En partenariat avec la Radiant Foundation, Gallup publie un nouveau rapport mondial sur la spiritualité en tant qu'outil de soutien à la santé mentale

Une méta-analyse menée par Gallup définit un nouveau cadre pour la compréhension du lien étroit entre la spiritualité et la religion et l'amélioration du bien-être mondial, sur la base de dix ans de données issues des sondages de Word Poll

LONDRES, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- À la veille de la Journée mondiale de la santé mentale, l'initiative Faith & Media de la Radiant Foundation s'est associée à Gallup pour lancer le projet « Faith and Wellness: The Worldwide Connection Between Spirituality & Wellbeing » (en français, « Foi et bien-être : le lien mondial entre la spiritualité et le bien-être », lien ici ). Il s'agit d'une méta-analyse de données universitaires et de données mondiales de Gallup qui met en évidence les moyens par lesquels la spiritualité peut contribuer à résoudre la crise mondiale de la santé mentale. Une analyse des données du World Poll effectuée sur dix ans, dans plus de 140 pays et auprès d'environ 1,47 million de personnes, montre une forte association entre la religion et le bien-être. Les indices Gallup qui mesurent les émotions positives, la vie sociale, l'optimisme et l'engagement communautaire montrent une relation positive entre la religiosité - définie par l'importance de la religion dans la vie quotidienne - et les résultats en matière de bien-être.

Parmi les résultats obtenus dans le monde entier, ceux qui déclarent que la religion est importante pour eux sont plus susceptibles d'être engagés civiquement, selon l'indice d'engagement civique de Gallup. Cet indice évalue la propension des personnes à consacrer du temps et de l'aide à autrui. En outre, environ 100 millions de personnes supplémentaires qui s'identifient comme religieuses ont d'autres personnes vers lesquelles elles peuvent se tourner en cas de besoin, ce qui n'aurait pas été le cas si elles ne l'avaient pas été. Selon l'indice d'expérience positive du rapport, on estime que 160 millions d'adultes supplémentaires dans le monde vivent des expériences positives par rapport à ce qu'ils vivraient s'ils n'étaient pas religieux.

Dans le cadre de cette recherche, Gallup a analysé la documentation existante et mené des entretiens approfondis avec des leaders dans ce domaine afin de mettre au point un nouveau cadre définissant les cinq facteurs clés de la spiritualité possédant un impact positif sur le bien-être : 1) une adaptation positive et le sentiment d'avoir un but dans la vie ; 2) des liens sociaux fondés sur la foi ; 3) un engagement communautaire et civique ; 4) une stabilité structurelle ; 5) le soutien au bien-être holistique sur le lieu de travail.

« En développant votre réseau de soutien et en vous efforçant activement de soutenir les autres, les bénéfices retombent sur vous, car c'est ainsi que notre monde fonctionne. Si vous vous occupez des autres de manière non égoïste et inconditionnelle, cela vous apporte de la stabilité dans votre propre vie », a déclaré Harold Koenig, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à la faculté de médecine de l'université Duke. « La religion est accessible à tous et à tout moment, quelles que soient les circonstances financières, sociales, physiques ou mentales. »

« Nous sommes confrontés à une crise mondiale de la santé mentale, et nous ne pouvons pas nous permettre de négliger les aspects de la vie ou les activités susceptibles d'améliorer le bien-être », a déclaré Aaron Sherinian, directeur général de la Radiant Foundation. « Encore récemment, la plupart des données de ce genre ne faisaient que soulever des questions élémentaires sur la pratique spirituelle. Cette approche plus globale nous aidera à mieux comprendre comment les facteurs de foi et de spiritualité peuvent renforcer la santé mentale. Cette étude nous offre un nouveau cadre pour comprendre comment ces facteurs sont liés et une compréhension plus nuancée et plus complète de la pratique religieuse, de la spiritualité et du bien-être. »

Si les études et les analyses présentées dans le rapport montrent qu'il existe souvent une relation positive entre la spiritualité et le bien-être, cette relation est complexe. Une analyse des données du Gallup World Poll 2012-2022 montre que la spiritualité et divers résultats en matière de bien-être diffèrent largement au niveau mondial. Dans l'ensemble, les personnes religieuses ont tendance à obtenir de meilleurs résultats dans l'indice Gallup de l'expérience positive que les personnes non religieuses, ainsi que dans les indices de la vie sociale, des fondements de la communauté et du taux d'optimisme. Cet effet positif pour les personnes religieuses est renforcé lorsqu'elles vivent dans des pays plus religieux.

« Bien que le lien entre religion, spiritualité et bien-être soit largement reconnu, il existe encore des territoires inexplorés qui nécessitent une étude plus approfondie », a déclaré Ilana Ron-Levey, directrice générale de Gallup. « De nombreuses personnes n'apprécient peut-être pas pleinement l'impact positif que la vie et les pratiques spirituelles peuvent avoir sur leur bien-être mental et physique, et cette étude met en évidence l'interaction complexe entre la spiritualité et le bien-être à travers les pays et les régions. »

Le rapport pose également la question de savoir comment les lieux de travail pourraient intégrer des éléments de spiritualité dans les programmes de bien-être des employés, compte tenu du récent rapport du Surgeon General des États-Unis soulignant l'importance pour les lieux de travail de se concentrer sur le bien-être des employés.

« L'un des nouveaux sujets brûlants auxquels les employeurs sont confrontés est la manière de répondre au mouvement de la foi au travail, où les employés de toutes les traditions souhaitent de plus en plus apporter leur identité pleine et entière au travail, y compris leur spiritualité », a expliqué le Dr. David Miller, directeur de l'initiative Foi et Travail de l'université de Princeton. « Il est impératif que les questions de foi et de spiritualité fassent partie intégrante des efforts déployés par les organisations en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. »

Pour en savoir plus sur la recherche et lire le rapport complet, visitez le site https://www.faithandmedia.com/research/gallup.

À propos de la Radiant Foundation

La mission de la Radiant Foundation est de cultiver une place plus personnelle et positive pour la foi dans la société moderne. Elle s'efforce de faire évoluer la culture et de changer des vies en favorisant une représentation plus précise et plus diversifiée de la foi dans l'actualité et les divertissements , en aidant les gens à développer une relation personnelle et significative avec Dieu et en guérissant les divisions, en promouvant la compréhension et en inspirant des échanges fructueux sur la spiritualité.

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Forte de plus de 80 ans d'expérience et de son envergure mondiale, Gallup en sait plus sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens que n'importe quelle autre organisation dans le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2240944/gallup_vector_logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2240945/Dark_Initiative_Logo_Horiz_Logo.jpg

SOURCE Faith & Media Initiative