A GCL System Integration e a Powin Energy anunciam empreendimento conjunto para fornecer solução de armazenamento de energia

"A GCL SI forneceu mais de 18 GW de energia solar em todo o mundo desde 2015. Estamos felizes por vermos grande crescimento nas implementações renováveis, mas também observamos os desafios que a intermitência apresenta para as operações em rede", disse o presidente do conselho da GCL SI Eric Luo. "A Powin é uma designer e desenvolvedora líder mundial de soluções de armazenamento de energia, baseada nos Estados Unidos, a qual forneceu projetos de mais de 200 MWh e detém uma linha global de mais de 6 GWh, estamos orgulhosos por formarmos parceria com a empresa, o novo empreendimento conjunto G-Powin pretende colaborar nas soluções de armazenamento de energia na frente do medidor para apoio à rede para melhor integrar e aumentar a capacidade e estamos ansiosos para integrar nossa experiência combinada para criar valor ainda maior para os clientes", acrescentou Eric.

Durante a exibição ALL-Energy no mês passado em Melbourne, o novo produto G-Powin Solution foi lançado, ele contém estantes de baterias DC, sistema de gerenciamento de baterias (BMS), contentorização, coleção/proteção DC, integração do sistema de controle do processo (PCS) e sistema de gerenciamento ambiental (EMS). O sistema modular de baterias "Powin Stack", o qual, juntamente com o bp-OSTM patenteado da Powin Energy – o mais avançado sistema de gerenciamento de baterias, foi criado a partir do nível de célula até o nível de vários containeres para maximizar energia para aplicações tanto na frente do medidor quanto atrás do medidor. "Diferente de muitas das soluções de armazenamento de energia de nossos concorrentes, nossa plataforma própria de BMS e EMS, módulos de baterias e pilhas de baterias foram desenvolvidos com foco único no mercado de armazenamento de energia e nas aplicações, em vez de redefinido com base nos projetos de veículos elétricos", disse Danny Lu, vice-presidente sênior da Powin.

De acordo com a IHS Markit, a Região Ásia-Pacífico irá adicionar mais de 21 GW de sistemas de armazenamento de energia conectados em rede, 68% dos quais deverão ser alocados na geração e locais de transmissão e distribuição (T&D).

"A rede australiana continua a enfrentar volatilidade, com controle de saída estrito que impacta negativamente o lucro dos proprietários dos sistemas. Utilizando a solução BESS da G-Powin, entendemos que esta é a hora certa para entrarmos no mercado australiano para resolvermos essa volatilidade".

"Ao mesmo tempo, essa parceria nos coloca em boa posição para fortalecer o fornecimento de energia nas regiões vizinhas. Por exemplo, o objetivo do Vietnã de fortalecer sua rede com a integração de mais energia renovável exigirá soluções de armazenamento mais eficientes", explicou Hui Wu, vice-presidente da solução de armazenamento de energia da GCL-SI. "Da mesma forma, na Coreia do Sul, os sistemas G-Powin de baterias de íon de lítio fosfato oferecem uma alternativa mais estável e segura para as baterias convencionais de níquel, manganês e cobalto. Com o sistema patenteado de gerenciamento de baterias da Powin, temos alta confiança em nossa habilidade de fornecer um produto seguro e competitivo em relação aos custos para responder às necessidades exclusivas de cada cliente em qualquer parte da região", comentou Hui.

Sobre a GCL-SI

A GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506 na Bolsa de Shenzen) (GCLSI), faz parte do Grupo GCL, um conglomerado global de energia, a maior empresa de energia não estatal da China com foco em energia nova, energia limpa e serviços relacionados. A GCL System Integration tem atualmente operações em todo o mundo e tem cinco bases de produção de módulos na China continental e uma no Vietnã, com capacidade de produção de 6 GW, e um adicional de 2 GW de capacidade de bateria de alta eficiência, tornando a empresa uma produtora de módulos de classe mundial. Para mais informações, visite o endereço https://www.gclsi.com/.

Sobre a Powin Energy

A Powin Energy foi pioneira em sistema de armazenamento de energia à bateria eficiente em relação aos custos, escalável e seguro construído especialmente para as demandas de aplicações em escala de serviço público, comercial e industrial e de microrredes. A solução BESS da Powin também apresenta uma arquitetura modular e processo de instalação simplificado, permitindo dimensionamento eficiente a partir de MWhs simples para escala GWh. Por trás de nossos produtos líderes do setor está uma incomparável equipe de especialistas de todo o setor de energia, quase três décadas de experiência em gerenciamento da cadeia de suprimento e extensa proficiência em desenvolvimento de software de gerenciamento de baterias. Para mais informações, visite o endereço http://www.powinenergy.com/.

