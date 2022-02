La Fundación LEGO lanza una competencia global de USD 143 millones para apoyar el desarrollo en la primera infancia

BILLUND, Dinamarca, 17 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- La Fundación LEGO anunció un reto global de USD 143 millones para financiar proyectos impactantes enfocados en la primera infancia que, según Anne-Birgitte Albrectsen, Directora Ejecutiva-, abordará la "emergencia global que atraviesa la primera infancia".

La competencia Build a World of Play (Construyamos un mundo de Juego) permitirá que todas las organizaciones participantes puedan generar un impacto positivo en los los niños más pequeños del mundol. El monto, equivalente a 900 millones de coronas danesasreafirma el compromiso de la Fundación LEGO en el 90.o año de la marca LEGO® de garantizar que todos los niños de todo el mundo tengan oportunidades de aprender a través del juego, se desarrollen integralmente y así alcancensu máximo potencial.

Se otorgarán donativos económicosos a quienes presenten soluciones innovadoras basadas en evidencia para los mayores problemas actuales, como el acceso a una educación y atención de calidad en la primera infancia, una nutrición adecuada, la erradicación del estrés tóxico y la violencia en los hogares y las comunidades, la protección contra la contaminación y el apoyo al bienestar social y emocional de toda la familia.

"Todos los niños tienen derecho a sentirse seguros y a recibir una educación y una atención médica de calidad. Sin embargo, hasta la fecha, el desarrollo en la primera infancia no solo no es reconocido a cabalidad, sino que también enfrenta un grave déficit de fondos", afirmó Thomas Kirk Kristiansen, presidente de la junta directiva de la Fundación LEGO y representante de la cuarta generación de la familia propietaria de LEGO. "Los niños son los constructores del mañana. Si no invertimos en los más pequeños de nuestra sociedad, no invertimos en nuestro futuro colectivo".

Anne-Birgitte Albrectsen, Directora Ejecutiva de la Fundación LEGO, expresó: "Actualmente enfrentamos la mayor emergencia global en la primera infancia de la que el mundo haya sido testigo. La calidad de las experiencias en los primeros años de vida de un niño es donde el desarrollo del cerebro se encuentra en su estado de mayor adaptación y rapidez de desarrollo. A través de este reto, queremos ayudar a financiar con urgencia las mayores complejidades que enfrentan las sociedades a nivel mundial, con ideas creativas y sustentables que coloquen a los niños en el centro de la toma de decisiones a nivel mundial. Esta competencia es una oportunidad para marcar una diferencia real en la vida de los más pequeños".

Todos los participantes deberán completar una solicitud en línea. Los posibles candidatos deben de registrarse antes del 7 de abril del 2022. La fecha límite para postularse es el 17 de mayo del 2022.

El reto es administrado por Lever for Change, un colaborador sin fines de lucro de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur.

FUENTE The LEGO Foundation

