A Hikvision anuncia os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020

Do primeiro trimestre de 2020 ao terceiro trimestre de 2020, a Hikvision acumulou uma receita total de RMB 42,02 bilhões com um crescimento anual de 5,48%, e o lucro líquido acumulado distribuído aos acionistas foi de RMB 8,44 bilhões, representando um crescimento anual de 5,13%.

Em meio às circunstâncias sociais e econômicas globais incomuns, a Hikvision alcançou um crescimento sólido nos primeiros três trimestres de 2020. Mais adiante, a Hikvision otimizará continuamente as operações, inovará de forma persistente e trabalhará em estreita colaboração com os parceiros para superar as incertezas e manter um desenvolvimento estável.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é uma provedora de soluções de IoT com o vídeo como sua principal competência. Com uma força de trabalho extensa e muito qualificada em Pesquisa e Desenvolvimento, a Hikvision fabrica um conjunto completo de produtos e soluções abrangentes para uma ampla gama de mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision estende seu alcance às indústrias de tecnologia doméstica inteligente, automação industrial e eletrônica automotiva para alcançar sua visão de longo prazo. Os produtos Hikvision também oferecem poderosa inteligência de negócios para os usuários finais, o que pode possibilitar operações mais eficientes e maior sucesso comercial. Comprometida com a máxima qualidade e a segurança de seus produtos, a Hikvision incentiva os parceiros a aproveitarem os muitos recursos de cibersegurança que a Hikvision oferece, incluindo o Hikvision Cybersecurity Centre. Para obter mais informações, acesse: www.hikvision.com.

