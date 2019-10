A Goodbaby lançou novos produtos desenhados pelo ilustrador holandês Rick Berkelmans para celebrar seu 30o. aniversário

Na exposição desse ano, a forma da apresentação da exibição da Goodbaby foi totalmente nova, estabelecendo temas e cenários diferentes, visando atender às necessidades dos clientes jovens. Esta nova forma de apresentação também revela mudanças na estratégia de negócios da Goodbaby. A empresa mudou seu foco de quatro maneiras: de concentrada na marca para concentrada no cliente, de orientada para os recursos para orientada pela habilidade, de operar uma cadeia de suprimentos para operar uma plataforma e, por último e mais importante, de criar valor do produto para criar valor para a sociedade.

Quando falou sobre a colaboração com Rick Berkelmans, o CEO Jiang Rongfen, explicou que, visando atrair a geração do milênio, a Goodbaby tem o objetivo de reformular a imagem de sua marca original. Portanto, a Goodbaby estabeleceu uma plataforma criativa para reunir designers profissionais de todo o mundo para tornar a marca mais moderna e jovial, assim como criar a nova linha de produtos de luxo.

Em linha com a plataforma criativa, a Goodbaby também anunciou uma colaboração estratégica com o Instituto Marangoni, a mais famosa escola de moda e design da Itália em agosto.

Além das medidas descritas acima, a Goodbaby também lançou uma nova versão de loja de varejo. A nova loja irá misturar uma série de novos elementos, tais como RV.

De acordo com Jiang, a Goodbaby vai abrir a nova versão de loja de varejo no shopping Shanghai Qibao Vanke. Nessa loja, a Goodbaby vai cooperar com uma parceira japonesa, a YanJiYou, misturando elementos culturais com seus próprios produtos para trazer uma nova experiência de compras para os pais jovens.

Song Zhenghuan, o presidente do conselho da Goodbaby Group, enfatizou que a realização mais importante da Goodbaby nos últimos 30 anos foi tornar-se uma marca global. Nos próximos 30 anos, a Goodbaby se concentrará na construção de um ecossistema de negócios e na penetração em diferentes áreas comerciais, incluindo produtos, serviços, vida social, área médica, educação, esportes, bem como entretenimento. Esse ecossistema poderá atender uma série mais ampla de exigências dos clientes. Além disso, a Goodbaby fornecerá, de forma sustentável, recursos e apoio abundantes para diferentes fornecedores e também parceiras de negócios.

FONTE Goodbaby

