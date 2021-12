A HR Path anuncia a aquisição da grande empresa de Soluções de RH, Integra

PARIS, 10 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A HR Path anunciou hoje que fez uma de suas maiores aquisições, a Integra, desde a criação do Grupo, há 20 anos, reforçando ainda mais sua posição de liderança nas soluções de RH na Europa e região da América Latina.

A Integra foca sua atividade na implementação da solução SAP SuccessFactors HXM (Human Experience Management), externalização de serviços de Gerenciamento de Colaboradores, Salários e Talentos (modelos BPO e TBPO) e Cornerstone OnDemand. Com vários escritórios na Espanha e também na Bélgica e México, fornecem apoio a mais de 100.000 colaboradores na plataforma SAP SuccessFactors.

A HR Path é líder e especialista mundial no setor dos Recursos Humanos há mais de vinte anos e oferece serviços de RH completos, desde pensamento estratégico à implementação de soluções integradas, apoio e serviços de gerenciamento de salários.

Com esta mais recente aquisição a HR Path dá boas-vindas a seus sócios mais recentes, Ignacio San Luis e José Manuel Fernandez, enquanto estes continuam seu desenvolvimento empresarial nestas regiões.

«Esta fusão histórica nos tornará o primeiro integrador da SAP SuccessFactors e especialista em Employee Central Payroll (ECP) na Espanha e, posteriormente, nos posicionar como o número um na Europa e um dos maiores especialistas na indústria de RH em nível mundial.» afirmou François Boulet, Co-CEO e Fundador da HR Path.

Cyril Courtin, Co-CEO e Fundador da HR Path afirmou, «Estamos ansiosos por expandir nossa atividade de «Aconselhamento» na Espanha, pois é um de nossos segmentos de atividade mais procurados e em crescimento nestes mercados com a ajuda de nossos sócios mais recentes.»

«Acreditamos que o sistema de crença compartilhado da HR Path se baseia em nossos 3 pilares do sucesso: Melhorar, Inovar e Inspirar com o apoio da HR Path nos permitirá expandir ainda mais nossa carteira de serviços usando a experiência global e presença no mercado.» afirmou Ignacio San Luis, Cofundador da Integra e novo Sócio da HR Path.

«Nossos clientes atuais e potenciais podem ter a certeza que nossas boas práticas harmonizadas, reforçadas por esta integração, garantirão a execução bem-sucedida de projetos em todos os domínios. Nossos colaboradores beneficiarão de um conjunto mais amplo de carreiras, um maior leque de projetos e de fazer parte de uma grande equipe de consultores para apresentar resultados a nossos clientes.»afirmou José Manuel Fernandez, Cofundador da Integra e novo Sócio da HR Path.

Sobre a HR Path

HR Path, especialista e figura importante nos Recursos Humanos, apoia empresas que consideram a experiência humana essencial para sua transformação digital. Aconselhar, Implementar e Executar são os 3 principais segmentos de atividade da HR Path que contribuem para o desempenho de RH de nossos clientes.

Criada em 2001 em Paris, França, e com seus 1.250 talentos, a HR Path aconselha, integra e trabalha para mais de 1.500 clientes em 18 países. Seu volume de negócios até ao momento equivale a 140 milhões de euros.

Sobre a Integra

Na Integra, somos especialistas em soluções de Gerenciamento de Colaboradores, Salários e Talentos baseadas no SAP SuccessFactors. Nosso objetivo é oferecer ao departamento de Recursos Humanos, de qualquer empresa e setor, a capacidade de ser tecnologicamente avançado.

Ajudamos desde grandes organizações a PME a melhorarem seus processos de Gerenciamento de talentos juntamente com a Transformação Digital, mantendo sempre o foco nas pessoas.



