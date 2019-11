A Grifols se expande na América Latina com o início da produção na nova fábrica no Brasil

- Com capacidade de mais de 10 milhões de bolsas para coleta de sangue por ano, a instalação de mais de 5.500 metros quadrados em Campo Largo (PR), no Brasil, atenderá a região da América Latina

- A primeira fábrica da Grifols na América Latina faz parte dos planos estratégicos de crescimento regional da empresa

BARCELONA, Espanha, 7 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Grifols (MCE: GRF) (MCE: GRF.P) (NASDAQ: GRFS), uma produtora líder global de medicamentos derivados do plasma e soluções para transfusão, anunciou hoje o início da produção em sua nova fábrica de sistemas de coleta de sangue em Campo Largo (PR), Brasil.



A linha de produção já está atendendo aos pedidos de clientes locais. Com uma capacidade anual de mais de 10 milhões de bolsas para coleta de sangue, a fábrica de mais de 5.500 metros quadrados deverá gradativamente aumentar a produção para atender toda a região da América Latina.



"A nova fábrica permitirá que a Grifols expanda sua presença na região", disse Daniel Fleta, diretor industrial. "Estamos empolgados com o potencial de crescimento bem como com a flexibilidade e a rapidez na comercialização até o mercado que advêm das capacidades de produção local".



Inicialmente, esta unidade irá servir às necessidades do Brasil, expandindo-se para incluir outros países da América Latina nos próximos anos, em linha com as oportunidades de mercado.



A fábrica de Campo Largo é a primeira unidade fabril da Grifols na América Latina, onde a empresa estabeleceu operações comerciais em 1991. Atualmente, a Grifols comercializa uma série completa de produtos e soluções de suas unidades de negócios de Biociência, Diagnóstico e Hospital em 23 países por toda América Latina e Caribe.





Sobre a Grifols



A Grifols é uma empresa global de healthcare fundada em Barcelona em 1909, comprometida em melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas em todo o mundo. Suas quatro divisões – Biociência, Diagnóstico, Hospital e Suprimentos Biológicos – desenvolvem, produzem e comercializam soluções e serviços inovadores em mais de 100 países.



Como pioneira no setor de plasma, a Grifols é uma das maiores empresas de plasma, com uma crescente rede de centros de doações em todo o mundo. A empresa desenvolve esse plasma em medicamentos essenciais para o tratamento de condições raras, crônicas e que, em alguns casos, ameaçam a vida. Como uma líder reconhecida na medicina de transfusão, a Grifols também oferece um portfólio completo de soluções criadas para aprimorar a segurança desde as doações até as transfusões. Adicionalmente, a empresa fornece ferramentas, informações e serviços que permitem que os hospitais, farmácias e profissionais de cuidados com a saúde forneçam de forma eficiente cuidados médicos especializados.



A Grifols, com mais de 24.000 colaboradores em 30 países, está comprometida com um modelo de negócios sustentável, o qual estabelece o padrão para a inovação, qualidade, segurança e liderança ética contínuas no setor.



As ações de classe A da empresas estão listadas na Bolsa de Valores Espanhola, onde fazem parte do Ibex-35 (MCE:GRF). As ações de classe B sem direito a voto da Grifols estão listadas no Mercado Continuo (MCE:GRF.P) e na NASDAQ dos EUA através de recibos de depósitos (ADRs) (NASDAQ:GRFS).



Para mais informações, visite o site grifols.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/847347/Grifols_Logo.jpg

FONTE Grifols

Related Links

http://grifols.com



SOURCE Grifols