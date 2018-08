A FARO® Inova em Cores 3D para Aplicações de Metrologia

O Prizm™ foi desenvolvido especificamente para operar como uma solução compacta e integrada à família de produtos do braço FARO Quantum ScanArm. Ele amplia a tradição da FARO que oferece o máximo de consistência em medições com contato direto ou sem contato em qualquer ambiente de trabalho.

O Prizm™ tem precisão certificada para os desafios mais exigentes de metrologia. Com a digitalização em cores, os usuários podem visualizar e manipular um modelo de nuvem de pontos detalhado e com cores em 3D de uma peça ou montagem na tela do computador. Ele é ideal para peças moldadas, pois a cor e a textura das superfícies são essenciais para garantir uma inspeção completa.

Para solicitar informações adicionais sobre o FARO Quantum ScanArm com o Prizm™ e para obter mais informações sobre nossas opções de demonstração na web, visite: https://www.faro.com/pt-br/prizm-info-request

Essa introdução detalha o portfólio do Laser Line Probe líder, que inclui o FAROBlu™ Laser Line Probe e oferece aos usuários a flexibilidade exclusiva que permite selecionar a opção que melhor se adapta a uma situação ou um projeto específico.

Essa inovação permite inspeções de dimensão e qualidade de superfícies de peças e objetos. É ideal para peças moldadas, pois a cor e a textura das superfícies são essenciais para garantir uma inspeção completa, ou para identificar fissuras em chapas estampadas de metal, o que não é possível com as tecnologias existentes. Os detalhes incluem texturas, como marcas de solda, de lixamento ou de jato de areia, além de padrões de usinagem e até mesmo texto, que podem ser facilmente extraídos para identificação das principais características durante o processo de inspeção. A funcionalidade de realidade virtual aumenta a produtividade ajudando os profissionais de inspeção a eliminar problemas de qualidade em características dimensionais e de superfície que poderiam atrasar todo o processo de produção.

"Devido à nossa ampla experiência em metrologia, e como um dos pioneiros em braços portáteis de medição, compreendemos que os Laser Line Probes monocromáticos são considerados bons o suficiente para vários desafios de inspeção. No entanto, levamos muito a sério nossa posição de inovadores e visionários. Por isso, estamos determinados a buscar mais do que uma qualidade boa o suficiente. Com o Prizm™ Color Laser Line Probe, acreditamos ter redefinido as expectativas com relação a soluções de braço portátil de medição de alto valor", comenta Pete Edmonds, vice-presidente de metrologia industrial.

Sobre a FARO

A FARO é a fonte mais confiável do mundo em tecnologia de medição e geração de imagens em 3D. A empresa desenvolve e comercializa softwares e dispositivos de medição assistida por computador e geração de imagens para os mercados verticais a seguir:

Metrologia industrial: alta precisão na medição em 3D, na geração de imagens e na comparação de peças e estruturas complexas em processos de produção e garantia de qualidade;

BIM de construção: coleta de dados em 3D de projetos de construção as-built e fábricas para gerar documentação sobre as estruturas e para controle de qualidade, planejamento e preservação;

Ciência forense para segurança pública: coleta e análise de dados do ambiente físico no local para investigar acidentes, crimes e incêndios, além de planejar atividades de segurança e criar treinamentos de realidade virtual;

Design de produtos: coleta de dados detalhados e precisos em 3D com base nos produtos existentes para análise e recriação de CADs, após a replicação de peças obsoletas e design do mercado;

Sistema de visão mecânica em 3D: visualização em 3D para controle e medição no chão de fábrica usando sensores em 3D e soluções personalizadas.

A sede global da FARO está localizada em Lake Mary, na Flórida. A sede regional da Europa está localizada em Stuttgart, na Alemanha, e a sede regional da região Ásia-Pacífico está localizada em Cingapura. A FARO tem outros escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, na Alemanha, no Reino Unido, na França, na Espanha, na Itália, na Polônia, na Turquia, na Holanda, na Suíça, na Índia, na China, na Malásia, na Tailândia, na Coreia do Sul e no Japão.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no escopo da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 que estão sujeitas a riscos e incertezas, como afirmações sobre a demanda por produtos da FARO e a aceitação desses produtos pelo cliente, além de informações sobre o desenvolvimento e o lançamento de produtos da FARO. As declarações que não são fatos históricos ou que descrevem planos, objetivos, projeções, expectativas, suposições, estratégias ou metas da empresa são consideradas prospectivas. Além disso, palavras como "é" e "será", expressões semelhantes, discussões sobre os planos ou outras intenções da FARO identificam as declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, os desempenhos e as conquistas reais sejam substancialmente diferentes dos resultados, dos desempenhos ou das conquistas do futuro, expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas. Portanto, não deve ser depositada confiança excessiva nessas declarações prospectivas.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das informações expressas ou previstas nas declarações prospectivas incluem, sem limitação:

O desenvolvimento por terceiros de tecnologias, produtos ou processos novos ou aprimorados que tornam os produtos da empresa menos competitivos ou obsoletos;

A incapacidade da empresa de manter sua vantagem tecnológica desenvolvendo novos produtos e aprimorando produtos existentes;

Rejeições, outras mudanças adversas ou falta de aprimoramento nos setores para os quais a empresa presta serviços ou na economia doméstica e internacional em regiões do mundo onde a empresa opera e outras condições econômicas, comerciais e financeiras gerais; e

Outros riscos declarados na Parte I, Item 1A. Fatores de risco do relatório anual da empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017 e na Parte II, Item 1A. Fatores de risco do relatório trimestral da empresa no Formulário 10-Q relativo ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018.

As declarações prospectivas deste comunicado representam o parecer da empresa na data desta publicação. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente as declarações prospectivas, independentemente de serem resultados de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que solicitado em contrário pela lei.

Para obter mais informações, acesse o site http://www.faro.com

