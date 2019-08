A Hisense lançou a primeira TV social com exclusivo sistema interativo Hi Table no mercado chinês

A TV social com sistema Hi Table da Hisense será a plataforma para entretenimento doméstico e interação. Os recursos de chat por vídeo com seis pessoas e cinema compartilhado darão apoio aos usuários, permitindo chats em tempo real com a família e com amigos enquanto assistem juntos aos programas de TV e eventos esportivos.

Através do karaokê 3D Avatar, os usuários podem cantar karaokê em cenários virtuais, tais como Tóquio, Paris e qualquer outro lugar que preferirem, e a tecnologia 5G torna possível convidar os amigos para cantarem juntos on-line. Com a função ginástica por IA, a TV social permite que os usuários se exercitem em sua sala de estar com orientação de postura corporal por IA. A função de reconhecimento visual por IA da TV social da Hisense é ainda mais poderosa. Se os usuários quiserem tirar uma foto, eles podem simplesmente pedir para a TV. A TV pode também ajudar os usuários a analisar as aparências e compará-las com uma estrela pop. Com a assistência das funções, serviços personalizados, tais como vestir-se e monitorar as calorias, se tornarão realidade.

Conforme a Hisense, o preço da principal TV social S7E de 55 polegadas é ¥ 6.499 e da S7 padrão é ¥ 4.999

