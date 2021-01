A história e a cultura diversa do Canadá capturadas em duas novas obras-primas de ouro da Royal Canadian Mint

Em agosto de 1896, Keish (Skookum Jim Mason), seu sobrinho Kàa Goox (Dawson Charlie), Shaaw Tlàa (Kate Carmack) e seu marido, George Carmack, descobriram pepitas de ouro em Rabbit (Bonanza) Creek, no território Yukon do Canadá. Esta incrível descoberta gerou uma corrida de três anos de garimpeiros em busca de riquezas no deserto ao norte. O boom da mineração que foi produzido colocou o Canadá no mapa como um importante produtor de ouro e estimulou a entrada de Yukon na Confederação. Acelerou inclusive a criação das instalações de Ottawa da Royal Canadian Mint e sua refinaria de ouro de classe mundial.

A corrida do ouro também teve consequências devastadoras sobre o ambiente local e para as comunidades de habitantes indígenas originais da região de Klondike. Eles foram deslocados e seu modo de vida tradicional foi prejudicado - um legado contra o qual o Canadá ainda luta nos dias atuais.

O verso desta moeda apresenta a obra de arte do aclamado designer de moedas, Steve Hepburn. Sua ilustração das mãos de um mineiro segurando um recipiente de ouro é um dos símbolos mais duradouros da corrida do ouro. O cascalho dentro do recipiente e a água tremeluzindo dentro dele à medida que o material é enxaguado para revelar preciosos salpicos de ouro são gravados em detalhes requintados. A água que sai do recipiente sobre a marca de segurança da moeda também dá vida à cena. A moeda traz as linhas radiais de todas as moedas de ouro da Mint, bem como uma marca em folha de bordo microgravada mostrando o número 21 para corresponder ao seu ano de emissão. É apresentada em uma embalagem tipo cartão de crédito que inclui um certificado de pureza assinado pelo avaliador chefe da Mint.

Moeda Pysanka de ouro puro de US$ 250 de 2021

Há mais de três milhões de canadenses de descendência ucraniana e a tradição folclórica de pysanka, derivada do verbo pysaty (escrever), ainda floresce no oeste do Canadá e parte de Ontário, Quebec e the Maritimes. É um ritual de primavera no qual os ovos são decorados com desenhos e padrões complexos utilizando um método batik de escrita em cera. Embora haja milhares de temas possíveis, em geral, os desenhos apresentam temas geométricos e de plantas.

Esta moeda em forma de ovo, criada a partir de quase duas onças Troy de 99,99% de ouro puro, conta com um design de pysanka do artista canadense Dave Melnychuk. O tema central de um galo é um símbolo bem conhecido de fertilidade e renascimento. As penas da cauda são adornadas com lindos girassóis e cada flor tem oito pétalas, um número simbólico da eternidade e do equilíbrio. O galo é cercado por uma Banda Eterna ("bezkonechnyk"), com explosões de sol radiantes que representam boa fortuna e crescimento. Cada elemento desta intricada pysanka é gravado em detalhes minuciosos. O verso da moeda apresenta a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, desenhada pela artista canadense Susanna Blunt.

Imagens desta moeda estão disponíveis aqui.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá e oferece serviços de metais preciosos totalmente integrados. A Mint é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados de cunhagem de alta qualidade e serviços relacionados. Para obter mais informações sobre a Mint, seus produtos e serviços, acesse: www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

Alex Reeves, gerente sênior, Relações Públicas, Tel.: (613) 884-6370, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1428751/Royal_Canadian_Mint_Canada_s_History_and_Diverse_Culture_Capture.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1428752/Royal_Canadian_Mint_Canada_s_History_and_Diverse_Culture_Capture.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428753/Royal_Canadian_Mint_Canada_s_History_and_Diverse_Culture_Capture.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)