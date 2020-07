A empresa de tecnologia limpa FuelActive pronta para crescer após a garantia de investimentos, fundos de subsídios para tecnologia e mudanças na liderança

A tecnologia revolucionária da FuelActive garante que o combustível mais limpo disponível seja fornecido para as linhas de combustível de motores a diesel e seja a primeira linha de proteção contra o diesel contaminado, um problema global com consequências catastróficas. Entre os benefícios proporcionados aos operadores estão a eliminação de interrupções relacionadas ao combustível, a redução dos custos acelerados de manutenção e o prolongamento da vida útil dos injetores. Quando adaptado do novo, o motor mantém-se mais próximo do desempenho especificado por um período maior, além de ser mais confiável. A queima de diesel mais limpo reduz as emissões de motor tóxicas de acordo com a conformidade com os regulamentos do ar limpo.

O investimento em equity no valor de 500.000 libras esterlinas é proveniente do Development Bank of Wales, o novo investidor institucional. Richard Thompson e Andrew Critchley, integrantes da equipe especializada em empreendimentos em tecnologia, disseram: "A FuelActive tem o potencial de criar uma história bem-sucedida de tecnologia limpa global. Sua habilidade de influenciar positivamente o desempenho de motores a diesel, que serão utilizados nos próximos 30 anos, pode causar um impacto real no meio ambiente. Esse é nosso primeiro coinvestimento com a rede Adjuvo fortalecendo a posição da FuelActive. Aguardamos com expectativa trabalhar em parceria com Nick Massey e a equipe da FuelActive, e estimular coinvestimentos com a Adjuvo".

A Adjuvo, o sindicato de investimentos de capital privado, que investiu inicialmente na FuelActive durante 2016, contribuiu com a quantia adicional de 750.000 libras esterlinas. A Adjuvo identifica oportunidades de alto crescimento que se beneficiam de uma rede de investidores experientes que fornecem consultoria e apresentações em suas vastas redes. Ao comentar sobre a importância do investimento, Mark Foster-Brown, CEO da Adjuvo, disse: "A FuelActive está atualmente bem-posicionada para atingir seu potencial total com o novo capital, uma evolução tecnológica significativa e eminente, e com o fortalecimento da liderança".

A FuelActive foi bem-sucedida recentemente na licitação para a obtenção de um subsídio inteligente fornecido pela Innovate UK para um projeto no valor de 500.000 libras esterlinas. A obtenção do subsídio desenvolverá a tecnologia atual para a adição de capabilidade digital. Os subsídios inteligentes são concedidos a empresas que oferecem inovações ambiciosas e revolucionárias, e que causam um impacto significativo na economia não só do Reino Unido, mas também de outras regiões.

Conjuntamente com o investimento, Nick Massey torna-se o CEO e Martin Leahy assume a nova posição de vice-presidente.

Nick é um líder versátil com um histórico de geração de crescimento em ambientes de participação societária e sociedade aberta. Seu background inclui atuações em áreas de participação societária da Goldman Sachs, com a Coca-Cola e o PA Consulting Group. "É uma honra unir-me à FuelActive com o apoio do Development Bank of Wales e dos investidores da Adjuvo. Os problemas de contaminação do combustível são universais e a tecnologia da FuelActive pode auxiliar os operadores a mitigar os custos, captar a elevação de valor da eficiência do capital e contribuir para o nosso direito ao ar limpo", disse Nick Massey, CEO da FuelActive.

A FuelActive foi fundada em 1998 através da visão de Mike James, seu fundador, um engenheiro com acima de 40 anos de experiência. Após criar uma solução comprovada para a contaminação do combustível, seguiu-se um longo período de pesquisa e desenvolvimento em conjunção com universidades, o financiamento do governo e o investimento da Adjuvo.

Localizada em Taff's Well, próximo à cidade de Cardiff no País de Gales, a sede da FuelActive consiste de escritórios, instalações de produção e armazenagem, e um centro de tecnologia. A empresa atua internacionalmente através de distribuidores e agentes de vendas localizados em mercados-chaves. A unidade de coleta da FuelActive opera atualmente em todo o mundo, fornecendo suporte aos seguintes setores: construção, mineração, marítimo, militar, geração de energia, agricultura e transporte. www.fuelactive.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1218144/FuelActive_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1218145/FuelActive.jpg

