A GCL System Integration traz a Inovação N-Type TOPCon e os Produtos BIPV mais Recentes para a PV EXPO 2023

SUZHOU, China, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCL SI" ou "a Empresa") (Shenzhen:002506), empresa líder em energia fotovoltaica (PV) na China, anunciou o lançamento de suas mais recentes inovações solares, o módulo N-type TOPCon e BIPV (GCL SPV), que estreou na PV EXPO 2023, a maior feira do Japão para a indústria fotovoltaica, realizada no Tokyo Big Sight de 15 a 17 de março. No estande, a GCL SI apresentou aos visitantes de todo o mundo como sua nova gama de ofertas integradas à tecnologia solar de ponta está catalisando o desenvolvimento da indústria fotovoltaica e ajudando o Japão a acelerar em direção às suas metas de descarbonização.

"Na GCL SI, temos orgulho de ser um inovador líder no campo de energia renovável, constantemente expandindo os limites da indústria fotovoltaica com nossa gama diversificada de soluções de última geração. Nos últimos anos, tivemos o privilégio de apresentar nossos produtos na PV EXPO, o que nos permitiu apresentar nossos avanços tecnológicos para facilitar a transição energética global. Depois de navegar pelos tempos tumultuados da pandemia, estamos entusiasmados em voltar mais uma vez ao salão de exposições da principal feira comercial da Ásia para o setor solar e nos reconectar com velhos e novos amigos. Desta vez, estamos entusiasmados em trazer nossos produtos mais recentes, incluindo o módulo TOPCon e BIPV (GCL SPV), que representam nosso compromisso inabalável de impulsionar a tecnologia sustentável", disse Thomas Zhang, Presidente da GCL SI.

Módulo Solar TOPCon

Como a indústria solar está adotando os módulos do tipo N por suas vantagens, a GCL SI tem intensificado seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para produzir produtos de nova geração que atendam às demandas de um mercado em rápida evolução. Apresentando uma eficiência de conversão excepcional de mais de 22,5%, o TOPCon tipo N da GCL SI é um módulo monocristalino bifacial projetado para oferecer confiabilidade e desempenho superiores, reduzindo LID e LeTID.

Este ano, a empresa revelou um plano para uma base de fabricação na China dedicada à produção de células solares TOPCon de alta eficiência de 20 GW, que serão equipadas com equipamentos de produção automatizados de alto nível, bem como instalações digitalizadas e inteligentes que ampliam os Recursos de P&D e produção da GCL SI no desenvolvimento de células fotovoltaicas de alta eficiência.

Com uma nova base de fabricação, a GCL SI também formulou um roteiro de produto claro e um plano de produção em massa para seus módulos solares TOPCon tipo N, que são econômicos e de alto desempenho. A base também serve como um trampolim a partir do qual a GCL SI visa aprimorar ainda mais sua vantagem competitiva sinérgica na cadeia industrial upstream e consolidar sua liderança no desenvolvimento da última geração de tecnologia fotovoltaica.

Módulo Solar BIPV

Os produtos fotovoltaicos integrados em edifícios (BIPVs) são vistos como uma solução sustentável e de baixo carbono para alcançar a neutralidade de carbono. Os arquitetos estão cada vez mais gravitando em torno dos BIPVs como uma solução verde e de baixo custo que pode gerar benefícios econômicos de longo prazo para os investidores, oferecendo uma estética personalizada que complementa qualquer estilo arquitetônico. No evento, a GCL SI apresentou seu módulo BIPV, um módulo solar bifacial criado para oferecer segurança e longevidade que oferecem confiabilidade e desempenho líderes do setor.

O BIPV vem com uma garantia de produto de 12 anos e uma garantia de saída de energia linear de 25 a 30 anos e alcançou uma classificação A no teste de não combustibilidade de componentes à prova de fogo de materiais de construção. Além disso, possui proteção contra superaquecimento e excelente resistência à água, garantindo desempenho ideal em qualquer condição climática. A estrutura simplificada do sistema reduz os gastos com reposição de peças, com a funcionalidade de limpeza automática minimizando os esforços de manutenção para os usuários.

"A criação desses dois produtos injeta um novo impulso na inovação de nossa empresa, à medida que buscamos novas soluções para capacitar o mundo a atingir metas líquidas de carbono zero. Olhando para o futuro, continuaremos a fortalecer nossas capacidades de P&D, expandindo nossa presença global para tornar nossos produtos solares premium de alto desempenho mais acessíveis a usuários em todo o mundo", disse Thomas Zhang.

FONTE GCLSI

