The Global Energy Association : dix grandes idées pour le secteur de l'énergie

MOSCOU, 14 décembre 2020 /PRNewswire/ -- The Global Energy Association a présenté son premier rapport annuel intitulé « Ten breakthrough ideas in energy for the next 10 years » (Dix idées révolutionnaires pour les dix prochaines années du secteur de l'énergie).

La vitesse à laquelle les changements climatiques surviennent dans le monde constitue une menace en raison des conséquences irréversibles qu'ils ont sur les écosystèmes. Selon les environnementalistes, dans 50 ans, la surface terrestre de la planète Terre, sur laquelle la température annuelle moyenne dépassera les 29 degrés Celsius, pourrait passer de 0,8 % à 19 % de la superficie totale.

« Du point de vue de l'efficacité économique, les idées présentées dans le rapport ne s'écartent pas énormément de l'énergie traditionnelle. Les besoins en hydrocarbures, en pétrole et en chimie des gaz ne disparaîtront pas », a déclaré le président de The Global Energy Association, Sergey Brilev.

« Nous proposons des idées pour réduire les émissions de CO2 et créer un alignement entre les systèmes énergétiques équilibrés et les entreprises intégrées sur secteur de l'énergie », a-t-il ajouté.

La technologie basée sur ces idées prévoit une croissance de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie ainsi que le développement d'énergies renouvelables.

À propos de l'Association

L'association pour le développement de la recherche internationale et de projets dans le secteur de l'énergie – « Global Energy » – est une organisation non gouvernementale créée en 2002 dans le but de promouvoir et de soutenir l'innovation ainsi que pour développer de la coopération dans le domaine de l'énergie.

De grandes entreprises russes font partie des membres de l'association, notamment : Gazprom, Rosseti FGC UES et Surgutneftegas.

