A Gallup Faz Parceria com a Radiant Foundation no Novo Relatório Global sobre a Espiritualidade como uma Ferramenta de Apoio à Saúde Mental

A metanálise liderada pela Gallup estabelece uma nova estrutura para a compreensão da forte ligação entre espiritualidade e religião e um melhor bem-estar global a partir de 10 anos de dados da World Poll (Pesquisa Mundial)

LONDRES, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Na véspera do Dia Mundial da Saúde Mental, a Faith & Media Initiative, da Radiant Foundation, fez parceria com a Gallup para lançar o relatório Fé e Bem-Estar: A Conexão Mundial Entre Espiritualidade e Bem-Estar (link aqui), uma metanálise de dados acadêmicos e globais da Gallup que revela maneiras pelas quais a espiritualidade pode ajudar a enfrentar a crise global de saúde mental. Uma análise dos dados da World Poll (Pesquisa Mundial) ao longo de dez anos, em mais de 140 países e com aproximadamente 1,47 milhões de pessoas entrevistadas, mostra uma forte associação entre religiosidade e bem-estar. Os índices da Gallup que medem emoções positivas, vida social, otimismo e engajamento comunitário mostram uma relação positiva entre a religiosidade — definida pela importância da religião no cotidiano da pessoa — e os resultados de bem-estar.

Entre as descobertas a nível mundial, aqueles que dizem que a religião é importante para eles têm maior probabilidade de se envolverem civicamente, de acordo com o Índice de Engajamento Cívico da Gallup. Este índice avalia a inclinação das pessoas em doarem seu tempo e ajudarem outras pessoas. Além disso, aproximadamente 100 milhões a mais de pessoas que se identificam como religiosas têm outras pessoas a quem recorrer em momentos de necessidade, do que seria o caso se não fossem religiosas. De acordo com o relatório do Índice de Experiência Positiva, estima-se que 160 milhões a mais de adultos em todo o mundo tenham experiências positivas, do que seria o caso se esses adultos não fossem religiosos.

Como parte da pesquisa, a Gallup analisou a literatura existente e realizou entrevistas aprofundadas com líderes da área para desenvolver uma nova estrutura que identifica cinco fatores-chave de espiritualidade que impactam positivamente o bem-estar: 1) Enfrentamento positivo e um senso de propósito na vida. 2) Conexões sociais baseadas na fé. 3) Engajamento comunitário e cívico. 4) Estabilidade estrutural. 5) Apoio ao bem-estar holístico no local de trabalho

"À medida que você desenvolve sua rede de apoio e faz esforços ativos para ajudar os outros, isso volta para você, é assim que o mundo está estruturado. Se você cuida dos outros de uma forma não egoísta, de maneira incondicional, isso proporciona estabilidade à sua própria vida", disse Harold Koenig, Professor de Psiquiatria e Ciências Comportamentais na Duke University School of Medicine. "A religião está disponível para qualquer pessoa a qualquer momento, independentemente das circunstâncias financeiras, sociais, físicas ou mentais".

"Estamos enfrentando uma crise mundial de saúde mental e não podemos nos dar ao luxo de ignorar qualquer aspecto da vida ou atividade que possa melhorar o bem-estar", disse Aaron Sherinian, CEO da Radiant Foundation. "Até recentemente, a maioria dos dados desse tipo fazia apenas perguntas elementares sobre a prática espiritual. Esta medida mais ampla nos ajudará a realmente entender como os fatores de fé e espiritualidade podem fortalecer a saúde mental. Este estudo nos dá uma nova abordagem de como esses fatores estão conectados e uma compreensão mais sutil e abrangente da observância religiosa, espiritualidade e bem-estar".

Embora os estudos e as análises detalhados no relatório ilustrem que muitas vezes há uma relação positiva entre espiritualidade e bem-estar, a relação é complexa. Uma análise dos dados da World Poll (Pesquisa Mundial) da Gallup de 2012 a 2022 mostra que a espiritualidade e vários resultados de bem-estar diferem amplamente a nível global. No geral, as pessoas religiosas tendem a obter melhores resultados no Índice de Experiência Positiva da Gallup do que as pessoas não religiosas, bem como em seus índices de Vida Social, Noções Básicas de Comunidade e Otimismo. Esse efeito positivo para as pessoas religiosas é reforçado quando elas vivem em países mais religiosos.

"Embora a conexão entre religião, espiritualidade e bem-estar seja amplamente reconhecida, ainda existem territórios inexplorados que exigem uma investigação mais profunda", disse Ilana Ron-Levey, Diretora Geral da Gallup. "Muitos indivíduos podem não apreciar plenamente o impacto positivo que a vida e as práticas espirituais podem exercer em seu bem-estar mental e físico, e este estudo revela ainda mais a complexa interação entre espiritualidade e bem-estar entre países e regiões".

O relatório também propõe a questão de como os locais de trabalho podem incorporar elementos de espiritualidade aos programas de bem-estar dos funcionários, tendo em conta o relatório recente do Cirurgião Geral dos EUA que enfatiza a importância dos locais de trabalho focarem no bem-estar dos funcionários.

"Um dos novos 'tópicos importantes' com os quais os empregadores estão lidando é como responder ao movimento de fé no trabalho, onde funcionários de todas as tradições estão cada vez mais querendo trazer todo o seu ser para o trabalho, incluindo sua identidade espiritual", disse David Miller, Doutor, Diretor da Princeton University Faith & Work Initiative. "A fé e a espiritualidade precisam ser parte integrante dos esforços de diversidade, equidade e inclusão de qualquer organização".

Para saber mais sobre a pesquisa e ler o relatório completo, acesse https://www.faithandmedia.com/research/gallup.

