L'étoile montante Aria Mia Loberti nommée ambassadrice mondiale de la marque L'Occitane en Provence

NEW YORK, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Occitane en Provence est fière d'annoncer sa collaboration avec Aria Mia Loberti, l'actrice aux multiples facettes, écrivaine, intellectuelle et militante des droits humains. Comme l'a exprimé le directeur général Adrien Geiger : « Je suis très fier d'avoir Aria comme ambassadrice de L'Occitane en Provence. Ce choix était évident pour Aria comme pour l'entreprise, car nous partageons les mêmes valeurs. »

Aria Mia Loberti in Provence, France (2) Aria Mia Loberti in Provence, France

Nommée l'une des Étoiles montantes du TIFF 2023 par le Festival international du film de Toronto (TIFF), Aria Mia Loberti joue dans la prochaine adaptation en quatre parties du roman lauréat du prix Pulitzer « Toute la lumière que nous ne pouvons voir » d'Anthony Doerr.

L'actrice émergente offre une perspective unique sur le monde, saisissant l'ensemble de ses cinq sens pour entrer en relation profonde avec son environnement. Cela reflète merveilleusement la philosophie et l'approche de L'Occitane, qui encourage les consommateurs à explorer la beauté et le bien-être à travers des expériences sensorielles.

En harmonie avec leurs valeurs communes et leurs engagements pour générer un changement positif pour les populations et la planète, L'Occitane se consacre à cultiver des opportunités pour que tous les individus puissent voir et expérimenter la beauté exceptionnelle que la nature a à offrir. Depuis plus de deux décennies, la marque soutient activement des projets et des initiatives visant à lutter contre la cécité évitable à travers la Fondation L'Occitane. Prônant l'inclusivité depuis 1997, L'Occitane s'est également engagée à aider les personnes non voyantes ou malvoyantes en ajoutant du braille sur la plupart de ses emballages. Cet engagement fait profondément écho chez Aria Mia Loberti ; non seulement car elle est également une défenseuse des droits humains, mais aussi parce qu'elle est elle-même malvoyante.

Les mots d'Aria Mia Loberti reflètent son affinité pour la mission de L'Occitane ; elle a déclaré : « Lors de ma première visite en Provence, j'ai été profondément émue par l'engagement de L'Occitane à nourrir la beauté authentique de notre monde et en nous-mêmes. »

Le fondateur de L'Occitane, Olivier Baussan, pensant à leur première rencontre, a déclaré : « Au moment où j'ai rencontré Aria Mia Loberti, il était clair qu'il y avait une rencontre fortuite entre esprits. La synergie de la philosophie et de la beauté nous ont réunis. »

Ce partenariat marque le début d'une collaboration harmonieuse. En tant que nouvelle ambassadrice de L'Occitane, Aria Mia Loberti représentera l'emblématique crème pour les mains au beurre de karité. Cette sélection est un hommage à la nature tactile du beurre de karité et à la façon dont il nourrit les mains. . . des mains qui, pour certains, agissent comme des yeux et éveillent d'autres sens. De plus, ce choix incarne un engagement envers les femmes du Burkina Faso, affirmant l'engagement mondial de la marque pour l'autonomisation des femmes.

À propos de L'Occitane - Cultivateurs de changement

Depuis 1976, L'OCCITANE partage la beauté dans le respect des peuples et de la nature. Sa vision est de transformer la consommation en régénération avec la conviction que chaque action, grande ou petite, peut faire une différence. L'OCCITANE propose une gamme de soins de la peau, de parfums et de produits de bien-être de luxe enrichis d'ingrédients authentiques et traçables. Continuant à honorer l'art de vivre méditerranéen — l'art de vivre magnifiquement — L'OCCITANE puise dans les traditions et l'artisanat locaux pour partager ces expériences sensorielles avec le monde.

