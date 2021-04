A expansão internacional do Chuck E. Cheese continua com novo loja em El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Chuck E. Cheese, líder mundial em entretenimento familiar, ampliou sua presença internacional com seu primeiro estabelecimento em El Salvador. O novo local é repleto de diversão e comida orientadas a crianças, com 80 jogos espetaculares, 602 assentos e uma pista de dança de última geração com o melhor da música e entretenimento.

"O Chuck E. Cheese está empolgado por levar diversão e jogos exclusivos para a comunidade de El Salvador", disse Arun Barnes, COO e vice-presidente sênior da área internacional do Chuck E. Cheese. parte de um plano internacional maior para proporcionar a famílias em todo o mundo um ambiente seguro e divertido "onde a criança pode ser criança".

O novo estabelecimento, localizado no Multiplaza Mall em San Salvador, El Salvador, está abrindo nesta sexta, 16 de abril, e soma-se a mais de cinquenta locais na região da América Latina.

A CEC Entertainment, empresa controladora de Chuck E. Cheese, focou estrategicamente no crescimento internacional da empresa. A empresa acaba de relançar seu site de desenvolvimento de franquias e aumentará o número de funcionários este ano em sua sede em Dallas, Texas, devido ao crescimento acelerado que a empresa prevê. A rede líder mundial em entretenimento familiar, onde mais de 1 milhão de aniversários são celebrados todos os anos, deverá operar e abrir mais de 100 locais nos próximos anos.

Outros mercados internacionais do Chuck E. Cheese incluem Arábia Saudita, México, Chile, Peru, Canadá, Honduras, Porto Rico, Panamá, Colômbia, Guatemala, Emirados Árabes Unidos, Costa Rica, Trinidad e Tobago, Jordânia e Índia. Espera-se que mais locais sejam adicionados nos próximos meses.

A empresa está realizando reuniões de consulta de franquia e recentemente lançou um site internacional totalmente novo (aqui) onde você pode tomar conhecimento de todas as notícias mais recentes e planos de expansão empolgantes.

Sobre a CEC Entertainment, Inc.

A CEC Entertainment é a líder nacional reconhecida em entretenimento e refeições para famílias com suas marcas Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza e, apenas para entrega, as marcas Pasqually's Pizza & Wings. Como o local onde um milhão de aniversários felizes são celebrados todos os anos, o objetivo do Chuck E. Cheese é criar memórias positivas e duradouras para as famílias por meio de entretenimento, comida e diversão. Comprometido a proporcionar um ambiente divertido e seguro, Chuck E. Cheese ajuda a proteger as famílias por meio de programas líderes do setor, como o Kid Check®. A empresa e seus franqueados operam um sistema de 570 restaurantes Chuck E. Cheese e 122 Peter Piper Pizza, localizados em 47 estados e 16 países e territórios estrangeiros. Para obter mais informações, visite nosso website ou conecte-se conosco nas redes sociais.

Em caso de dúvidas, entre em contato com:

Brian Bell

CEC Entertainment

[email protected]

972-942-8540

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1487609/CEC_El_Salvador.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1487610/CEC_El_Salvador_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1487611/CEC_El_Salvador_3.jpg

FONTE CEC Entertainment, Inc.

