A Fundação LEGO lança competição global que dará 143 milhões de dólares para projetos que lidem com o desenvolvimento na primeira infância

BILLUND, Dinamarca, 22 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Fundação LEGO anunciou um desafio global de 143 milhões de dólares que financiará soluções de impacto voltadas para o desenvolvimento na primeira infância (fase que vai dos 0 aos 6 anos da vida de um indívido), o que a CEO Anne-Birgitte Albrectsen diz que abordará uma "urgência global da primeira infância".

O desafio Construa um Mundo de Brincadeiras permitirá que qualquer organização que possa causar um impacto positivo nas crianças mais jovens do mundo todo apresente sua proposta. O valor, equivalente a 900 milhões de coroas dinamarquesas, reafirma o compromisso da Fundação LEGO, no ano de celebração de 90 anos da marca LEGO®, de garantir que crianças em todo o mundo tenham oportunidades de aprender por meio de brincadeiras, ajudando-as a desenvolver habilidades holísticas e a atingir todo seu potencial.

Os subsídios serão concedidos àqueles que explorarem soluções inovadoras baseadas em evidências para os maiores problemas da atualidade, como acesso à educação e cuidados de qualidade na primeira infância, nutrição adequada, eliminação do estresse tóxico e da violência doméstica e nas comunidades, proteção do meio ambiente e contra a poluição, e apoio ao bem-estar social e emocional da criança e de toda a família.

"Todas as crianças têm o direito de se sentir seguras e de ter acesso à educação e à saúde de qualidade. Porém, até hoje, o desenvolvimento da primeira infância foi não só pouco reconhecido, mas também extremamente subfinanciado", disse Thomas Kirk Kristiansen, presidente da diretoria da Fundação LEGO e representante da quarta geração da família proprietária da empresa LEGO. "As crianças são os construtores do futuro. Se não investirmos nas crianças mais jovens de nossa sociedade, não investimos em nosso futuro coletivo."

Anne-Birgitte Albrectsen, disse ainda: "Atualmente estamos enfrentando a maior urgência global da primeira infância que o mundo já viu. A qualidade das experiências nos primeiros anos de vida de uma criança é onde o desenvolvimento do cérebro está em seu estado mais adaptativo e em rápido desenvolvimento. Com esse desafio, queremos ajudar a lidar urgentemente com os maiores desafios que as sociedades do mundo todo enfrentam, com ideias criativas e possíveis que colocam as crianças no centro da tomada de decisões globais. O desafio é uma oportunidade de fazer diferença real na vida das crianças mais jovens."

Todos os participantes deverão preencher um formulário de inscrição on-line. Os candidatos em potencial deverão se inscrever até 7 de abril de 2022. O prazo final para as inscrições é 17 de maio de 2022.

O desafio está sendo gerenciado pela Lever for Change, uma organização associada sem fins lucrativos, parte da Fundação John D. and Catherine T. MacArthur.

Mais detalhes sobre o desafio Construa um Mundo de Brincadeiras podem ser encontrados aqui,

FONTE The LEGO Foundation

SOURCE The LEGO Foundation