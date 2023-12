Keppel s'associe à AM Green pour explorer les possibilités de carburants durables à base de carbone biogénique en Asie et au Moyen-Orient

SINGAPOUR et DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Keppel Corporation Limited (Keppel), par l'intermédiaire de sa division Infrastructure, a conclu un protocole d'accord avec AM Green, une filiale à part entière des fondateurs du groupe Greenko basé à Hyderabad, afin d'explorer ensemble les opportunités liées à la production de carburants durables à base de carbone biogénique. Ces carburants comprennent le bioéthanol, le méthanol vert, l'éthanol de deuxième génération (2G) et le carburant d'aviation durable (SAF).

Mr. Mahesh Kolli, Founder, Greenko (centre) and Ms Cindy Lim, CEO, Keppel Infrastructure

Le protocole d'accord a été signé lors de la COP 28 à Dubaï. Les deux parties collaboreront pour identifier, évaluer et développer conjointement des projets en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, visant à capter et agréger au moins un million de tonnes de dioxyde de carbone biogénique (CO 2 ) par an. Ces volumes seront destinés à la production de carburants durables dans les installations d'AM Green, offrant ainsi une alternative écologiquement viable aux carburants fossiles. Ces carburants joueront un rôle essentiel dans la décarbonisation des opérations de l'industrie lourde et du secteur de l'aviation.

Par ailleurs, Keppel et Greenko collaboreront également dans la chaîne de valeur d'un projet de bio-méthanol en Inde, visant à produire annuellement 500 000 tonnes de bio-méthanol.

Les biocarburants, issus de matières organiques comme la biomasse végétale et animale, représentent la plus grande source d'énergie renouvelable dans le monde, constituant 55 % de l'énergie renouvelable et plus de 6 % de l'approvisionnement énergétique mondial[1]. La production et l'utilisation de carburants durables contribuent significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en faisant ainsi des sources d'énergie efficaces et respectueuses de l'environnement.

Actuellement, Keppel opère une usine de digestion anaérobie et de compostage d'une capacité de 273 750 tonnes par an au Qatar, dont la conception et la construction ont été assurées par Keppel en 2012. Il s'agit de la plus grande usine de compostage au monde, capable de produire environ 110 000m3 de biogaz par jour. Ce biogaz est ensuite converti en électricité verte pour les besoins opérationnels internes et exporté vers le réseau. Par ailleurs, Keppel est impliquée dans des études de faisabilité sur la capture du carbone industriel, notamment pour des installations de valorisation énergétique des déchets à Singapour et au Royaume-Uni.

Mme Cindy Lim, PDG de la division Infrastructure de Keppel, a souligné : « Les biocarburants jouent un rôle crucial dans le processus de décarbonisation des opérations industrielles et du secteur de l'aviation. L'expertise de Keppel dans la gestion et le traitement des déchets ménagers ainsi que des matières premières organiques, associée à son savoir-faire en matière de recyclage efficace du carbone, constituera un atout précieux pour cette collaboration avec AM Green. L'objectif de ce partenariat est de stimuler le développement de biocarburants de nouvelle génération et de carburants durables pour l'aviation dans la région, offrant ainsi des alternatives aux combustibles fossiles. »

M. Mahesh Kolli, président d'AM Green, a déclaré : « Nous sommes enchantés de collaborer avec Keppel dans le cadre de cette initiative innovante, qui propulsera l'Inde vers le statut d'exportateur de produits dérivés d'énergies renouvelables tels que le méthanol vert et le carburant d'aviation durable. AM Green tirera parti de la plateforme intelligente de stockage d'énergie renouvelable (IRESP) de Greenko, contribuant ainsi à concrétiser la vision du Premier ministre Shri Modi Ji, positionnant l'Inde en tant que leader mondial dans la lutte contre le changement climatique, et établissant notre réputation en tant que source fiable et durable de molécules vertes à faible coût pour stimuler la décarbonisation en Inde et à l'échelle mondiale. »

Cette collaboration constitue une extension de l'accord entre Keppel et Greenko, signée en octobre 2022, visant à explorer la faisabilité du développement conjoint d'une installation de production d'ammoniac vert d'au moins 250 000 tonnes par an en Inde. L'installation devrait être alimentée par un portefeuille diversifié de projets d'énergie solaire et éolienne d'une capacité allant jusqu'à 1,3 GW, avec un support assuré par un système de stockage hydraulique par pompage.

Ce protocole d'accord s'aligne également sur le lancement de LeadIT 2.0, récemment annoncé par le Premier ministre indien, Narendra Modi, lors de la COP 28 à Dubaï. LeadIT 2.0 se concentre sur la co-production et le transfert de technologies à faible émission de carbone, ainsi que sur le soutien financier aux économies émergentes.

La collaboration susmentionnée ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le bénéfice par action et l'actif corporel net par action de Keppel Corporation pour l'exercice financier actuel de la société.

[1] https://www.iea.org/energy-system/renewables/bioenergy

À propos de Keppel Corporation

Keppel Corporation est un gestionnaire d'actifs et un opérateur mondial qui bénéficie d'une expertise solide dans le développement durable, couvrant les secteurs de l'infrastructure, de l'immobilier et de la connectivité. Basée à Singapour, Keppel opère dans plus de 20 pays à travers le monde, fournissant des infrastructures et des services essentiels pour les énergies renouvelables, les énergies propres, la décarbonisation, la rénovation urbaine durable et la connectivité numérique.

La création de valeur pour les investisseurs et les parties prenantes est au cœur de la mission de Keppel, réalisée grâce à des plateformes d'investissement de qualité et à des portefeuilles diversifiés, comprenant des fonds privés ainsi que des sociétés immobilières et commerciales cotées. Keppel gère un portefeuille global dépassant les 65 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

À propos d'AM Green Chemicals India

AM Green Chemicals est initié par certains actionnaires du groupe Greenko, un conglomérat de premier plan en Inde dans le secteur des énergies renouvelables. Le groupe Greenko possède une expertise avérée dans la conception, la possession et l'exploitation d'actifs renouvelables, et est actuellement engagé dans la construction de méga-actifs de pompage-turbinage en boucle fermée, assurant une fourniture d'électricité ininterrompue à des tarifs hautement compétitifs.

AM Green Chemicals explore spécifiquement la faisabilité de produire des molécules vertes à partir de carbone biogène, en recourant à un processus entièrement renouvelable 100 %, désignées sous le terme de « molécules vertes ».

