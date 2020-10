A Hikvision lança as câmeras ColorVu 2.0 agora com opções 4K e varifocais

Na segurança de vídeo, as informações relacionadas às cores são cruciais para identificar detalhes de eventos, especialmente à noite. As câmeras convencionais com iluminação infravermelha oferecem apenas imagens em preto e branco para monitoramento noturno. Como resultado, pessoas, veículos ou outros objetos importantes podem facilmente ficar embaçados e se misturar ao fundo, o que torna difícil distinguir elementos críticos. A tecnologia Hikvision ColorVu resolve este desafio comum enfrentado por muitos usuários de câmeras de segurança, permitindo que as câmeras produzam vídeos coloridos mesmo em ambientes extremamente escuros.

"Desde 2018, quando lançamos a primeira geração de câmeras ColorVu no mercado, elas têm sido um dos nossos produtos mais vendidos. A demanda por câmeras para pouca luz continua aumentando na indústria de segurança e estamos felizes em ver que nossas câmeras ColorVu 2.0 atualizadas podem trazer uma experiência de imagem ainda mais vívida aos nossos clientes", disse Frank Zhang, presidente do Centro Internacional de Produtos e Soluções da Hikvision.

Opções ColorVu enriquecidas com câmeras 4K e varifocais

As câmeras ColorVu 2.0 recém-lançadas oferecem opções enriquecidas para o mercado com a cobertura de produtos Turbo HD (série DF8T/série DF3T/série DF0T) e de rede. A série ColorVu enriquecida pode satisfazer uma infinidade de necessidades dos clientes, desde produtos de alto desempenho até escolhas econômicas e soluções inteligentes.

A Hikvision agora inclui câmeras 4K ColorVu em sua linha de produtos, o que traz imagens coloridas a níveis de ultra-alta definição dia e noite. Com melhor qualidade de imagem e detalhes mais ricos, as câmeras 4K ColorVu podem ser aplicadas em uma variedade ainda maior de cenários, incluindo estádios, aeroportos, portos e estacionamentos, onde imagens claras e de alta resolução são necessárias.

Além disso, a Hikvision também adicionou câmeras varifocais (a série DF8T-Z) aos modelos ColorVu 2.0 para criar imagens coloridas 24 horas por dia e 7 dias por semana em todas as distâncias focais. Com lentes motorizadas de 2,8 a 12 mm, as câmeras varifocais ColorVu permitirão que os usuários ampliem imagens coloridas à noite.

Imagens coloridas aprimoradas com tecnologia de fabricação AA

As lentes das câmeras ColorVu 2.0 mantiveram o projeto de superabertura F1.0, permitindo que quatro vezes mais luz entre na lente do que nas câmeras convencionais (que têm F2.0). O foco em câmeras de alta definição com grandes aberturas F1.0 é extremamente técnico para a indústria, exigindo uma fabricação muito rigorosa e precisa. A Hikvision aplicou sua avançada Tecnologia de Alinhamento Ativo (AA) na produção de câmeras ColorVu para trazer a precisão de ajuste para 4 pixels, menor ainda que 1/30 de diâmetro do cabelo.

Ao mesmo tempo, utilizando sensores otimizados, as imagens em cores das câmeras ColorVu 2.0 à noite são renderizadas com muito mais brilho do que as câmeras convencionais. Um novo algoritmo de redução de ruído dinâmico 3D (dynamic noise reduction, DNR) ajuda as câmeras a registrar detalhes remotos adicionais com clareza e fornecer imagens mais nítidas. Além disso, as câmeras ColorVu 2.0 são equipadas com uma luz suplementar suave e quente ativa para garantir imagens coloridas mesmo em ambientes totalmente sem luz.

Pesquisa rápida de alvo com tecnologia AcuSense

A maioria dos usuários de câmeras de segurança só precisa se concentrar nos alarmes disparados por seres humanos e veículos, especialmente à noite. Essas câmeras ColorVu recém-lançadas podem integrar a tecnologia AcuSense de ponta da Hikvision para ajudar os usuários a se concentrarem apenas em eventos que importam para a segurança. Capacitadas por algoritmos de aprendizado profundo, as câmeras ColorVu podem distinguir pessoas e veículos de outros objetos em movimento, como chuva, folhas e animais. Os alarmes só serão disparados quando o tipo de intrusão predefinido ocorrer. Com esta solução, os videoclipes são classificados por categorias humanas e de veículos, e a classificação de objetos melhora muito a eficiência da pesquisa.

