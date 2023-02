La nouvelle expérience en montgolfière de la Commission royale pour AlUla offre une vue panoramique dans le métavers du site de Hégra, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

La reproduction numérique innovante de la tombe de Lihyan à Hégra permet aux voyageurs en ligne du monde entier de découvrir l'intérieur et l'extérieur du monument le plus célèbre d'AlUla.

Accessible via Decentraland, cette expérience amusante et interactive en montgolfière permet aux visiteurs de s'élever au-dessus de Hégra, avec une vue incroyable et réaliste sur le monument emblématique

ALULA, Arabie Saoudite, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- La Commission royale pour AlUla (RCU) a fait ses premiers pas dans le monde du métavers en invitant les visiteurs à découvrir et à explorer un modèle 3D à l'échelle et complètement immersif de la tombe de Lihyan, fils de Kuza, à Hégra. Il s'agit du premier site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO à faire partie du monde numérique passionnant et accessible dans le monde entier.

Royal Commission for AlUla and Hegra in the Metaverse Royal Commission for AlUla and Hegra in the Metaverse and Balloon

Aujourd'hui, la RCU va encore plus loin. Elle exploite l'incroyable la capacité d'adaptation du métavers et la possibilité d'attirer des touristes virtuels dans de nouvelles dimensions passionnantes avec le lancement d'une expérience interactive en montgolfière. Cette expérience, qui constitue la prochaine étape du voyage de la RCU dans le métavers, sera lancée en même temps que l'édition du festival annuel de montgolfières d'AlUla, en coopération avec la Fédération saoudienne de montgolfières.

En proposant aux visiteurs en ligne des vues à 360 degrés inégalées et hyperréalistes du monument le plus célèbre de Hégra, l'expérience combine toutes les sensations d'un vol dans le ciel au-dessus du désert numérique. Ils profiteront d'expérimentations uniques conçues pour stimuler les interactions et augmenter l'enthousiasme. En outre, la RCU offre à un nombre limité de pilotes de montgolfières la possibilité de recevoir un NFT qui débloquera de futures expériences dans le métavers.

Combinant le plaisir d'une aventure vidéo où tous les coups sont permis avec le spectacle impressionnant d'un vol réel en montgolfière au-dessus de Hégra, l'expérience vient compléter l'entrée innovante de la RCU dans le métavers. Elle peut désormais se connecter avec un large spectre de visiteurs en ligne, tous âges confondus.

La cité virtuelle de Hégra a été créée dans le paysage numérique en pleine expansion de Decentraland, en collaboration avec frog, une agence de conseils créative. Le site offre une accessibilité accrue aux touristes numériques, qui peuvent explorer ses caractéristiques uniques depuis n'importe quel endroit sur Terre.

L'agence frog fait partie du groupe Capgemini. Elle a été désignée pour développer, mettre en place et faciliter les débuts de Hégra dans le métavers. Parallèlement, elle apporte tout son soutien à la stratégie intelligente de la RCU visant à propulser l'innovation et à adopter les dernières avancées technologiques via la régénération complète du comté d'AlUla.

Un voyage à Hégra dans le métavers est impressionnant, inspirant et hypnotisant. Les visiteurs peuvent faire une visite à 360 degrés de la tombe la plus célèbre et la plus imposante d'AlUla, au milieu d'un rendu réaliste du paysage désertique.

Avec une expérience plus accessible que ce qui est possible dans la réalité, les touristes de Decentraland peuvent se plonger dans l'histoire de Hégra en franchissant l'imposante porte du tombeau.

Hégra dans le métavers marque une étape majeure dans le parcours d'innovation de la RCU. Il s'agit d'un sprint vers l'avenir du tourisme basé sur l'expérience qui garantit qu'AlUla est prête à accueillir les visiteurs dans un avenir numérique en pleine émergence.

Au fur et à mesure de l'évolution de la RCU dans le métavers, Hégra accueillera un calendrier d'événements créés pour faire découvrir numériquement au monde les merveilles d'AlUla. La culture, le patrimoine et les traditions riches du nord-ouest de l'Arabie sont plus accessibles que jamais à un plus grand nombre de personnes.

Des portails d'information orienteront les visiteurs vers les différents aspects du patrimoine d'AlUla. Ils permettront de mieux faire connaître les 200 000 ans d'histoire commune de l'humanité et de réimaginer sa riche tradition de partage des connaissances pour le XXIe siècle et après, dans le cadre du programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui favorise la transformation et l'innovation technologiques.

Ahmed H Daoud, directeur exécutif suppléant de l'innovation à la RCU, a déclaré : « Les débuts de la RCU dans le métavers ont marqué la première étape d'un voyage de découverte qui révélera des mondes nouveaux et passionnants pour aider à étendre et à améliorer la connexion d'AlUla avec une nouvelle génération de public mondial axé sur la technologie.

La présence de Hégra dans le métavers accentue le frisson ressenti par les touristes lorsqu'ils visitent le site physique à AlUla, grâce à des expériences interactives qui repoussent les frontières de l'imagination par le biais de rencontres numériques. L'ajout d'une nouvelle expérience en montgolfière signifie que les touristes du métavers peuvent observer Hégra dans de nouvelles dimensions. Ils ont accès à l'un des sites les plus précieux du monde, avec des possibilités plus grandes que dans la vie réelle. »

L'expérience en montgolfière fait suite au lancement du Saudi Tour dans le métavers le mois dernier, qui a permis aux visiteurs numériques de regarder les émissions en direct de Hégra.

En 2008, Hégra est devenu le premier site d'Arabie Saoudite à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé à 20 km au nord de la ville d'AlUla, le site s'étend sur 52 hectares et abrite 110 tombes au milieu d'étonnantes formations rocheuses. La tombe de Lihyan, fils de Kuza, est la plus grande avec ses 22 mètres de haut. Surnommé le « château solitaire » en raison de son éloignement des autres monuments, c'est le plus grand site préservé de l'ancienne civilisation nabatéenne au sud de Pétra en Jordanie.

Les visiteurs du métavers peuvent explorer Hégra ici : https://play.decentraland.org/?position=-121%2C-149&realm=marvel&island=Ickzn

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected]

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Contact pour les médias : Daniel Andrews, [email protected] , +971556217063

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2005924/Hegra_Metaverse.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005918/Hegra_Metaverse.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005919/Hegra_Metaverse_Ballon.jpg

SOURCE Royal Commission for AlUla