A Gentari da Malásia e a GIC de Singapura se unem aos fundadores da Greenko para desenvolver uma das maiores plataformas de amônia verde do mundo

A produção de 5 milhões de toneladas por ano de amônia verde acelera a transição da Índia para o carbono líquido zero.

O novo empreendimento visa efetuar a primeira entrega de amônia verde até o final de 2025.

HYDERABAD, Índia, SINGAPURA e KUALA LUMPUR, Malásia, 30 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- A Gentari, a divisão de energia limpa da Petronas e a AM Green da Malásia, criada pelos fundadores da Greenko, anunciou hoje a assinatura de acordos definitivos, juntamente com uma afiliada da GIC, para produzir 5 milhões de toneladas por ano (MTPA) de amônia verde até 2030, equivalente a 1 MTPA de hidrogênio verde.

From left to right: Mr Navjit Gill , Country Head ,Gentari India, Mr Anil Chalamalsetty , Founder, AM Green, Mr Kian Min Low, Chief Renewables Officer, Gentari, Mr Hardeep Singh Puri , Honourable Minister for Petroleum & Natural Gas, Govt of India, Mr Suhil Purohit , Chief Executive Officer ,Gentari, Mr Mahesh Kolli , Founder, AM Green, Mr Gautam Reddy - Chief Operating Officer, AM Green

A parceria se concentrará na produção de amônia verde em vários locais na Índia, o que acelerará os esforços para atingir metas de carbono zero na Índia, bem como nos mercados da OECD. Estima-se que as exportações dessa plataforma de amônia verde para os principais mercados da OECD, como Alemanha, Japão, Coreia do Sul, além de Singapura, comecem no final de 2025.

A amônia verde será produzida por uma unidade da AM Green, conhecida como AM Green Ammonia Holdings. Após o investimento da Gentari, GIC e AM Green, a unidade será uma plataforma totalmente financiada que investirá, em fases, nas regiões indianas de Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka e Himachal Pradesh.

O 5 MTPA de amônia verde serão equivalentes a cerca de 1 MTPA de hidrogênio verde, representando um quinto da meta da Índia para a produção de hidrogênio verde, conforme a missão nacional de hidrogênio verde do país e 10% da meta da Europa para importações de hidrogênio verde até 2030 [1].

Alcançar essa escala de produção colocará o novo empreendimento entre os pioneiros do mundo na produção econômica de amônia verde em larga escala.

A produção de amônia verde pela AM green será apoiada pela energia renovável 24 horas por dia, fornecida por meio de acordos de compensação com contrapartes de renome e eletrolisadores fabricados por outra unidade da AM Green (AM Green Technology & Solutions). Com sua presença em toda a cadeia de valor e os mecanismos complementares de crescimento implementados, a AM Green está bem posicionada para reivindicar e consolidar uma posição na vanguarda de soluções competitivas em larga escala para descarbonizar setores e economias em todo o mundo.

A AM Green também produzirá moléculas verdes como metanol verde, soda cáustica verde, cloro verde, biocombustíveis e vários produtos químicos verdes de grande valor sob sua subsidiária AM Green Molecules. Além disso, a AM Green também hospedará um empreendimento em conjunto com a John Cockerill da Bélgica para fabricar eletrolisadores em sua subsidiária AM Green Technology & Solutions, fornecendo cerca de 6,5 GWs de eletrolisadores para a AM Green Ammonia até 2030.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de precedentes de condições relevantes e habituais. O Citigroup Global Market India Pvt. Ltd. e o Cyril Amarchand Mangaldas atuaram como consultores financeiros e jurídicos exclusivos da AM Green para esta transação.

Anil Chalamalasetty: o fundador do Greenko Group e AM Green disse:

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Gentari e a GIC, para nos aventurar na economia verde global de baixo carbono. O compromisso da Gentari e da GIC apoia a visão do primeiro-ministro Modi de tornar a Índia líder na transição energética global. Esta parceria estratégica trabalhará para acelerar as metas de carbono zero de vários setores e várias economias da OECD. O foco contínuo na inovação combinada e execução garantirá que nosso empreendimento, a AM Green, permaneça à frente dos outros para se tornarem uma plataforma global de soluções de transição de energia limpa".

Sushil Purohit, CEO da Gentari, disse:

"À medida que a Gentari expande nosso portfólio de soluções de energia limpa na Malásia, Ásia-Pacífico e além, acreditamos na importância crítica das colaborações no âmbito da indústria que combinam pontos fortes complementares e desbloqueiam sinergias. Esta parceria com a AM Green e a GIC é uma prova de nosso compromisso em acelerar a adoção de hidrogênio verde em todo o mundo, visando causar impacto na busca de um futuro de carbono líquido zero. Na OECD, as economias do Sudeste Asiático e do Sudeste Asiático, a amônia verde abordará a descarbonização de setores como geração de energia, por meio de co-combustão e transporte marítimo".

Sobre a AM Green

A AM Green é indiretamente de propriedade integral e controlada pelos fundadores do Greenko Group baseado em Hyderabad, Anil Chalamalasetty e Mahesh Kolli. Com sua força em energia renovável e armazenamento como modelo de serviço e histórico de empreendedorismo energético, a AM Green visa se tornar um dos produtores mais competitivos de hidrogênio verde, amônia verde e outras moléculas verdes do mundo.

Na Índia, a AM Green está desenvolvendo recursos de produção para moléculas verdes (hidrogênio verde, amônia verde, biocombustíveis, soda cáustica verde, e-metanol) para a descarbonização em indústrias de difícil redução. A empresa também criará um negócio internacional de energias renováveis e armazenamento e um JV para a fabricação de eletrolisadores com a John Cockerill da Bélgica.

Sobre a Gentari

A Gentari está focada em oferecer as soluções necessárias para colocar energia limpa em ação hoje, para transformar como vivemos amanhã. Os três pilares centrais iniciais da Gentari de energia renovável, hidrogênio e mobilidade verde formam um portfólio abrangente de soluções para ajudar nossos clientes em sua jornada de descarbonização. Sua aspiração para 2030 em âmbito global é atingir 30 a 40 GW de capacidade instalada em energia renovável, até 1,2 MTPA de hidrogênio limpo e mais de 10% de participação dos pontos públicos de carregamento e mercado de carro como um serviço (vehicle-as-a-service) nos principais países da Ásia-Pacífico. No longo prazo, a Gentari visa ser a parceira de soluções de energia limpa mais valorizada, criando maior impacto, conectando empresas e possibilitando a jornada para um futuro de carbono líquido zero.

Sobre a GIC

A GIC é uma empresa líder global em investimentos fundada em 1981 para garantir o futuro financeiro de Singapura. Como gerente das reservas estrangeiras de Singapura, a GIC adota uma abordagem disciplinada de longo prazo para investir e está posicionada de forma única em uma ampla gama de classes de ativos e estratégias ativas em todo o mundo. Entre elas estão ações, renda fixa, imóveis, capital privado, capital de risco e infraestrutura. A abordagem de longo prazo da empresa, os recursos de ativos múltiplos e a conectividade global permitem que ela seja uma investidora preferencial. A GIC busca agregar valor significativo aos seus investimentos. Com sede em Singapura, a GIC tem uma força de talentos globais de mais de 2.100 pessoas em 11 cidades financeiras importantes, com investimentos em mais de 40 países.

[1] https://gh2.org/countries/india

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2260268/Greenko.jpg

FONTE Greenko Group

SOURCE Greenko Group