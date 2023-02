A emocionante nova experiência de balão de ar quente da Royal Commission for AlUla oferece uma visão panorâmica de Hegra, Patrimônio Mundial da UNESCO, no Metaverso

A inovadora recriação digital da Tumba de Lihyan em Hegra permite que os viajantes on-line explorem plenamente o monumento mais famoso de AlUla por dentro e por fora, de qualquer lugar do mundo

Acessível via Decentraland, a divertida e interativa experiência de balão de ar quente permite que os visitantes voem acima de Hegra, oferecendo vistas incríveis e ultra-realistas do monumento icônico

ALULA, Arábia Saudita, 21 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A recente estreia daRoyal Commission for AlUla's (RCU) no mundo do Metaverso convidou os visitantes a descobrir e explorar um modelo 3D em escala e completamente imersivo da Tumba de Lihyan, Filho de Kuza em Hegra - o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO no emocionante, e globalmente acessível, domínio digital.

Royal Commission for AlUla's exciting new hot air balloon experience offers bird's eye view of Hegra UNESCO World Heritage Site in the Metaverse Royal Commission for AlUla and Hegra in the Metaverse Royal Commission for AlUla and Hegra in the Metaverse and Balloon

Agora, a RCU deu um passo adiante, aproveitando a incrível adaptabilidade e capacidade do Metaverso de interagir com turistas virtuais em novas dimensões interessantes com o lançamento de uma experiência interativa de balão de ar quente. Na próxima fase emocionante da jornada Metaverso da RCU, a experiência é lançada junto com a última edição do Festival anual de balões de ar quente AlUla, em cooperação com a Federação de Balonismo de Ar Quente da Arábia Saudita (SAHAB).

Oferecendo aos visitantes on-line vistas de 360 graus inigualáveis e hiper-realistas do ponto de referência mais famoso de Hegra, a experiência do balão de ar quente combina todas as emoções de subir aos céus acima do deserto digital com experiências únicas projetadas para aumentar a jogabilidade e aumentar os níveis de emoção. Além disso, a RCU está oferecendo a um número limitado de pilotos de balão a chance de receber um NFT utilizável que desbloqueará experiências futuras no metaverso.

Combinando a diversão de uma aventura em vídeo sem limites com o espetáculo inspirador de um passeio de balão de ar quente na vida real acima de Hegra, a experiência é o complemento ideal para a entrada expansiva e inovadora da RCU no Metaverso, permitindo que ela se conecte com um espectro diversificado de visitantes on-line de todas as idades.

Criado no vasto cenário digital em rápida expansão da Decentraland em colaboração com a renomada consultoria criativa global frog, a Hegra virtual oferece acessibilidade expandida para turistas digitais, que podem explorar seus recursos exclusivos de qualquer lugar do mundo.

Parte do Grupo Capgemini, a frog foi nomeada para desenvolver, entregar e facilitar a estreia do Metaverso da Hegra, ao mesmo tempo em que apoia totalmente a estratégia inteligente da RCU para impulsionar a inovação e adotar os mais recentes avanços em tecnologia por meio da regeneração abrangente do Condado de AlUla.

Uma viagem à Hegra no Metaverso é impressionante, inspiradora e fascinante. Os visitantes podem fazer um passeio de 360 graus pela tumba mais famosa e imponente de AlUla, situada entre uma renderização realista da paisagem do deserto.

Proporcionando uma experiência mais acessível do que é possível na vida real, os turistas da Decentraland podem mergulhar na história de Hegra entrando pela porta imponente da tumba.

Hegra no Metaverso marca um grande passo à frente na jornada de inovação da RCU - uma corrida para o futuro do turismo experimental que garante que AlUla esteja pronta para receber visitantes em um futuro digital que está surgindo rapidamente.

À medida que a presença da RCU no Metaverso evolui, Hegra sediará um calendário eclético de eventos criados para apresentar digitalmente ao mundo as maravilhas de AlUla, tornando a rica cultura, patrimônio e tradições do noroeste da Arábia mais acessíveis a mais pessoas do que nunca antes.

Os portais de informação direcionarão os visitantes a diferentes aspectos do patrimônio de AlUla, expandindo a conscientização de seus 200.000 anos de história humana compartilhada, enquanto reimaginam radicalmente sua rica tradição de compartilhar conhecimento para o século 21 e além, como parte do programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita (KSA) para capacitar a transformação e inovação tecnológica.

Ahmed H Daoud, diretor executivo interino de inovação da RCU, disse: "A estreia da RCU no Metaverso foi o primeiro passo em uma jornada de descoberta que, em última análise, revelará mundos novos e interessantes para ajudar a expandir e melhorar a conexão de AlUla com uma nova geração de audiências globais lideradas pela tecnologia.

"A presença de Hegra no Metaverso eleva muito a enorme emoção que os visitantes sentem ao visitar o local físico em AlUla por meio de experiências interativas que ampliam as fronteiras do que pode ser imaginado por meio de encontros digitais. A adição de uma nova experiência de balão de ar quente significa que os turistas do Metaverso podem observar Hegra em novas dimensões, dando aos exploradores digitais acesso a um dos monumentos mais preciosos do mundo de maneiras que expandem o que é possível na vida real."

A experiência do balão de ar quente segue a ativação do Saudi Tour no mês passado no Metaverso, que permitiu aos visitantes digitais assistir às transmissões ao vivo de Hegra.

A UNESCO designou Hegra como o primeiro Patrimônio Mundial do Reino da Arábia Saudita (KSA) em 2008. Localizado 20 km ao norte da cidade de AlUla, o local cobre 52 hectares e apresenta 110 túmulos em meio a impressionantes formações rochosas, sendo o túmulo de Lihyan, Filho de Kuza, o maior túmulo com 22 metros de altura. Referido como o "castelo solitário" por causa de sua distância de outros monumentos, é o maior local preservado da antiga civilização nabateia ao sul de Petra, na Jordânia.

Os visitantes do metaverso podem explorar Hegra aqui: https://play.decentraland.org/?position=-121%2C-149&realm=marvel&island=Ickzn

Para consultas da imprensa, entre em contato com [email protected]

Nota aos editores:

Sempre se escreve AlUla/e não Al-Ula

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 para preservar e desenvolver AlUla, uma região de grande importância natural e cultural no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e cautelosa ao desenvolvimento urbano e econômico, com o objetivo de proteger o patrimônio natural e histórico da região, ao mesmo tempo em que promove AlUla como um local atraente para viver, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação da comunidade local e preservação do patrimônio estabelecidas no programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Contato para a imprensa - Daniel Andrews, [email protected], +971556217063

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2005924/Hegra_Metaverse.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005918/Hegra_Metaverse.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005919/Hegra_Metaverse_Ballon.jpg

FONTE Royal Commission for AlUla

SOURCE Royal Commission for AlUla