GCL System Integration bringt die N-Type Innovation TOPCon und die neuesten BIPV-Produkte zur PV EXPO 2023

SUZHOU, China, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCL SI" oder „das Unternehmen") (Shenzhen: 002506), ein führendes Photovoltaik (PV)-Unternehmen in China, hat die Vorstellung seiner neuesten Solar-Innovationen, des N-Type TOPCon- und BIPV (GCL SPV)-Moduls, bekannt gegeben. Sie wurden auf der PV EXPO 2023, Japans größter Messe für die PV-Industrie, die vom 15. bis 17. März in Tokyo Big Sight stattfand, erstmals vorgestellt. Am Stand stellte GCL SI den Besuchern aus aller Welt vor, wie seine neue Angebotspalette, die mit modernster Solartechnologie ausgestattet ist, die Entwicklung der PV-Industrie vorantreibt und Japan hilft, seine Dekarbonisierungsziele schneller zu erreichen.

„Wir bei GCL SI sind stolz darauf, ein führender Innovator auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zu sein und die Grenzen der PV-Industrie mit unserem vielfältigen Angebot an hochmodernen Lösungen ständig zu erweitern. In den letzten Jahren hatten wir das Privileg, unsere Produkte auf der PV EXPO zu präsentieren, wo wir unsere technologischen Durchbrüche zur Erleichterung der globalen Energiewende vorstellen konnten. Nachdem wir die turbulenten Zeiten der Pandemie überstanden haben, freuen wir uns, wieder in die Ausstellungshalle von Asiens wichtigster Fachmesse für die Solarbranche zurückzukehren und alte und neue Freunde zu treffen. Dieses Mal freuen wir uns, unsere neuesten Produkte vorstellen zu können, darunter das TOPCon- und das BIPV (GCL SPV)-Modul, die unser unermüdliches Engagement für die Weiterentwicklung nachhaltiger Technologien widerspiegeln", sagte Thomas Zhang, Präsident von GCL SI.

TOPCon-Solarmodul

Da die Solarbranche die Vorteile von N-Type-Modulen zunehmend nutzt, hat GCL SI seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten intensiviert, um Produkte der neuen Generation herzustellen, die den Anforderungen des sich schnell entwickelnden Marktes entsprechen. Mit einem außergewöhnlichen Umwandlungswirkungsgrad von über 22,5 % ist das N-Type TOPCon von GCL SI ein bifaziales monokristallines Modul, das für eine überragende Zuverlässigkeit und Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung von LID und LeTID entwickelt wurde.

In diesem Jahr hat das Unternehmen einen Plan für eine Produktionsstätte in China vorgestellt, die für die Herstellung von hocheffizienten TOPCon-Solarzellen mit einer Leistung von 20 GW bestimmt ist und mit erstklassigen automatisierten Produktionsanlagen sowie digitalisierten und intelligenten Anlagen ausgestattet sein wird, die sowohl die Forschungs- und Entwicklungs- als auch die Produktionskapazitäten von GCL SI bei der Entwicklung hocheffizienter PV-Zellen erweitern.

Mit der neuen Produktionsstätte hat GCL SI auch einen klaren Produktplan und einen Plan für die Massenproduktion seiner N-Type TOPCon-Solarmodule formuliert, die sowohl kostengünstig als auch leistungsstark sind. Die Stätte dient auch als Sprungbrett, von dem aus GCL SI seinen synergetischen Wettbewerbsvorteil in der vorgelagerten Industriekette weiter ausbauen und seine Führungsposition bei der Entwicklung der neuesten Generation der PV-Technologie festigen will.

BIPV-Solarmodul

Die gebäudeintegrierten Photovoltaikprodukte (BIPVs) werden als kohlenstoffarme und nachhaltige Lösung zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität angesehen. Architekten entscheiden sich zunehmend für BIPVs als kostengünstige, umweltfreundliche Lösung, die langfristige wirtschaftliche Vorteile für Investoren mit sich bringt und gleichzeitig eine individuelle Ästhetik bietet, die zu jedem architektonischen Stil passt. Auf der Veranstaltung stellte GCL SI sein BIPV-Modul vor, ein bifaziales Solarmodul, das sich durch höchste Sicherheit und Langlebigkeit auszeichnet und branchenführende Zuverlässigkeit und Leistung bietet.

BIPV hat eine Produktgarantie von 12 Jahren und eine lineare Leistungsgarantie von 25-30 Jahren. Es hat bei der Prüfung auf Nichtbrennbarkeit von feuerfesten Komponenten von Baumaterialien ein A-Ranking erreicht. Darüber hinaus verfügt es über einen Überhitzungsschutz und eine ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, die eine optimale Leistung bei allen Wetterbedingungen gewährleistet. Die vereinfachte Struktur des Systems reduziert die Kosten für den Austausch von Teilen, und die automatische Reinigungsfunktion minimiert den Wartungsaufwand für die Benutzer.

„Die Entwicklung dieser beiden Produkte verleiht der Innovationskraft unseres Unternehmens neuen Schwung, während wir nach neuen Lösungen suchen, um es der Welt zu ermöglichen, Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen. In Zukunft werden wir unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten weiter ausbauen und unsere globale Präsenz erweitern, um Anwendern auf der ganzen Welt unsere hochwertigen und leistungsstarken Solarprodukte zugänglich zu machen", sagte Thomas Zhang.

