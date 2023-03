A FDI World Dental Federation pede que os líderes globais priorizem a ação contra doenças bucais na principal reunião da ONU sobre saúde

Chamada lançada no Dia Mundial da Saúde Bucal, pois dados mostram que as doenças bucais afetam quase metade da população mundial

GENEBRA, 20 de março de 2023

Hoje, a FDI World Dental Federation (FDI) pediu aos governos e órgãos globais de saúde que priorizem a ação contra doenças bucais, inclusive por meio da integração da saúde bucal na Reunião de Alto Nível (HLM) das Nações Unidas (ONU) sobre discussões sobre Cobertura Universal de Saúde (UHC) em setembro.

A reunião será realizada em Nova York e é uma oportunidade fundamental para os países e partes interessadas avaliarem o progresso da UHC após a primeira HLM na DIA 2019 e identificarem áreas para ações concretas que ofereçam saúde para todos.

As doenças bucais são as condições mais prevalentes que afetam as pessoas em todo o mundo, com cerca de 3,5 bilhões de pessoas sofrendo de cárie dentária, doença gengival grave, perda de dentes e câncer bucal, de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Há quase um bilhão a mais de casos de doenças bucais do que todas as cinco principais doenças não comunicáveis (doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, cânceres e transtornos mentais) combinadas.

"Uma boa saúde bucal é uma parte vital de nossas vidas diárias, tanto em termos de saúde física quanto de bem-estar mental", disse a Prof. Ihsane Ben Yahya, Presidente da FDI World Dental Federation e Reitor da Faculdade de Odontologia da Universidade de Saúde e Ciências Mohammed VI em Casablanca, Marrocos.

"Com as doenças bucais impactando bilhões de pessoas todos os anos, é hora dos governos e agências globais de saúde dar um basta e agirem. Isso significa garantir o acesso equitativo a cuidados de saúde bucal de qualidade e acessíveis para todos e tornar a saúde bucal fundamental para os planos de cobertura universal de saúde".

Uma boa saúde bucal é fundamental para respirar, comer, falar e sorrir. Quando a doença bucal é deixada sem tratamento, ela pode afetar gravemente a saúde e as perspectivas sociais de uma pessoa. Os acometidos correm o risco de dor crônica e desenvolvimento de doenças secundárias, isolamento social, exclusão da força de trabalho e redução do desempenho educacional.

A maioria das doenças bucais é evitável e pode ser tratada com intervenções econômicas. No entanto, muitas pessoas não conseguem acessar o atendimento por várias razões, incluindo disponibilidade e acessibilidade. Quase 75% das pessoas que sofrem de doenças bucais em todo o mundo vivem em países de baixa e média renda, onde o custo da saúde bucal muitas vezes pode ser catastrófico para uma família.

Nos últimos anos, tem havido um aumento na ação contra doenças bucais em nível global. Em 2021, os países apoiaram uma resolução inovadora da OMS sobre saúde bucal e, neste ano, a 76 sessão da Assembleia Mundial da Saúde adotará o Plano de Ação Global de Saúde Bucal (2023-2030), que convoca os governos a garantir que "80% da população global tenha direito a serviços essenciais de saúde bucal". Isso seria alcançado por meio, entre outras medidas, dos países priorizando a integração da saúde bucal em seus serviços nacionais de saúde e garantindo que haja suficientes profissionais de saúde odontológica treinados.

"Damos as boas-vindas ao impulso crescente na saúde bucal, incluindo a próxima adoção do Plano de Ação Global de Saúde Bucal, que se alinha com a 2030 Vision da FDI para oferecer saúde bucal ideal para todos. Agora é vital que esse impulso seja convertido em ação tangível contra as doenças bucais para que as pessoas mais afetadas possam desfrutar de uma vida inteira de sorrisos ", disse o Prof. Ihsane Ben Yahya.

O Dia Mundial da Saúde Bucal é uma grande oportunidade para profissionais de saúde bucal, formuladores de políticas, acadêmicos e a comunidade global mais ampla promoverem a importância de atitudes positivas em relação à saúde bucal. Para comemorar este dia, a FDI incentiva as pessoas em todo o mundo a participar de seu desafio #MouthProud e a inspirar outras pessoas a cuidar de suas bocas para um sorriso saudável e uma vida saudável.

