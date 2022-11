A Global Cloud Xchange (GCX), uma empresa líder em serviços de rede, assina a Sonata Software como sua parceira de tecnologia e transformação de negócios em acordo multimilionário e plurianual

A Sonata apoiará o cenário de tecnologia de ponta a ponta, ajudará a GCX a migrar de tecnologias e plataformas legado e permitirá a transformação estratégica de negócios

BANGALORE, Índia, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, uma empresa global de serviços de TI e soluções de tecnologia, anunciou que assinou um acordo com a Global Cloud Xchange (GCX), localizada nas Bermudas, uma provedora líder de serviços de rede que fornece conectividade global para novos provedores de mídia, operadoras de telecomunicações e empresas. A Sonata Software, escolhida pela GCX como sua parceira de tecnologia e transformação de negócios, deve apoiar e manter o cenário de aplicativos de ponta a ponta e ajudar a GCX a migrar de tecnologias e plataformas legado para permitir a transformação estratégica de negócios neste contrato de vários anos.

A GCX fornece conectividade de alta largura de banda e serviços de rede gerenciada global, incluindo soluções gerenciadas de TIC, segurança cibernética e UCaaS, para uma variedade de clientes de primeira linha, incluindo hiperescaladores, operadoras de telecomunicações, novos provedores de mídia e empresas em todo o mundo. Seus 66.000km de cabos passam por 46 países da América do Norte à Ásia, com uma posição particularmente forte nas rotas Europe-Asia e Intra-Asia.

"Estamos ansiosos pela colaboração com a Sonata para ajudar a transformar nossos negócios e ficar à frente das mudanças nas tendências do mercado. Acreditamos que a parceria pode nos ajudar a aproveitar as tecnologias certas para reimaginar a forma como oferecemos conectividade de alta largura de banda e serviços de rede gerenciados de forma global aos nossos clientes", disse Carl Grivner, CEO da GCX.

"Estamos muito satisfeitos por sermos o parceiro escolhido pela GCX para suas iniciativas estratégicas de transformação de negócios e tecnologia. Nosso foco principal nesse esforço é oferecer excelência operacional para ajudar a GCX a cumprir seus objetivos estratégicos. Garantir o sucesso do cliente é vital para nós na Sonata", disse Samir Dhir, CEO da Sonata Software.

Em setembro de 2022,, a GCX anunciou que as autoridades reguladoras aprovaram a conclusão da aquisição 3i Infrastructure Plc. de 100% de participação na GCX. Durante esse período, o crescimento global da demanda de tráfego de dados continua excedendo 25% por ano. Ao mesmo tempo, a crescente demanda por transformação digital está impulsionando a necessidade de serviços globais de gerenciamento de redes, com estimativas de crescimento de cerca de 10% ao ano. No início de Julho deste ano, a GCX havia anunciado um forte fluxo de caixa e um crescimento linear constante, apoiando as necessidades crescentes de interconectividade de fibra ótica em centros estabelecidos e mercados emergentes em suas redes submarinas privadas líderes mundiais.

O anúncio de hoje é um passo adiante nessa direção para que a GCX transforme seu panorama tecnológico e permita que as equipes internas ofereçam uma experiência líder de mercado aos seus clientes.

"Nossa parceria com a Sonata é uma parte significativa de nossa visão tecnológica para o futuro. Isso ajudará a transformar nosso cenário de aplicação, deixando a GCX preparada para o futuro e focada na entrega, oferecendo transformações estratégicas de negócios e tecnologia ", disse T S Narayanan, CIO da GCX.

"Nossa parceria estratégica com a GCX apresenta uma oportunidade empolgante para ambas as empresas aproveitarem os pontos fortes combinados em engenharia e inovação digital, ajudando a GCX a atingir seus objetivos de transformação digital, permitindo-lhes oferecer uma experiência de alta qualidade aos seus clientes", disse Roshan Shetty, diretor de receita da Sonata Software.

