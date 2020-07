L'entreprise de technologies propres FuelActive va vivre une période de croissance après avoir obtenu des investissements et des subventions technologiques et connu des changements de direction

La technologie révolutionnaire de FuelActive garantit que le carburant le plus propre que l'on puisse trouver est fourni aux tuyaux de carburant des moteurs diesel et constitue la première ligne de protection contre le diesel contaminé, qui est un problème mondial aux conséquences catastrophiques. Les opérateurs peuvent ainsi bénéficier des avantages suivants : élimination des pannes liées au carburant, réduction des coûts de maintenance accélérés et prolongation de la durée de vie des injecteurs. Lorsqu'il est monté à l'état neuf, un moteur reste plus longtemps fidèle à ses performances spécifiées et est plus fiable. La combustion de diesel plus propre réduit les émissions toxiques du moteur, ce qui va dans le sens des réglementations en matière d'air pur.

L'investissement en capital de 500 000 £ provient d'un nouvel investisseur institutionnel, la Banque de développement du Pays de Galles. Richard Thompson et Andrew Critchley, membres de l'équipe spécialisée dans les entreprises technologiques de la banque, ont déclaré : "FuelActive a les atouts nécessaires pour se forger une réussite mondiale dans le domaine des technologies propres. Sa capacité à améliorer nettement les performances des moteurs diesel, qui seront utilisés dans les 30 prochaines années, pourrait avoir un réel impact sur l'environnement. C'est le premier investissement que nous faisons conjointement avec le réseau Adjuvo et qui consolide la position de FuelActive. Nous nous réjouissons de travailler avec Nick Massey et l'équipe de FuelActive, et de poursuivre les investissements conjoints avec Adjuvo."

Le groupement d'investisseurs en capitaux privés Adjuvo, qui a dans un premier temps investi dans FuelActive en 2016, a apporté un investissement supplémentaire de 750 000 £. Adjuvo identifie les opportunités de forte croissance qui bénéficient ainsi d'un réseau d'investisseurs chevronnés à même d'apporter des conseils et de faciliter des lancements commerciaux au sein de leurs vastes réseaux. Mark Foster-Brown, PDG d'Adjuvo, a commenté l'importance de leur investissement en ces termes : "FuelActive est désormais bien placée pour exploiter tout son potentiel avec de nouveaux capitaux, une évolution technologique majeure imminente et une direction encore plus performante."

FuelActive a récemment réussi à décrocher une subvention "Smart Grant" d'une valeur de 500 000 £, octroyée par le programme d'Innovate UK. Cette subvention permettra de faire évoluer la technologie actuelle pour y ajouter une capacité numérique. Les subventions "Smart Grants" sont accordées aux entreprises qui proposent des innovations ambitieuses ou de rupture, susceptibles d'avoir des répercussions significatives sur l'économie du Royaume-Uni et d'autres pays.

Parallèlement à cet investissement, Nick Massey devient PDG et Martin Leahy endosse le nouveau rôle de vice-président.

Nick est un dirigeant aux multiples talents qui a fait ses preuves en apportant de la croissance dans des sociétés de capitaux privés et des sociétés cotées en bourse. Il a notamment travaillé pendant une période dans le secteur du capital-investissement pour Goldman Sachs, et chez Coca-Cola et PA Consulting Group. "Je suis heureux de rejoindre FuelActive avec le soutien de la Banque de développement du Pays de Galles et des investisseurs du réseau Adjuvo. Les problèmes de contamination de carburants sont universels et la technologie de FuelActive peut aider les opérateurs à réduire les coûts, profiter des avantages de l'efficacité du capital et contribuer à notre droit à respirer un air pur," a déclaré Nick Massey, PDG de FuelActive.

FuelActive a vu le jour en 1998 grâce à la vision de son fondateur Mike James, ingénieur depuis plus de 40 ans. Après avoir conçu une solution éprouvée pour le problème de la contamination des carburants, l'entreprise a connu une longue période de recherche et développement, menés en collaboration avec des universités, des fonds publics et un investissement d'Adjuvo.

Situé à Taff's Well, près de Cardiff au Pays de Galles, le siège social de FuelActive se compose de bureaux, d'installations de production / entrepôts et d'un centre technologique. FuelActive exerce ses activités à l'international par l'intermédiaire de distributeurs et d'agents commerciaux situés sur les principaux marchés. L'unité de collecte de FuelActive est aujourd'hui utilisée dans le monde entier, au bénéfice des secteurs suivants : construction, industrie minière, marine, armée, production d'énergie, agriculture et transports. www.fuelactive.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1218144/FuelActive_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1218145/FuelActive.jpg

Related Links

http://www.fuelactive.com



SOURCE FuelActive