A HotForex recompensa os Parceiros com o novo programa RevShare+

Os Parceiros HotForex podem optar por aderir ao programa RevShare+ program e ganhar um bônus adicional a cada mês, além de sua comissão de parceiro existente.

Existem cinco RevShare+ Recompensas no programa e os participantes podem receber bônus mensais de até $5000!

Cada Prêmio é obtido quando o parceiro participante atende aos requisitos mínimos mensais em termos de novos clientes, lotes negociados e fluxo de caixa. Os parceiros basicamente assumem o potencial das recompensas em suas próprias mãos - a rapidez com que obtiveram as recompensas está diretamente ligada à rapidez com que atendem aos requisitos.

Um porta-voz da HotForex comentou sobre o novo programa de recompensas: "Queremos que nossos Parceiros ganhem o retorno que merecem por sua fidelidade e por serem um parceiro valorizado da HotForex. Para isso, sempre nos esforçamos para atualizar nosso pacote de promoções para oferecer a eles a oportunidade de receber várias recompensas, desde o momento em que fazem parceria conosco, até cada movimento que fazem. Com RevShare +, nossos parceiros podem aumentar seus ganhos e começar a expandir seus negócios com um bônus adicional a cada mês, além de sua comissão padrão. "

Visite o site da HotForex hoje para saber mais sobre o RevShare+.

Sobre HotForex

A HotForex é uma corretora de múltiplos ativos aclamada internacionalmente, escolhida por mais de 2,5 milhões de contas ativas em todo o mundo, que ganhou mais de 45 prêmios da indústria cobiçados em seus dez anos de história. A empresa oferece uma ampla variedade de tipos de contas, produtos inovadores, plataformas, ferramentas e recursos educacionais, além de excelente atendimento ao cliente e condições de negociação incomparáveis para facilitar a indivíduos e clientes institucionais a negociação Forex e CFDs online.

Contato: HF Markets Ltd, [email protected], +44-2030978571

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1516415/HotForex_PT.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/830182/HotForex_Logo.jpg

FONTE HotForex

SOURCE HotForex