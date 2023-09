A estrela em ascensão, Aria Mia Loberti, é nomeada embaixadora Global da marca pela L'Occitane en Provence

NOVA YORK, 8 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A L'Occitane en Provence tem o orgulho de anunciar sua colaboração com Aria Mia Loberti, a multifacetada atriz, escritora, acadêmica e ativista de direitos humanos. Como o diretor administrativo Adrien Geiger expressa: "Estou muito orgulhoso de ter Aria como embaixadora da L'Occitane en Provence. Essa escolha foi evidente tanto para a Aria quanto para a empresa, uma vez que compartilhamos os mesmos valores".

Nomeada uma das Estrelas em Ascensãodo TIFF 2023 pelo Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), Aria estrela na próxima adaptação cinematográfica de quatro partes do romance vencedor do Pulitzer Prize "All the Light We Cannot See", de Anthony Doerr, dirigido por Shawn Levy.

A atriz emergente oferece uma perspectiva única sobre o mundo, adotando a soma de seus cinco sentidos para se conectar profundamente com seu entorno. Isso reflete maravilhosamente a própria filosofia e abordagem da L'Occitane, que incentiva os consumidores a explorar a beleza e o bem-estar por meio de experiências sensoriais.

Alinhada com seus valores e compromissos compartilhados para impulsionar mudanças positivas para as pessoas e para o planeta, a L'Occitane se dedica a cultivar oportunidades para que todos os indivíduos possam ver e vivenciar a beleza excepcional que a natureza tem a oferecer. Há mais de duas décadas, a marca tem estado ativa no apoio a projetos e iniciativas para combater a cegueira evitável por meio da L'Occitane Foundation. Defendendo a inclusão desde 1997, a L'Occitane também se comprometeu a ajudar pessoas que são cegas ou têm baixa visão, adicionando o braille a grande parte de suas embalagens de produtos. Esse compromisso repercute profundamente com Loberti, não apenas por causa de sua própria defesa dos direitos humanos, mas também porque ela mesma tem baixa visão.

As palavras de Aria refletem sua afinidade com a missão da L'Occitane, afirmando: "Durante minha primeira visita à Provence, fiquei profundamente comovida com o compromisso da L'Occitane de promover a beleza autêntica em nosso mundo e em nós mesmos".

O fundador da L'Occitane, Olivier Baussan, reflete sobre o primeiro encontro deles: "No momento em que conheci a Aria Mia Loberti, ficou claro que houve um encontro de serendipidade das mentes. A sinergia da filosofia e da beleza foi o que nos uniu".

Esta parceria marca o início de uma colaboração harmoniosa. Como uma das novas embaixadoras da marca da L'Occitane, Aria representará o icônico creme para as mãos de manteiga de karité da L'Occitane. Essa seleção é uma homenagem à natureza tátil da manteiga de karité e como ela nutre as mãos... Mãos que, para alguns, atuam como olhos e despertam outros sentidos. Além disso, esta escolha incorpora um compromisso com as mulheres da Burquina Faso, afirmando o compromisso global da marca em capacitar as mulheres.

Sobre a L'Occitane — Cultivadores da Mudança

desde 1976, a L'Occitane compartilha a beleza com respeito às pessoas e à natureza. Sua visão é transformar o consumo em regeneração com a crença de que cada ação — grande ou pequena — pode fazer a diferença. A L'OCCITANE oferece uma variedade de produtos de luxo para cuidados com a pele, fragrâncias e bem-estar enriquecidos com ingredientes autênticos e rastreáveis. Continuando a honrar a arte de viver lindamente do Mediterrâneo, a L'OCCITANE se inspira nas tradições locais e na habilidade artesanal para compartilhar essas experiências sensoriais com o mundo.

FONTE L'OCCITANE en Provence

