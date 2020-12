A Global Energy Association: dez ideias inovadoras em energia

MOSCOU, 14 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Global Energy Association apresentou seu primeiro relatório anual, intitulado "Dez ideias inovadoras em energia para os próximos 10 anos."

O ritmo da mudança climática global representa uma ameaça em virtude das consequências irreversíveis para os ecossistemas. Os ambientalistas preveem que, em 50 anos, a área do planeta Terra na qual a temperatura média anual ultrapassará 29 graus Celsius poderá aumentar de 0,8% para 19% em toda a área terrestre.

"Do ponto de vista da eficiência econômica, as ideias apresentadas no relatório não se afastam muito da energia tradicional. A necessidade de hidrocarbonetos, de petróleo, para a indústria petroquímica não vai desaparecer", disse o presidente da Global Energy Association, Sergey Brilev.

"Mas são ideias para o futuro com o intuito de reduzir as emissões de CO2 e criar um alinhamento de sistemas de energia equilibrados e empresas de energia integradas."

A tecnologia com base nessas ideias exige um crescimento na eficiência energética, na conservação de energia e no desenvolvimento de energias renováveis.

A versão completa deste lançamento pode ser encontrada no site https://globalenergyprize.org/en/

Sobre a associação

A Associação para o Desenvolvimento de Pesquisas e Projetos Internacionais no Setor Energético, a "Global Energy", é uma organização não governamental, criada em 2002 para o avanço e apoio à inovação no âmbito da energia. E em prol do desenvolvimento da cooperação em energia.

As principais empresas da Rússia são membros da associação: Gazprom, Rosseti FGC UES, Surgutneftegas.

FONTE The Global Energy Association

SOURCE The Global Energy Association