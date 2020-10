Spoločnosť Hikvision uvádza na trh kamery ColorVu 2.0 s možnosťou 4K a varifokálneho rozlíšenia

„Od roku 2018, keď sme na trh uviedli prvú generáciu kamier ColorVu, sú tieto kamery jedným z našich najpredávanejších produktov. Dopyt po kamerách pre slabé osvetlenie v bezpečnostnom priemysle naďalej rastie a sme radi, že naše inovované kamery ColorVu 2.0 môžu našim zákazníkom priniesť ešte živší obrazový zážitok," uviedol Frank Zhang, prezident medzinárodného centra produktov a riešení spoločnosti Hikvision.

ColorVu obohatené o možnosť 4K a varifokálnu kameru

Novo vydané kamery ColorVu 2.0 ponúkajú na trh obohatené možnosti pokrytia produktov Turbo HD (série DF8T series/DF3T series/DF0T series) aj sieťových produktov. Obohatená séria ColorVu dokáže uspokojiť množstvo zákazníckych potrieb, od vysoko výkonných produktov až po cenovo dostupné riešenia a inteligentné riešenia.

Spoločnosť Hikvision teraz zahrnula do svojej produktovej rady kamery 4K ColorVu, ktoré prinášajú farebné zobrazovanie na úroveň ultravysokého rozlíšenia vo dne i v noci. Vďaka lepšej kvalite obrazu a bohatším detailom je možné kamery 4K ColorVu použiť v ešte širšej škále scenárov vrátane štadiónov, letísk, prístavov a parkovísk, kde sú potrebné jasné snímky vo vysokom rozlíšení.

Okrem toho spoločnosť Hikvision pridala k modelom ColorVu 2.0 aj varifokálnu kameru (séria DF8T-Z), ktorá umožňuje vytváranie farebných snímok 24/7 vo všetkých ohniskách. Vďaka 2,8 - 12 mm motorizovaným objektívom umožňujú varifokálne kamery ColorVu používateľom priblížiť si farebné obrázky v noci.

Vylepšené farebné zobrazovanie pomocou technológie výroby AA

Objektívy kamier ColorVu 2.0 si ponechali superodvetvový dizajn F1.0, ktorý umožňuje, aby do objektívu preniklo štyrikrát viac svetla ako v prípade bežných kamier (ktoré majú F2.0). Zaostrovanie kamier s vysokým rozlíšením na veľké clony F1.0 je pre priemysel mimoriadne technicky náročné a vyžaduje si veľmi prísnu a presnú výrobu. Spoločnosť Hikvision použila pri výrobe kamier ColorVu svoju pokrokovú technológiu Active Alignment (AA), aby priniesla presnosť nastavenia na 4 pixely, dokonca menšie ako priemer vlasov 1/30.

Vďaka optimalizovaným senzorom je nočné farebné snímanie kamier ColorVu 2.0 oveľa jasnejšie ako poskytujú bežné kamery. Nový algoritmus 3D dynamického potlačenia šumu (DNR) pomáha kamerám zreteľne zaznamenávať ďalšie vzdialené údaje a poskytovať ostrejšie snímky. Kamery ColorVu 2.0 sú navyše vybavené mäkkým a teplým doplnkovým svetlom, aby sa zaručilo farebné zobrazenie aj v prostredí s nulovým osvetlením.

Quick target search with AcuSense technology

Most security camera users only need to focus on alarms triggered by human and vehicles, especially at night. These newly released ColorVu cameras can integrate Hikvision's cutting-edge AcuSense technology to help users focus only on events that matter to security. Empowered by deep learning algorithms, ColorVu cameras can distinguish people and vehicles from other moving objects such as rain, leaves and animals. Alarms will only be triggered when the pre-set intrusion type takes place. With this solution, video clips are sorted by human and vehicle categories, and object classification vastly improves search efficiency.

Zistite viac

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o technológii a produktoch Hikvision ColorVu, navštívte túto stránku.

O spoločnosti Hikvision

Spoločnosť Hikvision je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti internetu vecí (IoT), so zameraním na video. Vďaka rozsiahlej a vysoko kvalifikovanej pracovnej sile vo výskume a vývoji vyrába Hikvision kompletnú sadu produktov a riešení pre širokú škálu vertikálnych trhov. Okrem bezpečnostného priemyslu rozširuje spoločnosť Hikvision svoj dosah aj na inteligentné domáce technológie, priemyselnú automatizáciu a automobilovú elektroniku, aby dosiahla svoju dlhodobú víziu. Produkty Hikvision tiež poskytujú významné obchodné informácie pre koncových užívateľov, čo umožňuje efektívnejšiu prevádzku a väčší komerčný úspech. Spoločnosť Hikvision, ktorá sa zaviazala k maximálnej kvalite a bezpečnosti svojich produktov, vyzýva partnerov, aby využívali mnohé zdroje kybernetickej bezpečnosti, ktoré Hikvision ponúka, vrátane centra Hikvision Cybersecurity Centre. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach. www.hikvision.com.

