartilhar dados sobre nossos diferentes serviços, procuramos desvendar a "caixa-preta" da publicação e abri-la para uma avaliação independente. Com uma abordagem mais transparente e colaborativa de nossos fluxos de trabalho, também ajudaremos a impulsionar a inovação no setor editorial e a apoiar ainda mais pesquisadores, financiadores e instituições que estão comprometidos com a Ciência Aberta."

Mathias Astell, diretor executivo de desenvolvimento de revistas científicas da Hindawi, acrescentou:



"Esses relatórios marcam um passo importante para aumentar a transparência do desempenho e da composição das revistas científicas, ajudando pesquisadores, instituições, financiadores e parceiros editoriais a terem uma compreensão mais clara do valor que uma revista está proporcionando. Acreditamos que apresentar claramente a representação geográfica de nossas revistas científicas começará a ajudar a subverter os viéses editoriais geográficos históricos. Também acreditamos que compartilhar abertamente as métricas que realmente fazem diferença para a experiência dos autores é fundamental para se afastar das formas problemáticas de avaliação tradicional das revistas científicas. Esta é a primeira iteração de nossos novos relatórios e estamos planejando aumentar ainda mais a transparência e a abertura em fases futuras."

Nick Andrews, diretor administrativo da DataSalon, comentou:



"A Hindawi está adotando medidas ousadas para disponibilizar publicamente métricas detalhadas de suas revistas científicas."

Notas aos editores

Sobre a Hindawi Limited:

A Hindawi Limited é uma das maiores editoras de acesso aberto do mundo, com um portfólio de mais de 240 revistas de pesquisa acadêmica em todas as áreas da ciência e da medicina.

Cada revista revisada por pares foi desenvolvida em parceria com pesquisadores acadêmicos, atuando como editores, para se adequar às comunidades-alvo que servem.

Ao posicionar o pesquisador no centro de tudo o que fazemos e impulsionados por uma missão de maximizar o impacto da pesquisa através da abertura, trabalhamos com a comunidade de pesquisa mais ampla e estabelecemos colaborações com editoras e organizações que preparam o caminho para um ecossistema acadêmico mais aberto.

www.hindawi.com

Sobre a DataSalon:

A DataSalon é especialista em percepção do cliente para editores. Nos orgulhamos do serviço de excelência, e nossos serviços baseados na nuvem são rápidos, flexíveis e sustentados por um suporte de primeira classe.

Muitas das maiores editoras acadêmicas do mundo confiam na DataSalon para ajudar a impulsionar novas vendas, informar estratégias futuras e fornecer uma visão precisa para toda a organização.

www.datasalon.com

